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ライブ
imago-sport-1084096285.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
翻訳者：

「私の選手で3試合フル出場した者は1人もいない！」　ルイス・デ・ラ・フエンテ監督、チェコ戦勝利後にコンディション管理の戦略を明かす

ルイス・デ・ラ・フエンテ
スペイン
スペイン 対 チェコ
チェコ
UEFAネーションズリーグ リーグA

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、スペインがチェコに3-1で勝利し、無敗記録を41試合に伸ばした後、大幅なメンバー入れ替えを擁護した。指揮官は、過密な代表ウインドーの期間中も選手のコンディション管理が最優先事項であり続けると強調した。

  • デ・ラ・フエンテが41試合連続無敗を見届ける

    スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、チームが全公式戦での驚異的な無敗記録を41試合に伸ばしたことを受け、誇りを口にした。スペインはエスタディオ・カルロス・タルティエーレで行われたUEFAネーションズリーグのグループ3でチェコ代表を3-1で下した。

    ラミン・ヤマル、ロドリ、ミケル・メリーノのゴールにより、スペインは勝ち点9でグループ3の首位を維持した。

    デ・ラ・フエンテ監督は、この代表ウィークを通じて大幅なメンバー入れ替えを行った。

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    指揮官が過密日程の中で選手の健康を最優先にする姿勢を示す

    試合終了後に語ったデ・ラ・フエンテ監督は、後半の交代によってスペインの攻撃のリズムが崩れ、チェコに得点を許したことを認めた。ただし、疲労や負傷から選手を守ることは依然として不可欠だと強調した。

    同監督は、この期間の活動で1人の選手にも270分間の出場を求めなかったと明かした。

    「前半は我々が支配し、チャンスを作っていた。後半に姿勢が変わったとは思わないが、交代を行い、テンポが変わった」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「少し鋭さを失ったが、我々は選手たちを良い状態に保つことを非常に重視している。この国際試合期間で、私の選手の誰一人として3試合をフル出場していない」

  • 指揮官、勝利の中での苦しみを重視

    デ・ラ・フエンテ監督は、試合中に苦しい時間帯を経験することが、主要大会のノックアウトステージに向けた貴重な準備になると指摘した。また、チェコの圧力にさらされる中でも踏みとどまった自身のチームを称賛した。

    スペインはグループ3首位で、イングランドに勝ち点3差をつけている。

    「私はいつも言っているが、どんな小さなミスでも、どんなわずかな集中力の低下でも、失点や敗戦につながり得る。だからこそ、この無敗記録を続けていることを特に誇りに思う」とデ・ラ・フエンテ監督は付け加えた。「今夜は苦しんだし、正直に言えば、我々はそういう状況にあまり慣れていない」

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    スペイン、今後のクロアチアとのアウェー戦へ準備整う

    デ・ラ・フエンテ監督とスタッフは現在、10月6日に敵地で行われるクロアチアとの次のネーションズリーグに向けた準備の最終段階に入っている。同監督は、チームのフレッシュさを保ちながら勝利という結果も追求する方針だ。

    チェコは勝ち点なしのままグループ3最下位に沈んでいる。

    スペインはノックアウトラウンド進出を目指し、さらに勝ち点3の獲得を狙う。

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