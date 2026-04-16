「私の不注意でした…ごめんなさい」――ユリアン・ナーゲルスマン監督は、妻レナからの助言を受け、ドイツ代表の選手に謝罪した。

ドイツ代表監督は試合後の会見で、自身の発言を反省し、そのFWに謝罪するため直接連絡したと明かした。ナゲルスマン監督は、繰り返される質問への苛立ちが、選手の限界を公に語る判断を誤らせたと認めた。

ナゲルスマン監督はMagentaTVにこう語った。「公の場であれほどストレートに話すのは良くなかった。デニズには『私の愚かさだった、申し訳ない』と伝えた。余計な発言だったので翌日直接謝罪した。 彼は受け入れてくれ、関係は完全に良好だ。同じ質問が何度も繰り返され、その瞬間、少し感情的になってしまっていた」