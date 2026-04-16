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「私の不注意でした…ごめんなさい」――ユリアン・ナーゲルスマン監督は、妻レナからの助言を受け、ドイツ代表の選手に謝罪した。
戦術的批判が個人攻撃に変わる
ドイツがガーナに2-1で辛勝した親善試合後、ナゲルスマン監督は決勝点を挙げたウンダフの貢献度を疑問視し、メディアの大きな反響を呼んだ。 同監督は、29歳のウンダフが疲労した相手に途中出場して効果を発揮したが、先発では同じ影響力を保てないとの見解を示した。今季ブンデスリーガで18ゴール5アシストと絶好調の彼の役割を巡り、議論が沸き起こっている。
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ナゲルスマン、公に過ちを認める
ドイツ代表監督は試合後の会見で、自身の発言を反省し、そのFWに謝罪するため直接連絡したと明かした。ナゲルスマン監督は、繰り返される質問への苛立ちが、選手の限界を公に語る判断を誤らせたと認めた。
ナゲルスマン監督はMagentaTVにこう語った。「公の場であれほどストレートに話すのは良くなかった。デニズには『私の愚かさだった、申し訳ない』と伝えた。余計な発言だったので翌日直接謝罪した。 彼は受け入れてくれ、関係は完全に良好だ。同じ質問が何度も繰り返され、その瞬間、少し感情的になってしまっていた」
妻の影響力
フランス戦デビュー以来、7試合で4得点を挙げたウンダフは、より重要な役割を担う資格がある。ナゲルスマン監督は、謝罪を決断する際、公の振る舞いについて助言してくれた妻レナが大きな支えとなったと明かした。
以前はその起用が固定されていることをほのめかしていたが、監督は今や序列変更の可能性に門戸を開き、次のように付け加えた。「彼女は私を映し出す存在で、何か良くなかった時は率直に伝えてくれる。 例えばデニズ・ウンダフについて、私が彼に電話すると話すと、彼女は「ええ、そうすべきよ」と即答した。それがすべてを物語っている。ウンダフの役割はいつでも変わる。それはデニズだけでなく、すべての選手に言えることだ」
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先発を争う
クラブと代表で結果を出すウンダフの活躍は、ナゲルスマン監督に戦術見直しを迫っている。 ドイツ代表は5月下旬のフィンランド戦と6月6日のアメリカ戦で最終調整を行う。この2試合は、ウンダフが90分間最前線を引っ張れるかを示す試金石となる。さらに、キュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦するワールドカップ・グループEを前に、代表にとって最後の試練となる。