スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、チームが全公式戦での驚異的な無敗記録を41試合に伸ばしたことを受け、誇りを口にした。スペインはエスタディオ・カルロス・タルティエーレで行われたUEFAネーションズリーグのグループ3でチェコ代表を3-1で下した。

ラミン・ヤマル、ロドリ、ミケル・メリーノのゴールにより、スペインは勝ち点9でグループ3の首位を維持した。

デ・ラ・フエンテ監督は、この代表ウィークを通じて大幅なメンバー入れ替えを行った。