クロップはドイツ代表監督として、フラストレーションのたまる船出を強いられている。ネーションズリーグの初戦から2試合で勝利を挙げられていない。元リヴァプール監督は現在、木曜日にアリアンツ・アレーナで行われるセルビア戦に向けてチームを準備しており、待望の初白星獲得を強く求めている。

59歳の指揮官は、大きな注目を集めた新体制の初陣で、ヨハン・クライフ・アレーナでオランダと1-1で引き分け、その後まさかのギリシャに0-1で敗戦した。期待外れの結果が続いたことで、ドイツはグループA2で多くの課題を抱えることになっており、クロップも代表監督という立場に伴う大きな重圧と厳しい視線を早くも痛感している。