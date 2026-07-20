Hulton Archive
翻訳者：
「私のヒーロー、私の監督」――ケビン・キーガン氏を偲ぶ声が寄せられ、アラン・シアラーやジェイミー・キャラガーらがイングランドサッカー界のレジェンドを称えた。
ゲーム界に埋もれた伝説
イングランド代表の伝説的フォワード兼監督、キーガン氏ががんとの闘病の末75歳で死去した。月曜日に家族が訃報を発表し、イングランドサッカーの一時代を象徴した同氏にスポーツ界から追悼の声が寄せられた。
病状は6月に公表され、家族はステージ4のがんと闘病中だと明かしていた。1月には腹部症状で検査入院していた。
- Getty Images Sport
ニューカッスルが哀悼の意を表す
選手としても監督としても伝説となったキーガン。そのニューカッスル・ユナイテッドが「クラブの鼓動する心臓」と称え、追悼の先頭に立った。クラブは公式声明で「ケビンは選手や監督を超えた存在。何世代ものサポーターにとって、彼はクラブそのものだった。功績は出場数や成績では測れない」と語った。
キーガンが当時世界最高移籍金で獲得したアラン・シアラーもSNSに追悼を投稿。「私のヒーロー、監督、友人。安らかに眠ってください、ボス。」
リヴァプールからの追悼の言葉
リーグ3回と欧州制覇を達成したリヴァプールも哀悼の意を表した。クラブはアンフィールドで6年間活躍したキーガンの不屈の精神と貢献が永遠に歴史に刻まれると述べた。
元リヴァプールDFジェイミー・キャラガーも「この国が生んだ史上最高の選手の一人」と称え、2度のバロンドールを含む輝かしい実績を「イングランドサッカー界の巨人」の証と強調した。さらに「LFCを今日ある姿にした最重要人物の一人」と語った。
- Getty GOAL
比類なきプレーの功績
選手時代のキーガンは、FAカップ1回、UEFAカップ2回、ブンデスリーガ1回など多数のタイトルを獲得し、その偉大さを示した。
代表ではイングランドで63試合21得点を記録し、キャプテンも務めた。1999年には監督に就任したが、2000年ドイツ戦の敗北で辞任。それでも代表への献身は揺るぎない。
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