選手としても監督としても伝説となったキーガン。そのニューカッスル・ユナイテッドが「クラブの鼓動する心臓」と称え、追悼の先頭に立った。クラブは公式声明で「ケビンは選手や監督を超えた存在。何世代ものサポーターにとって、彼はクラブそのものだった。功績は出場数や成績では測れない」と語った。

キーガンが当時世界最高移籍金で獲得したアラン・シアラーもSNSに追悼を投稿。「私のヒーロー、監督、友人。安らかに眠ってください、ボス。」