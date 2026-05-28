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Ryan Tolmich

翻訳者：

「私はここにいる」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督は米国代表でワールドカップとその先を目指す。一方、ACミラン移籍の噂も。

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米国代表チームでは、選手もコーチも首脳陣もワールドカップの準備に集中しており、最近の噂については特に懸念していない。

アトランタ発――米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ氏がACミラン監督候補に浮上したとの報道が流れた際、彼は米国サッカー協会の新ナショナルトレーニングセンターにいた。 その日はワールドカップに向けたトレーニング初日が終わった後の深夜だった。自身の長期的な将来を巡る噂が飛び交う中、ポチェッティーノは長年のアシスタントであるヘスス・ペレス、米国サッカー協会のCEOであるJT・バトソン、COOのダン・ヘルフリッチと今後の展望を話し合っていた。

話題は短期的な計画ではなく、オリンピック、ユース代表、指導者育成など長期ビジョンだった。バトソンは「ポチェッティーノがミランを考える余裕はない。米国でやるべきことが山積みだ」と断言する。

それでも水曜の報道は米国サッカー界に衝撃を与えた。W杯準備初日の夜、イタリアメディアは代表監督の海外移籍の可能性を報じた『ザ・アスレティック』はポチェッティーノ側近とACミラン幹部が先週具体的な協議を行ったと確認した。 ポチェッティーノは水曜日の会見で噂を否定せず、それが自分に影響しない理由を説明した。

「率直に言って、私たちはワールドカップが終わるまで代表チームに専念する」と彼は語った。「この2年近く、多くのオファーがあったが、常に『ワールドカップ後の7月に契約が満了する』と伝えてきた。もちろんオファーはあった。嘘はつかない。 他のクラブの人と会ったことはあるが、単なる会話だ。サッカー界には友人たちがいるし、代理人も将来のために動いている。これは普通のことだ。契約中でも、選手たちが他クラブと話す例は多い。

「私が献身的でなかったら、ここで何をしているのか？私は今ここにいるし、明日去るつもりはない」

米国サッカー協会もこの可能性は想定内だと明かす。ポチェッティーノは今も世界屈指の監督であり、それが招へいの理由だった。 プレシーズンまであと数週間、契約満了も迫る中、各クラブが下調べを始めるのは当然だ。現時点で彼が今後の進路に耳を傾け、検討するのは自然なことであり、USMNTに残るか去るかに関係ない。

では、これは懸念材料なのか？ 噂がワールドカップの準備に影響を与えているのか？ このミランの件がポチェッティーノの頭から離れないのか？ キャンプに参加する選手たち、そして今夏人生最大の大会で彼の指揮下でプレーする選手たちによれば、そうではないようだ。

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    ポチェッティーノ監督、クラブからの関心を認める

    ポチェッティーノは、誰もが気にするが口に出さない問題について率直に認めた。関心を示す声はあった。代理人が各クラブと接触したのは、それが彼らの仕事だからだ。彼自身の仕事は依然として米国代表（USMNT）にある。少なくとも7月までは状況は変わらないだろう。

    ただし、この契約は期限付きだ。W杯後にUSサッカーとの契約は終了する。双方は継続に前向きだが、最終判断はW杯の結果次第となる。そのため、将来を話し合わないのは無責任だ。ポチェッティーノによると、代理人はその検討を進めているという。

    とはいえ、今はアトランタでスタッフと共にUSMNTを率いている。ミランなどからの接触があっても、彼の答えは一つ。「今は待ってほしい」だ。

    「仮にクラブが『明日から来てほしい』と言っても、私は『代表に集中している』と断る」と明言した。提示される条件に関わらず態度は変えない。それは極めて失礼だと考える。

    これまでクラブでも代表でも常に責任を果たしてきた。トッテナム時代も他からオファーがあったが、契約を尊重すると伝え、同じ姿勢を貫いてきた。 こうしたアプローチが来ても私は耳を貸さないし、私の代理人もワールドカップが終わるまでは耳を貸さない。ワールドカップの後には代表チームに残る可能性もある。彼らが私たちに興味を持っているかどうかは別として、それが私の決意だ。」

    もちろん、すべてはワールドカップの結果次第だ。ポチェッティーノも選手たちも、今はその一点に集中している。

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    USMNTの選手たちは噂に動じない

    米国代表の選手たちも今朝、そのニュースを知った。だが動揺はしていない。サッカーというビジネスの実情を知っているからだ。この世界は止まらない。

    今後数週間、騒がしくても移籍市場は動き続ける。エージェントはクラブと連絡をとり、次の一手を考える。クラブはワールドカップでスカウトし、大型補強候補を探す。スポーツディレクターもチームを勝たせるため、夏も働き続ける。

    これはサッカー界の日常であり、すべての関係者が議論に参加するわけではない。他の業界でも同じだ。仕事とはそういうもので、現実でも仮定でも、移籍の話はつきものだからだ。

    とはいえ、混乱の中でも試合は止まらない。選手たちはそう捉えている。ポチェッティーノ監督も例外ではない。

    「我々の焦点はここ、ワールドカップにある」とタイラー・アダムスは語る。「どの監督や選手にも、契約問題を抱え、大会の前か後に判断しなければならない選手がいる。コーチ陣も同じだ。彼は毎日現場にいて、我々をさらに良くする方法を模索し、一緒にトレーニングに集中している」

    この意見にティム・ウィーアも同意する。

    「僕たちは気にしていないよ」と彼は言った。「僕は今を生きるタイプだ。今は彼がここにいるし、一緒に仕事をしている。これほど名高い監督に指導してもらえるのは本当に素晴らしい。最高レベルに到達したいなら、最高レベルの監督に指導してもらいたいから、本当に貴重な経験だ。」

    「彼が今後どうするかは本人の決断だ。我々は彼を支え、彼も我々を支えている。今はただ、与えられた仕事を全うするだけだ」

    選手たちにとって、これは日常と変わらない。米国サッカー協会も同様だ。

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    ポチェッティーノ監督はワールドカップ後も残留するだろうか？

    そのニュースを聞いたとき、バトソンは二つの出来事を思い出した。一つ目は昨夜の会議で、ポチェッティーノが連盟の将来像を語った場面。もう一つは2024年、バルセロナでパートナーシップが始まった最初の会合だ。

    「マウリシオとスタッフはプロセスを通じて非常に透明でした」とバトソンは語る。「初対面の数年前から、彼らに興味を示すクラブは多く、オファーも絶えませんでした。

    「彼はここに来たいと望んでいた。U.S.サッカーの取り組み、アメリカサッカー、この男子代表チームを強く信じていた。だから当然、プロセスを通じて、営業でもマーケティングでもコーチでも、トップ人材には他組織も興味を示す」

    このサイクルを通じて、ポチェッティーノは複数のポストと関連付けられ、プレミアリーグ復帰の希望も公言してきた。トッテナム、レアル・マドリード、ミランなど多くのクラブが関心を示していると報じられ、バトソンもそのリストはさらに長いと語っている。

    「ここ数年、クラブからの関心については常に透明性を保ってきた」とバトンは語る。「報道以上に多くのクラブから接触があったが、その都度適切に対応してくれた」。

    ポチェッティーノの招へいは容易ではなかった。年俸最大600万ドルとされる契約は慈善パートナーの寄付で支えられ、W杯後に満了する。バトソンは条件が合えば延長も前向きに検討している。

    「この4年間をどう過ごすかについて何度も長時間話し合ってきた」と米国サッカー協会のCEOは語る。「双方とも期待しているが、今は大会に集中し、全力を尽くす時期だ」

    それでも、ポチェッティーノ不在に備えた計画は不可欠だ。その準備もすでに始まっている。

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    米国サッカー協会はあらゆる結果に備えている

    米国サッカー協会は現在、重要な人事探しを進めている。スポーツディレクターのマット・クロッカー氏は今春、サウジアラビアの同職へ移行するため協会を去った。バトソン氏によると、後任選びは進行中だが、同等の役職で補充されない可能性もあるという。

    さらに、バトソン氏によると、後任候補は毎月検討されている。ポチェッティーノ監督や女子代表のエマ・ヘイズ監督も、ワールドカップ後に離れる可能性がある。ユースやアシスタントコーチも他クラブや代表に引き抜かれる恐れがある。 営業担当やトレーナー、幹部も好条件があれば業界を去る可能性がある。バトソンは、組織が数年で3倍に拡大し、アトランタの新オフィスでは入れ替わりが常態だと説明した。

    したがって、ポチェッティーノが去る場合でも、他の誰かが去る場合と同様、すでに計画は整っている。

    「契約更新、暫定体制、後任計画の三つを用意しています。何が起こるか分からないからです」とバトソンは語る。「サッカーはグローバルスポーツです。変化は常にあるもので、米国サッカーの成長過程でもあります。

    「これはCEOを含む全ポジションで毎月行っていることだ」と彼は笑いながら付け加えた。「だから、主要な役職で何が起ころうとも、暫定計画を用意しておく必要がある。後継者育成も時間をかけて進めている。これらは組織が成熟する上で当然のプロセスだ」

    ポチェッティーノも長期計画の議論に参加している。先週のニューヨークでの夕食会では、バトソンから米国サッカーの将来について問われ、オリンピック、ユース、トレーニング、コーチ教育など多岐にわたるテーマについて意見を交わした。

    彼は「今後4年間の連盟プロジェクトについて話を聞く用意があるか」と尋ねた。我々は「もちろん、喜んで」と答えた。他者にコミットしていても、話を聞く時間を無駄にするだろうか？しない。我々は米国サッカー連盟に最大限の敬意を抱いている。 連盟には心から感謝している。自国のワールドカップに携われるのは、コーチにとって夢のような機会だ。

    「私たちと連盟の関係は良好です。ただ、バトソン氏と話すまでは、連盟が私たちに満足しているのか、今後も一緒にやりたいと思ってくれているのか、まったく分かりませんでした」

    ただし、ポチェッティーノ監督の去就には資金面での疑問もつきものです。2030年大会を目指す次期監督にも同等の予算が確保されるのでしょうか。しかもその大会は自国開催ではないため、より多くのリソースが必要になるかもしれません。

    「USSFが下す大きな決断は、常にサッカーにとって何が正しいかを考えています。そのために必要なリソースも確保されています」とバトソンは語った。 素晴らしい商業パートナー、ファンによるチケットやユニフォームの購入、多大な慈善支援など、さまざまな要素が背景にあるからです。

    だからこそ、あらゆる決定において最優先するのは、サッカーにとって最善の結果です。そのためのリソースは確保できると確信しています」

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    ワールドカップが最優先であることは変わらない。

    バトソンがメディアに話している間、ポチェッティーノは30ヤード後方から練習を見守った。時折声を張り上げ、選手たちに速く動くよう指示した。米国代表はアトランタの太陽の下、厳しい練習を続ける。ポチェッティーノはワールドカップに向けて強度をさらに上げる構えだ。

    大会まであと数週間。6月12日のパラグアイ戦に備え、USMNTはセネガルとドイツとの親善試合2試合を行う。今後、準備が佳境に入り、ポチェッティーノ監督、スタッフ、米国サッカー連盟による深夜までの会議が続く見込みだ。

    バトソンは「マウリシオとチームが今夏に集中していることを確信している」と語った。彼らは今朝一番乗りで到着し、昨夜も最後に帰った。新ホームで過ごせることを非常に喜んでいる。

    「今朝、マウリシオがスタッフと共有したのは、この施設を“ホーム”にする方法だ。彼らはそれを強く信じている。アルゼンチンや過去のクラブで効果を目にしてきたからだ。代表チームと、それが国にとっていかに重要か、全員が集中している」

    この新施設を「我が家」にするプロセスは今週始まったばかりだ。ポチェッティーノがいつまでここを「我が家」と呼ぶかは不明だが、今夏、彼自身がそう呼び、スタッフや選手、ファンすべての視線がワールドカップに向いていることが重要だ。

    「ワールドカップは全く別物だ。重要なのは、どう臨むかだ。メンタリティがすべてなんだ」とポチェッティーノは語った。

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