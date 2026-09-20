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imago-sport-1083487446.jpgEvery Second Media
Muhammad Zaki
翻訳者：

「私のキャリアで最ももろいチームだ！」。ロベルト・デ・ゼルビが、悪夢のようなスタートがアストン・ビラ戦敗戦で続いた後、トッテナムの選手たちに異例の猛批判を浴びせた。

ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム
トッテナム 対 アストン・ヴィラ
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

トッテナム・ホットスパーの新たなプレミアリーグシーズンでの悲惨なスタートは、今週末にさらにどん底へと落ち込んだ。これを受け、ロベルト・デ・ゼルビはスパーズを、自身がこれまで率いてきたチームの中で精神的に最も「もろい」チームだと評した。 アストン・ビラに3-2で敗れる士気の下がる結果の後、イタリア人指揮官は現在降格圏に沈むチームについて、評価を一切控えなかった。

  • トッテナム、降格圏に転落

    トッテナムの新たなプレミアリーグシーズンでの惨憺たるスタートは、土曜日のアストン・ヴィラ戦での3-2の敗戦によって続く形となった。この敗戦により、北ロンドンのクラブは開幕からリーグ戦5試合でいまだ1勝も挙げられず、降格圏に低迷している。

    デ・ゼルビは昨季、スパーズを残留へと導くことに成功したが、指揮2年目は早くも崩れ始めている。立ち上がりを支配し、明確なチャンスも作り出していたにもかかわらず、見慣れたような崩れ方で試合を手放し、ロッカールームへのさらなるプレッシャーを招いた。

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  • Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    デ・ゼルビ、トッテナムのメンタリティーに疑問呈す

    試合終了後、talkSPORTの取材に応じた苛立ちをあらわにしたデ・ゼルビは、批判の手を緩めなかった。イタリア人指揮官は選手たちの精神的な耐性に疑問を呈し、90分間を通して競争力あるパフォーマンスを維持できないことに disbelief を示した。

    「説明するのは難しい。なぜなら、私のキャリア、監督としての14年間で、私たちのようなチームは一度も見たことがないからだ」と指揮官は述べた。「あまりにも脆く、あまりにも不安定だ。良いか、悪いかのどちらかだ。最初の30分、40分はとても良くても、その後にこんな形で、こんなやり方で失点してはいけない。私にとっては受け入れがたい」

    崩れたきっかけについて問われると、デ・ゼルビは答えを探している最中だと認め、こう語った。「いいかい、私は監督だが、すべての答えを持っているわけではない……君の質問に対する答えは、私にはない。

    「言えるのは、私が考えていること、今日見たことだ。前半の私のチームはとても良いプレーをしていたし、得点のチャンスもあった。得点できず、その後で最初の失点をした……もっと近い距離を保ち、もっと強く、よりコンパクトでいなければならない。

    「後半、クドゥスのゴールの後、選手たちがエネルギーを失ったのかは分からない……今はまた別の敗戦を説明しなければならない」


  • ノースロンドンにおけるリーダーシップ不足

    アストン・ヴィラ戦での敗戦は、今季のトッテナムに繰り返し見られる問題を浮き彫りにした。デ・ゼルビは、試合の流れが悪くなった時にチーム構造が崩れる主因として、ピッチ上でのリーダーシップ不足を挙げた。

    「おそらく選手間のコミュニケーションが問題なのかもしれないし、リーダーはもっと強くならなければならないのかもしれない」と同氏は付け加えた。「チームをけん引し、導くリーダーが必要だ。ニューカッスル戦でも同じで、リヴァプール戦でも同じ、エヴァートン戦でも同じだった……解決策を見つけなければならない」

    立ち上がりは良くても、その後に崩れてしまうこの傾向によって、スパーズはすでに複数の相手に対して貴重な勝ち点を落としている。指揮官は、この根深いメンタリティーの問題に対処するため、選手たちと緊急の話し合いを行う考えだ。


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    オールド・トラッフォードへの厳しいアウェー戦が待ち受ける

    今季最初のインターナショナルブレイクは、トッテナムにとって極めて重要なタイミングで訪れる。デ・ゼルビにとっては、立て直しを図り、戦術的な解決策を探るための短い時間となる。しかし、国内リーグが再開すれば、日程に一切の猶予はない。

    スパーズは次戦で、マンチェスター・ユナイテッドと対戦するためオールド・トラッフォードへの厳しいアウェー戦に臨む。守備の脆さとリーダーシップの空白を改善できなければ、順位表の最下位付近でさらに引き離される可能性がある。

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