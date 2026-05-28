アトランタ発――米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ氏がACミラン監督候補に浮上したとの報道が流れた際、彼は米国サッカー協会の新ナショナルトレーニングセンターにいた。 その日はワールドカップに向けたトレーニング初日が終わった後の深夜だった。自身の長期的な将来を巡る噂が飛び交う中、ポチェッティーノは長年のアシスタントであるヘスス・ペレス、米国サッカー協会のCEOであるJT・バトソン、COOのダン・ヘルフリッチと今後の展望を話し合っていた。

話題は短期的な計画ではなく、オリンピック、ユース代表、指導者育成など長期ビジョンだった。バトソンは「ポチェッティーノがミランを考える余裕はない。米国でやるべきことが山積みだ」と断言する。

それでも水曜の報道は米国サッカー界に衝撃を与えた。W杯準備初日の夜、イタリアメディアは代表監督の海外移籍の可能性を報じた。『ザ・アスレティック』はポチェッティーノ側近とACミラン幹部が先週具体的な協議を行ったと確認した。 ポチェッティーノは水曜日の会見で噂を否定せず、それが自分に影響しない理由を説明した。

「率直に言って、私たちはワールドカップが終わるまで代表チームに専念する」と彼は語った。「この2年近く、多くのオファーがあったが、常に『ワールドカップ後の7月に契約が満了する』と伝えてきた。もちろんオファーはあった。嘘はつかない。 他のクラブの人と会ったことはあるが、単なる会話だ。サッカー界には友人たちがいるし、代理人も将来のために動いている。これは普通のことだ。契約中でも、選手たちが他クラブと話す例は多い。

「私が献身的でなかったら、ここで何をしているのか？私は今ここにいるし、明日去るつもりはない」

米国サッカー協会もこの可能性は想定内だと明かす。ポチェッティーノは今も世界屈指の監督であり、それが招へいの理由だった。 プレシーズンまであと数週間、契約満了も迫る中、各クラブが下調べを始めるのは当然だ。現時点で彼が今後の進路に耳を傾け、検討するのは自然なことであり、USMNTに残るか去るかに関係ない。

では、これは懸念材料なのか？ 噂がワールドカップの準備に影響を与えているのか？ このミランの件がポチェッティーノの頭から離れないのか？ キャンプに参加する選手たち、そして今夏人生最大の大会で彼の指揮下でプレーする選手たちによれば、そうではないようだ。