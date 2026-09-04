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「私の決断ではなかった！」。ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナムのプレミアリーグ登録メンバーから衝撃的に外されたリシャルリソンを痛烈批判へ
リシャルリソン、プレミアリーグ登録リストから除外
トッテナム・ホットスパーがプレミアリーグへの公式登録メンバーリストを提出し、その中で最も目立つ不在者はリシャルリソンだった。29歳のFWは、昨季に32試合で11得点を挙げてクラブのチーム最多得点者となったが、現在はプロとして宙ぶらりんの状況に置かれている。
クラブは負傷中のシモンズやオドベールを含めた一方で、リシャルリソンはクラブ退団を強く求めたことを受け、完全に外された。デ・ゼルビはこの決定が事務的に確定したことについて素早く距離を置きながらも、同時に夏を通しての同選手の態度を厳しく批判した。
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デ・ゼルビが自身の立場を明確化
この衝撃的なメンバー外についてメディアに語ったデ・ゼルビ監督は、関係悪化の経緯をいつものように率直に明かした。「それは私の決定ではない。通常の決定だ」と、元ブライトンおよびマルセイユ指揮官は説明した。「リシャルリソンは、すべてを一人で決めたのだと思う。彼はプレシーズンの初めに私と話し、自分の考えと望みは去ることだと伝えてきた。最終的に我々は別のストライカーを連れてくることになった。そしてプレシーズンの初めにも言ったように、私が残したいのは残りたいと思う選手、自分がここにいることを誇りに思い、ここにとどまるための正しい情熱を持っている選手だけだ」
また指揮官は、選手登録に関する技術的な事柄は、コーチングスタッフではなくトッテナム首脳陣の管轄であるとさらに強調した。デ・ゼルビ監督はこう付け加えた。「それから、あらゆることやほかの問題については、私の仕事でも私の役目でもない。責任はクラブにある。私は何も決めていないのだから、何も言えない。シーズンの初めからのリシャルリソンのメッセージは非常に明確だった。私はそれを受け入れたし、私にとって言うことは何もない」
北ロンドンで余剰戦力に
リシャルリソンの立場低下は急速に進んだ。とりわけ、開幕戦のブレントフォード戦で先発していたことを踏まえればなおさらである。しかし、マンチェスター・シティからのオマル・マルムーシュ、チェルシーからのレンタル移籍となったミハイロ・ムドリク、そしてシティからのサビオの加入により、序列を下げることになった。
指揮官の哲学は依然として、チーム内の調和と、不満を抱えるスター選手ではなく「ハングリー」な個々の選手たちを重視するものだ。デ・ゼルビは自身の立場について、こう述べて明確にした。 「ここに残りたくないなら、私は記者会見で話し続けたくない。出て行けばいい。出て行く自由はある。残りたくないなら、なぜリストに入れておかなければならない？ なぜ残らなければならない？ 私はヴィナイではないし、スポーティングディレクターでもない。私は監督であり、プレーできなくても、このクラブに残ることを喜びながら、ハングリーでいてくれる人たちと仕事がしたい」
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海外では移籍市場が引き続き開いている
プレミアリーグの登録期間がすでに終了したことで、リシャルリソンが1月までに公式戦でプレーする唯一の望みは海外移籍にある。トルコの強豪トラブゾンスポルがこのFWとの関係を強く報じられており、同クラブの移籍市場は金曜夜まで開いている。一方、サウジアラビアのクラブも日曜までなら駆け込み補強を成立させることができる。
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