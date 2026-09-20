試合終了後、talkSPORTの取材に応じた苛立ちをあらわにしたデ・ゼルビは、批判の手を緩めなかった。イタリア人指揮官は選手たちの精神的な耐性に疑問を呈し、90分間を通して競争力あるパフォーマンスを維持できないことに disbelief を示した。

「説明するのは難しい。なぜなら、私のキャリア、監督としての14年間で、私たちのようなチームは一度も見たことがないからだ」と指揮官は述べた。「あまりにも脆く、あまりにも不安定だ。良いか、悪いかのどちらかだ。最初の30分、40分はとても良くても、その後にこんな形で、こんなやり方で失点してはいけない。私にとっては受け入れがたい」

崩れたきっかけについて問われると、デ・ゼルビは答えを探している最中だと認め、こう語った。「いいかい、私は監督だが、すべての答えを持っているわけではない……君の質問に対する答えは、私にはない。

「言えるのは、私が考えていること、今日見たことだ。前半の私のチームはとても良いプレーをしていたし、得点のチャンスもあった。得点できず、その後で最初の失点をした……もっと近い距離を保ち、もっと強く、よりコンパクトでいなければならない。

「後半、クドゥスのゴールの後、選手たちがエネルギーを失ったのかは分からない……今はまた別の敗戦を説明しなければならない」



