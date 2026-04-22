世界中がボールに視線を奪われている間、ブッフォンはジダンとマテラッツィの乱闘を目撃した数少ない選手の一人だった。このゴールキーパーは、副審が最初の接触を見逃した後、レアル・マドリードのレジェンドに対して審判団が措置を講じるよう働きかけたのは自分だと認めた。

「15メートル離れた位置にいたが、ドスンという音が聞こえた」とブッフォンは説明した。「他の人なら気絶していただろう。副審は見ていなかった。目撃者は私だけだった。だから主審と副審に知らせに行った。マテラッツィは倒れ、ジダンは動かない。私が抗議し、試合は止まった」

この騒動について問われると、元ユヴェントスのゴールキーパーは冗談めかしてこう言った。「俺のせいだ」。