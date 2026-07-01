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「私の言葉に耳を傾ける者はいなかった」――マルセロ・ビエルサ監督は100分間の記者会見で、ウルグアイ代表監督を「非常に辛く」退任した。
「私が発信した内容に、誰も興味を示さなかった」
「エル・ロコ」らしいスタイルで、ビエルサは最後の記者会見でも本音を語り、自身の戦術哲学がウルグアイサッカーに永続的な影響を残したかを問いかけた。3年間指揮を執ったにもかかわらず、70歳の彼は深い孤立感を吐露し、自身の手法が周囲からほとんど無視されていたと示唆した。
「私が確信しているのは、誰も私の知識に関心がないということだ」と彼は語った。「誰かが私の知識に関心があるかどうかはわかる。私が伝えようとしたことはどのレベルでも重要視されなかった。私の観点では、それが重要だったことは一度もなかった。
それ自体に悪いことは何もない。ただ、他の人たちは私が知っていることを学ぶことに興味がなかっただけだ。話はそれで終わりだ。私が伝えたことに興味を持った者は誰もいなかった。その点については、微塵の疑いもない。
「オーストラリアに住んでいたあるエンジニアが、モンテビデオでマネージャーになりたいと訪ねてきた時の経験に似ています。私は『来い』と言い、自分の知識を与えました。彼はそれを受け入れ、今はウルグアイのサッカー界で働いています。彼が、私が覚えている中で唯一、興味を示してくれた人物です。」
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ワールドカップ失敗のデータに基づく弁明
ウルグアイの敗退は大きな衝撃だった。グループHでわずか2ポイントしか取れなかったからだ。しかしビエルサ監督は、統計上、サウジアラビア、カーボベルデ、スペイン戦ではもっと多くのポイントを得て当然だったと主張した。
「我々は7ポイントでグループステージを終えるべきだったと、私は論理的に説明できる」とビエルサ監督は主張した。「真剣に分析すれば、サウジアラビアとカーボベルデには勝利し、スペインとは引き分けるはずだった」。 我々は十分に団結し、サウジアラビアより20％、カーボベルデより30％、スペインより25％多く走った。」
ムスレラの状況について解説
ウルグアイの決勝で最も奇妙な場面の一つは、ベテランGKフェルナンド・ムスレラのハーフタイム交代だった。ビエルサ監督によると、発熱に苦しんでいたムスレラは、目立ったミスを犯してアレックス・バエナにスペインの得点を許した後、自ら交代を申し出たという。これは精神的な脆さが露呈した瞬間であり、ビエルサ監督は長年の監督キャリアでこのような事態に遭遇したのは初めてだと認めた。
「自らのミスが精神面に響いたとして交代を申し出る選手は、これまでいなかった」とビエルサ監督は説明した。「ムスレラは『チームにはまだ勝機があるが、後半にすべてを懸ける体調ではない。だから退く』と語った」
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メディアでの暴言をお詫び申し上げます
ビエルサ監督は、メディアとの摩擦とFIFA公式写真への反応について言及し、長時間の会見を締めくくった。元リーズ・ユナイテッド監督は、スペイン戦敗戦後にピッチサイドの記者たちにきつい口調で応じたことを謝罪。敗戦の精神的負担から、カメラのフラッシュを浴びて冷静さを失ったと説明した。
「まず、FIFA公式写真について。私はポーズをとるのが苦手だ。次にスペイン戦後について。放映権を持つ企業との契約で一定数のインタビューに応じなければならない。彼らは苦悩の瞬間を幸福な瞬間のように扱う。 質問が遅れたこと、そして彼らが待ち続けたことで、私は痛みに打ちのめされ、礼儀正しく振る舞えなかったのかもしれない。」