ZUMA Press Wire
翻訳者：
「私の選手で3試合フル出場した者は1人もいない！」 ルイス・デ・ラ・フエンテ監督、チェコ戦勝利後にコンディション管理の戦略を明かす
デ・ラ・フエンテが41試合連続無敗を見届ける
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、チームが全公式戦での驚異的な無敗記録を41試合に伸ばしたことを受け、誇りを口にした。スペインはエスタディオ・カルロス・タルティエーレで行われたUEFAネーションズリーグのグループ3でチェコ代表を3-1で下した。
ラミン・ヤマル、ロドリ、ミケル・メリーノのゴールにより、スペインは勝ち点9でグループ3の首位を維持した。
デ・ラ・フエンテ監督は、この代表ウィークを通じて大幅なメンバー入れ替えを行った。
- AFP
指揮官が過密日程の中で選手の健康を最優先にする姿勢を示す
試合終了後に語ったデ・ラ・フエンテ監督は、後半の交代によってスペインの攻撃のリズムが崩れ、チェコに得点を許したことを認めた。ただし、疲労や負傷から選手を守ることは依然として不可欠だと強調した。
同監督は、この期間の活動で1人の選手にも270分間の出場を求めなかったと明かした。
「前半は我々が支配し、チャンスを作っていた。後半に姿勢が変わったとは思わないが、交代を行い、テンポが変わった」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「少し鋭さを失ったが、我々は選手たちを良い状態に保つことを非常に重視している。この国際試合期間で、私の選手の誰一人として3試合をフル出場していない」
指揮官、勝利の中での苦しみを重視
デ・ラ・フエンテ監督は、試合中に苦しい時間帯を経験することが、主要大会のノックアウトステージに向けた貴重な準備になると指摘した。また、チェコの圧力にさらされる中でも踏みとどまった自身のチームを称賛した。
スペインはグループ3首位で、イングランドに勝ち点3差をつけている。
「私はいつも言っているが、どんな小さなミスでも、どんなわずかな集中力の低下でも、失点や敗戦につながり得る。だからこそ、この無敗記録を続けていることを特に誇りに思う」とデ・ラ・フエンテ監督は付け加えた。「今夜は苦しんだし、正直に言えば、我々はそういう状況にあまり慣れていない」
- AFP
スペイン、今後のクロアチアとのアウェー戦へ準備整う
デ・ラ・フエンテ監督とスタッフは現在、10月6日に敵地で行われるクロアチアとの次のネーションズリーグに向けた準備の最終段階に入っている。同監督は、チームのフレッシュさを保ちながら勝利という結果も追求する方針だ。
チェコは勝ち点なしのままグループ3最下位に沈んでいる。
スペインはノックアウトラウンド進出を目指し、さらに勝ち点3の獲得を狙う。
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