マヤ・ジャマ（31歳）がディアスとの破局について初めて公に言及した。彼女はポッドキャストでの私生活に関する議論を受け、SNSに投稿。交際が公になることについて「私でも隠そうとしても写真されてしまう」と明かし、恋愛観を語った。

「関係を隠そうとしても結局は写真を撮られる。私は『すべてか何もないか』のタイプで、軽いデートはしない。愛するなら大声で愛し、終わればそれで終わり。私生活の決断を世間の意見に左右されないと決めている」と綴った。

先日『ラブ・アイランド』最新シーズンで復帰し、「変化」を歌う動画を投稿、新章の始まりを予感させた。

二人は2024年11月に知り合い、翌年4月に交際を公表していた。