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「私はすべてか無かのタイプ」――マンチェスター・シティDFルーベン・ディアスとの破局後、マヤ・ジャマが本音を語った。
ジャマが沈黙を破る
マヤ・ジャマ（31歳）がディアスとの破局について初めて公に言及した。彼女はポッドキャストでの私生活に関する議論を受け、SNSに投稿。交際が公になることについて「私でも隠そうとしても写真されてしまう」と明かし、恋愛観を語った。
「関係を隠そうとしても結局は写真を撮られる。私は『すべてか何もないか』のタイプで、軽いデートはしない。愛するなら大声で愛し、終わればそれで終わり。私生活の決断を世間の意見に左右されないと決めている」と綴った。
先日『ラブ・アイランド』最新シーズンで復帰し、「変化」を歌う動画を投稿、新章の始まりを予感させた。
二人は2024年11月に知り合い、翌年4月に交際を公表していた。
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ディアスは不正行為の疑惑を否定している
ジャマが自己成長に集中する一方、ディアスは破局後にタブロイドで渦巻く噂に直接対応した。マンチェスター・シティのセンターバックである彼は、浮気報道が家族に影響を与え始めたため行動を起こした。
ディアスは声明でこう説明した。「85歳の祖父がニュースを見て『私（ディアス）が彼女を裏切ったのか』と尋ねてきた。そこで、何を受け入れ何を受け入れないか、一線を引かなくてはならないと感じた」
さらに「マヤと私は常に相互尊重に基づく関係を築いてきた。その一線を越えたことは一度もない」と付け加えた。
ソーシャルメディア上の活動が批判を浴びている
否定にもかかわらず、交際終盤の数か月間、このディフェンダーのSNS活動が報じられている。ディアスは、インフルエンサーをフォローしてすぐにアンフォローし、関心を測る「トー・ディッピング」を使っていたとされる。
情報筋は、2025年末から2026年初頭にモデルCatarina DuraesやClaireという女性と接触したと主張するが、肉体関係を示す証拠はない。
ディアスはこれらの報道を「クリックベイト」と否定し、関係の終わりに裏切りが必要とは限らないと主張した。
彼はさらに「私生活は個人的な問題なのでいつも沈黙を選ぶが、クリックベイトのために嘘をつき、誰かのイメージを歪めるのは間違っている」と語った。
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再びピッチに注目が集まる
私生活の問題が収束したディアスは、2026年ワールドカップへ向けポルトガル代表として国際試合に備えている。大会ではコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同グループだ。
ディアスは今夏、自国の守備陣を率いて世界的な栄光を掴むため、ピッチ外の騒動を過去のものにしようとしている。