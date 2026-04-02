「私はもう死んだも同然だった」――キリアン・エムバペ、人種差別的な暴言によりフランス代表からの引退を考えたことを明かす

2018年ワールドカップの英雄から、ユーロ2020後に人種差別的な罵倒の標的へと転落するという非人間的な変化は、当時22歳だったムバッペを引退の瀬戸際に追い込んだ。彼は、当時のフランスサッカー連盟（FFF）会長ノエル・ル・グラエとの緊迫した面談での心境をこう振り返っている。「私はル・グラエと面会し、もうプレーしないつもりだと伝えた。 『得点しなければ、俺を猿だと思ってる連中のためにプレーしているんだ』と自分に言い聞かせた。『そんな連中のためにプレーなんてできない』と思ったんだ。そして『パリに戻る。あそこなら何の問題もない』と言ったんだ。」