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「私のメールはどこだ？」 レアル・マドリーのレジェンド、トニ・クロースがドイツ代表チームからのユルゲン・クロップ招へい見送りを冗談交じりに語る
クロップにとって厳しいスタート
クロップはドイツ代表監督として、フラストレーションのたまる船出を強いられている。ネーションズリーグの初戦から2試合で勝利を挙げられていない。元リヴァプール監督は現在、木曜日にアリアンツ・アレーナで行われるセルビア戦に向けてチームを準備しており、待望の初白星獲得を強く求めている。
59歳の指揮官は、大きな注目を集めた新体制の初陣で、ヨハン・クライフ・アレーナでオランダと1-1で引き分け、その後まさかのギリシャに0-1で敗戦した。期待外れの結果が続いたことで、ドイツはグループA2で多くの課題を抱えることになっており、クロップも代表監督という立場に伴う大きな重圧と厳しい視線を早くも痛感している。
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クロース、メールを待ち続ける状況に
ピッチ外でも、クロップは複数の元ドイツ代表選手に在任中の後押しと支援を求めるメールを送ったと報じられ、話題を集めている。だが、現役を引退したマドリーのMFクロースは、自身がその送信先リストから外れていたようだと冗談交じりに明かし、Einfach mal Luppenのポッドキャストで新指揮官をからかった。
「自分もそれを読んだけど、まだ何も受け取っていないんだ」と、2014年ワールドカップ優勝メンバーは冗談めかして語った。「たぶん自分は代表に入るに値しないんだろうね。メールはどこにあるのか、WhatsAppでメッセージを送って聞いてみるつもりだ。ずっと待ちきれなかったけど、結局何も届かなかった。とはいえ、ケヴィン・グロスクロイツには届いていたはずだよ！」
アムステルダムで土壇場の痛恨劇
クロップは、オランダとの初陣で貴重な勝利を土壇場で逃しただけに、ピッチ上でより良い結果を強く望んでいるはずだ。ドイツはフェリックス・ヌメチャが前半に見事なフィニッシュで先制し、オランダの地で強烈なメッセージとなる勝利に向かっているように見えた。
しかし、完璧なスタートを切るというクロップの期待は、後半アディショナルタイム2分にリヴァプールFWコーディ・ガクポがネットを揺らし、劇的な勝ち点1をもたらしたことで打ち砕かれた。続く第2節では事態がさらに悪化し、規律の取れたギリシャが敵地で1-0の勝利を収め、クロップに代表監督として初黒星をつけた。
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セルビア戦は必勝だ
ドイツが木曜夜にミュンヘンでセルビアを迎える一戦で、ポジティブなパフォーマンスを示すことが、いまやクロップに強く求められている。アリアンツ・アレーナでの勝利は、ドイツがグループA2の順位を上げ、今後の主要大会に向けて自信を立て直すうえで絶対に必要だ。
現在はギリシャがグループ首位を走っており、ドイツにとってホームで再び高くつく失態を犯す余裕はない。クロップは、この才能豊かなスカッドを機能させる適切な戦術を早急に見いだし、大きな期待を背負う国にどうしても必要な勝利をもたらさなければならない。
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