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翻訳者：
「私に責任がある」 セルティックがLASK相手に屈辱的なチャンピオンズリーグ敗退を喫し、マーティン・オニールが責任を認める
LASK、驚異的な逆転劇を完結
セルティックは合計スコアで4-0という大きなリードを無駄にし、LASKの容赦ない反撃を受けて、チャンピオンズリーグ予選からスコットランド王者が敗退した。オーストリアでのカラム・マクレガーの序盤のゴールで、第1戦を3-0で制していたセルティックの突破は決まったかに見えたが、モーゼス・ウソル、ロベルト・リュビチッチ、サミュエル・アデニラン、フロリアン・フレッカーのゴールで延長戦に持ち込まれた。そしてアデニランが105分に再び決め、驚異的な合計スコア5-4での勝利を決定づけた。
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早期敗退は補強に悪影響を及ぼす
オニール監督は、2年連続でリーグフェーズ進出を逃したことが大きな痛手であり、クラブの移籍市場での आकर्ष力を直接的に弱めると認めた。
チームが後半に崩れたことを嘆き、同監督は「自分たちが完成形からはるかに遠いことは分かっている。それはまったくその通りだ。いずれにせよ、もともとそう考えていた。ただ、もしチャンピオンズリーグ出場を決めていれば、そのことを理由に来たがる選手もいただろうと感じていた。だが、そうはならないだろう。とはいえ、見てみるしかない。
「自分たちに足りないものがあると感じる時、そして完成形からはるかに遠いのではないかと話している時でも、先日の試合では自分たちは素晴らしいプレーをしたし、その試合でも見事だった。彼ら［LASK］もまた素晴らしいチームで、見事なゴールをいくつも決めた。そして自分たちは明らかに力不足だった。特に後半はそうだった」
監督が全面的な責任を負うと表明
LASKが試合を完全に支配し、セルティックゴールに向けて40本のシュートを浴びせ、期待得点（xG）は4.8、決定機も10回作った。一方のセルティックはほとんど何もできず、120分間でシュートはわずか8本、xGも0.5という低調な数字に終わった。
この崩壊ぶりを振り返り、オニールは次のように付け加えた。「今回は私の責任だ。疑いの余地はない。もちろん、2003年のUEFAカップ決勝を乗り越えるのにも長い時間がかかったが、今回は非常に失望させられた。状況を踏まえれば、一方は勝てれば素晴らしかったはずの決勝であり、今回は突破できるはずだった予選の試合だった」
- Sports Press Photo
セルティック、国内での雪辱を期す
セルティックは今後、今週末の国内戦線復帰を前に精神的な傷を癒やそうとしながら、ヨーロッパリーグのリーグフェーズへ向けて迅速に立て直さなければならない。オニールには、不安の残る最終ラインを即座に立て直し、分裂したロッカールームの士気を回復させるという差し迫った課題がある。セルティックの首脳陣もまた、移籍市場の最後の重要局面でチームを補強し、昨季獲得したリーグタイトルを守る必要に迫られている。
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