「私の夢はリオネル・メッシとプレーすることだった」――リヤド・マフレズ、マンチェスター・シティ加入前にバルセロナとの移籍交渉があったことを明かす

マフレズはレスターでプレーし、プレミアリーグ屈指のアタッカーに成長した。しかしアル・アハリに移籍した彼は、かつてはエティハドではなくカンプ・ノウでプレーすることを強く望んでいたと『Koora Break』のインタビューで明かした。

2016年のレスター「奇跡の」優勝後、35歳の彼は多くのクラブからオファーを受けた。結局2年間残留したが、バルサやレアル、マンチェスター・ユナイテッドとも交渉していたという。