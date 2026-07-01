「私の言葉に耳を傾ける者はいなかった」――マルセロ・ビエルサ監督は100分間の記者会見で、ウルグアイ代表監督を「非常に辛く」退任した。

「エル・ロコ」らしいスタイルで、ビエルサは最後の記者会見でも本音を語り、自身の戦術哲学がウルグアイサッカーに永続的な影響を残したかを問いかけた。3年間指揮を執ったにもかかわらず、70歳の彼は深い孤立感を吐露し、自身の手法が周囲からほとんど無視されていたと示唆した。

「私が確信しているのは、誰も私の知識に関心がないということだ」と彼は語った。「誰かが私の知識に関心があるかどうかはわかる。私が伝えようとしたことはどのレベルでも重要視されなかった。私の観点では、それが重要だったことは一度もなかった。

それ自体に悪いことは何もない。ただ、他の人たちは私が知っていることを学ぶことに興味がなかっただけだ。話はそれで終わりだ。私が伝えたことに興味を持った者は誰もいなかった。その点については、微塵の疑いもない。

「オーストラリアに住んでいたあるエンジニアが、モンテビデオでマネージャーになりたいと訪ねてきた時の経験に似ています。私は『来い』と言い、自分の知識を与えました。彼はそれを受け入れ、今はウルグアイのサッカー界で働いています。彼が、私が覚えている中で唯一、興味を示してくれた人物です。」



