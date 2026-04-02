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「私はもう死んだも同然だった」――キリアン・エムバペ、人種差別的な暴言によりフランス代表からの引退を考えたことを明かす
ユーロ2020のトラウマ
2020年の欧州選手権で、フランスがスイスに敗れるという衝撃的な16強敗退を喫した際、決勝となるPKを失敗したこの元PSGの若きスターは、卑劣な中傷の標的となった。
ポッドキャスト『The Bridge』で、ムバッペはキャリアにおけるその困難な時期について次のように語った。「『猿』と呼ばれるようになったんだ…僕にとって代表チームはすべてだった。でも、得点できなければ、人々を頂点に据えておきながら、その人たちが君をどん底まで引きずり下ろすんだ。それが代表チームとの関係を変化させた。 『すべての卵を1つのカゴに入れるべきではない。彼らはそのカゴを奪い、そのまま君に投げ返してくるからだ』。そのすべてが私にとって非常に残酷だった。休暇に出たが、まるで生ける屍のようだった。私は高いところから転落した。代表チームで、あっという間に国民的英雄になっていたのだから。」
- AFP
人種差別と侮辱の重み
2018年ワールドカップの英雄から、ユーロ2020後に人種差別的な罵倒の標的へと転落するという非人間的な変化は、当時22歳だったムバッペを引退の瀬戸際に追い込んだ。彼は、当時のフランスサッカー連盟（FFF）会長ノエル・ル・グラエとの緊迫した面談での心境をこう振り返っている。「私はル・グラエと面会し、もうプレーしないつもりだと伝えた。 『得点しなければ、俺を猿だと思ってる連中のためにプレーしているんだ』と自分に言い聞かせた。『そんな連中のためにプレーなんてできない』と思ったんだ。そして『パリに戻る。あそこなら何の問題もない』と言ったんだ。」
ル・グラエはムバッペの退団を許さなかった
クレールフォンテーヌを去る決意を固めたムバッペは、ル・グラエとの緊迫した対決に直面した。この会談は、彼の代表キャリアを終わらせかねないものだった。しかし、ル・グラエはスター選手の退団を許さず、ムバッペはその断固とした反応をこう振り返っている。「彼は『そんな簡単にここを去れると思っているのか？ 夢にも思わないほうがいい』と言ったんだ」。この真っ向からの反対により、ムバッペはフランス代表での自身の将来について再考せざるを得なくなった。
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ムバッペの復活劇
ムバッペは最終的にその暗い時期を乗り越え、2022年にはフランス代表を再びワールドカップ決勝へと導き、アルゼンチンに敗れた試合で歴史的なハットトリックを達成した。レアル・マドリードのスーパースターである彼はその後、代表チームのキャプテンに任命され、現在、フランス代表の歴代最多得点記録を持つオリヴィエ・ジルーにあと1ゴールと迫っている。