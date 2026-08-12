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「私の代理として発言する権限は、ほかの誰にもない」 ラファエル・レオンが、ガラタサライ移籍説が浮上する中でACミランでの自身の将来について説明した
レオンがミランでの将来について沈黙を破る
レオンは、自身の将来を巡って現在飛び交っている「憶測や事実ではない話」に対し、断固とした警告を発した。27歳の同選手は自身のインスタグラムの個人アカウントを通じて、サン・シーロを離れる可能性を巡る絶え間ない騒がしさへの苛立ちを表明。ポルトガル代表の同選手は、進行中の移籍市場で第三者によって作り出される見出しではなく、自身のピッチ上でのパフォーマンスに注目が集まることを望んでいると明確にした。
インスタグラムのストーリーズで共有した直接的な声明の中で、レオンは自身の代理業務が限られた身内だけによって独占的に管理されていると強調した。ミランの練習中の自身の写真を添えた投稿で、レオンは「自分が考えているのはピッチのことだけだ。毎試合、毎回のトレーニングでベストを尽くすことに集中している」と記した。さらに「いかなる憶測や事実ではない話を避けるため、ここしばらく私は自分のあらゆる利益に関することを、家族と弁護士にのみ全面的に委ねていると改めて伝える。私を代弁することを許されている者はほかに誰もいない。自分の頭の中にあるのは次の目標だけだ」と続けた。
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ガラタサライの関心と移籍評価額
レオンの激しい反応がこのタイミングで出たことには意味がある。トルコの強豪ガラタサライが、かつてリールでプレーしたこの選手の獲得に向けた大型移籍と引き続き結びつけられているためだ。ポルトガル代表ウインガーは昨季終了時、ミランでの自身の旅が自然な終着点に達したと感じていることを以前に示唆していたが、欧州5大リーグのいずれかへの移籍はまだ実現していない。そのため、フェネルバフチェやベシクタシュも現トルコ王者と並んで関心を寄せているとされるなか、スュペル・リグが移籍先候補として浮上している。
ただし、ミランはこのスターアタッカーに関する金銭面の要求で強硬姿勢を崩していない。報道によれば、ガラタサライはすでにオファーを提示しているものの、ロッソネリは3500万ユーロ前後の最初のオファーを拒否したとされる。イタリアのクラブは、売却を認めることを検討するだけでも、ボーナスを含めた総額で少なくとも6000万ユーロを求めているという。
舞台裏での代理人サイドの駆け引き
自身のキャリアについて正当な発言権を持つのは家族と弁護士だけだと示したことで、この選手はガラタサライのようなクラブと接触している可能性のある代理人や仲介者から距離を置こうとしているように見える。状況をさらに複雑にしているのは、ミランが2028年6月に満了するレオンの現行契約を直ちに延長しようという意思を示していないことだ。
この長期契約によってクラブは交渉で優位に立てる一方、かつて「新たな挑戦」を求めていた選手と、条件次第では売却に応じるクラブとの緊張関係が8月を通してくすぶり続ける可能性もある。
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締め切りが迫る中、不透明感が漂う
公にトレーニングとパフォーマンスへのコミットメントを示しているにもかかわらず、移籍市場の影は依然としてミラネッロに大きく落ちている。クラブの姿勢は明確で、買い取りオプション付きや買い取り義務付きのローン移籍には応じず、完全移籍と高額な移籍金を求めている。期限が近づく中、ミラン首脳陣が設定した5000万ユーロに加えて1000万ユーロのボーナスという要求額を最終的に満たすクラブが現れるかどうかが、なおも焦点となっている。それまでは、レオンはプレシーズンの準備に引き続き取り組み、すでに直近の親善試合にも出場している。
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