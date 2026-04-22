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「私の責任だ」――ジャンルイジ・ブッフォン、2006年ワールドカップ決勝でジネディーヌ・ジダンがマルコ・マテラッツィに頭突きをして退場した件について自身の関与を認めた。
大混乱を引き起こしたセーブ
著書『Saved』の出版に合わせ、英紙『ガーディアン』のインタビューに応じたブッフォンは、2006年W杯決勝でジダンが退場した場面を振り返った。あの悪名高い頭突き直前、イタリアGKはネットを揺らすかと思われたジダンの強烈なヘディングを、世界クラスの反応で止めていた。
「よく覚えているよ」とブッフォンは語った。「ジダンがボールを叩いた時、そのヘディングには凄まじい力と、ある種の悪意が込められていた。あまりにも速かったから、まるで頭ではなく足で蹴ったかのようだった。彼はゴールを決めたと確信していたんだ。だから、僕がセーブしたことに苛立っていたが、彼のような偉大なチャンピオンなら、最終的には僕のセーブを評価してくれたと信じている。」
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審判に頭突きをしたことを報告する
世界中がボールに視線を奪われている間、ブッフォンはジダンとマテラッツィの乱闘を目撃した数少ない選手の一人だった。このゴールキーパーは、副審が最初の接触を見逃した後、レアル・マドリードのレジェンドに対して審判団が措置を講じるよう働きかけたのは自分だと認めた。
「15メートル離れた位置にいたが、ドスンという音が聞こえた」とブッフォンは説明した。「他の人なら気絶していただろう。副審は見ていなかった。目撃者は私だけだった。だから主審と副審に知らせに行った。マテラッツィは倒れ、ジダンは動かない。私が抗議し、試合は止まった」
この騒動について問われると、元ユヴェントスのゴールキーパーは冗談めかしてこう言った。「俺のせいだ」。
イタリアサッカーの衰退がもたらす重荷
現役時代の輝かしい功績から指導者としての近年の役割へ話題を移し、ブッフォンはイタリア代表が3大会連続でワールドカップ出場を逃したことに深い悲しみを吐露した。先日のボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ敗戦では代表団長を務めた元ユヴェントス主将は、アズーリの現状を受け入れるのがつらいと認めた。
「これはイタリアサッカーにとっても、私個人にとっても痛ましい一ページでした」と彼は認めた。「12年前、こんな事態になると言われても、イタリアが3大会連続で予選落ちするより、周りに1,000人の宇宙人がいる方がましだと言ったでしょう。しかし、それが現実です。原因を理解し、乗り越える必要があります。 我々は変わらなければならない。原因を正しく理解すれば、より良い未来を開ける。だが、問題を認めなければ、それはずっと残るだろう」
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試合終了後の生活
現在48歳で2023年に現役を引退したブッフォンは、ピッチで「全能」だった日々から静かな生活へ移ったと語った。伝説的選手としても、プロサッカーの過酷な日常には未練がないという。
「今は相反する感情があります。一方で、引退は正しい選択だったと感じ、キャリアを終えられて嬉しいです。しかし他方で、当然不安もありました。30年近くプレーしてきた後、その瞬間から人生が全く変わると分かっていたからです。プレー自体は恋しくありません。引退のタイミングは正しかったと確信しています…… 今は以前より静かな生活を送っている。だが、それを受け入れ、前に進むことを学んだ」