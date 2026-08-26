「私に責任がある」　セルティックがLASK相手に屈辱的なチャンピオンズリーグ敗退を喫し、マーティン・オニールが責任を認める

オニール監督は、2年連続でリーグフェーズ進出を逃したことが大きな痛手であり、クラブの移籍市場での आकर्ष力を直接的に弱めると認めた。

チームが後半に崩れたことを嘆き、同監督は「自分たちが完成形からはるかに遠いことは分かっている。それはまったくその通りだ。いずれにせよ、もともとそう考えていた。ただ、もしチャンピオンズリーグ出場を決めていれば、そのことを理由に来たがる選手もいただろうと感じていた。だが、そうはならないだろう。とはいえ、見てみるしかない。

「自分たちに足りないものがあると感じる時、そして完成形からはるかに遠いのではないかと話している時でも、先日の試合では自分たちは素晴らしいプレーをしたし、その試合でも見事だった。彼ら［LASK］もまた素晴らしいチームで、見事なゴールをいくつも決めた。そして自分たちは明らかに力不足だった。特に後半はそうだった」