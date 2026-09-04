この衝撃的なメンバー外についてメディアに語ったデ・ゼルビ監督は、関係悪化の経緯をいつものように率直に明かした。「それは私の決定ではない。通常の決定だ」と、元ブライトンおよびマルセイユ指揮官は説明した。「リシャルリソンは、すべてを一人で決めたのだと思う。彼はプレシーズンの初めに私と話し、自分の考えと望みは去ることだと伝えてきた。最終的に我々は別のストライカーを連れてくることになった。そしてプレシーズンの初めにも言ったように、私が残したいのは残りたいと思う選手、自分がここにいることを誇りに思い、ここにとどまるための正しい情熱を持っている選手だけだ」

また指揮官は、選手登録に関する技術的な事柄は、コーチングスタッフではなくトッテナム首脳陣の管轄であるとさらに強調した。デ・ゼルビ監督はこう付け加えた。「それから、あらゆることやほかの問題については、私の仕事でも私の役目でもない。責任はクラブにある。私は何も決めていないのだから、何も言えない。シーズンの初めからのリシャルリソンのメッセージは非常に明確だった。私はそれを受け入れたし、私にとって言うことは何もない」