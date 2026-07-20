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Kevin Keegan Newcastle United Manager 1996Hulton Archive
Mohamed Saeed

翻訳者：

「私のヒーロー、私の監督」――ケビン・キーガン氏を偲ぶ声が寄せられ、アラン・シアラーやジェイミー・キャラガーらがイングランドサッカー界のレジェンドを称えた。

ニューカッスル
リヴァプール
J. Carragher
A. Shearer
プレミアリーグ

元イングランド代表キャプテン兼監督のケビン・キーガン氏が75歳で逝去し、追悼の声が相次いでいる。アラン・シアラーやジェイミー・キャラガーらもサッカー界のレジェンドに敬意を表した。

  • ゲーム界に埋もれた伝説

    イングランド代表の伝説的フォワード兼監督、キーガン氏ががんとの闘病の末75歳で死去した。月曜日に家族が訃報を発表し、イングランドサッカーの一時代を象徴した同氏にスポーツ界から追悼の声が寄せられた。

    病状は6月に公表され、家族はステージ4のがんと闘病中だと明かしていた。1月には腹部症状で検査入院していた。

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  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ニューカッスルが哀悼の意を表す

    選手としても監督としても伝説となったキーガン。そのニューカッスル・ユナイテッドが「クラブの鼓動する心臓」と称え、追悼の先頭に立った。クラブは公式声明で「ケビンは選手や監督を超えた存在。何世代ものサポーターにとって、彼はクラブそのものだった。功績は出場数や成績では測れない」と語った。

    キーガンが当時世界最高移籍金で獲得したアラン・シアラーもSNSに追悼を投稿。「私のヒーロー、監督、友人。安らかに眠ってください、ボス。」

  • リヴァプールからの追悼の言葉

    リーグ3回と欧州制覇を達成したリヴァプールも哀悼の意を表した。クラブはアンフィールドで6年間活躍したキーガンの不屈の精神と貢献が永遠に歴史に刻まれると述べた。

    元リヴァプールDFジェイミー・キャラガーも「この国が生んだ史上最高の選手の一人」と称え、2度のバロンドールを含む輝かしい実績を「イングランドサッカー界の巨人」の証と強調した。さらに「LFCを今日ある姿にした最重要人物の一人」と語った。

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  • KeeganGetty GOAL

    比類なきプレーの功績

    選手時代のキーガンは、FAカップ1回、UEFAカップ2回、ブンデスリーガ1回など多数のタイトルを獲得し、その偉大さを示した。

    代表ではイングランドで63試合21得点を記録し、キャプテンも務めた。1999年には監督に就任したが、2000年ドイツ戦の敗北で辞任。それでも代表への献身は揺るぎない。

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