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「私の夢はリオネル・メッシとプレーすることだった」――リヤド・マフレズ、マンチェスター・シティ加入前にバルセロナとの移籍交渉があったことを明かす
叶わなかったバルセロナの夢
マフレズはレスターでプレーし、プレミアリーグ屈指のアタッカーに成長した。しかしアル・アハリに移籍した彼は、かつてはエティハドではなくカンプ・ノウでプレーすることを強く望んでいたと『Koora Break』のインタビューで明かした。
2016年のレスター「奇跡の」優勝後、35歳の彼は多くのクラブからオファーを受けた。結局2年間残留したが、バルサやレアル、マンチェスター・ユナイテッドとも交渉していたという。
- AFP
マフレズがメッシへの憧れを語る
マフレズは、自身のキャリアへの抱負と、バルセロナへ移籍できなかった理由を率直に語った。彼は「私の夢は、グアルディオラ監督とメッシと共にバルセロナでプレーすることでした。シティ加入前、レアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッドとも交渉しましたが、レスターが私を放すために高額な移籍金を要求し、私には契約解除条項がなかったため、移籍できませんでした」と明かした。
契約交渉に関する後悔
マフレズは、レスター時代チームメイトだったカンテの例を引き合いに出し、契約交渉時に先見性が欠けていたため移籍が難航したと認めた。カンテは優勝直後にチェルシーへ移籍したが、マフレズは契約条件の制約で即座に同じ道を選べなかった。
アルジェリア代表のマフレズは当時をこう振り返る。「カンテはチェルシー移籍のために契約に3000万ユーロの違約条項を盛り込むという賢明な判断をした。一方、私はそれを断り、結果的にレスターに2年間残留することになった」。この契約内容によりレスターが主導権を握り、バルセロナやレアル・マドリードが最も関心を高めていた時期に両クラブの獲得を断念させた。
- AFP
マンチェスター・シティでの成功
スペイン移籍の夢は消えたが、マフレズのキャリアは順調だった。2018年、6000万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍。グアルディオラ監督の下で主力に成長し、イングランドで最も成功したアフリカ人選手の一人となった。
2023年にサウジ・プロリーグへ移籍するまで、彼は多くの選手が見ることもないほどのトロフィーを獲得した。シティではプレミアリーグ4回、国内タイトル5回制し、最後のシーズンには念願のチャンピオンズリーグも勝ち取った。バルセロナへの夢は叶わなかったが、それでも彼は並外れた高みに到達した。