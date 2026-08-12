レオンは、自身の将来を巡って現在飛び交っている「憶測や事実ではない話」に対し、断固とした警告を発した。27歳の同選手は自身のインスタグラムの個人アカウントを通じて、サン・シーロを離れる可能性を巡る絶え間ない騒がしさへの苛立ちを表明。ポルトガル代表の同選手は、進行中の移籍市場で第三者によって作り出される見出しではなく、自身のピッチ上でのパフォーマンスに注目が集まることを望んでいると明確にした。

インスタグラムのストーリーズで共有した直接的な声明の中で、レオンは自身の代理業務が限られた身内だけによって独占的に管理されていると強調した。ミランの練習中の自身の写真を添えた投稿で、レオンは「自分が考えているのはピッチのことだけだ。毎試合、毎回のトレーニングでベストを尽くすことに集中している」と記した。さらに「いかなる憶測や事実ではない話を避けるため、ここしばらく私は自分のあらゆる利益に関することを、家族と弁護士にのみ全面的に委ねていると改めて伝える。私を代弁することを許されている者はほかに誰もいない。自分の頭の中にあるのは次の目標だけだ」と続けた。