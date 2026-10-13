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ライブ
FBL-EUR-C1-MAN UTD-PRESSERAFP
Muhammad Zaki
翻訳者：

「私には荷が重すぎる」解任圧力が高まる中、マンチェスター・ユナイテッドでの仕事についてのマイケル・キャリックの率直な告白が明らかに

マイケル・キャリック
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
N. Butt
アトレティコ・マドリー 対 マンチェスター・ユナイテッド
アトレティコ・マドリー
UEFAチャンピオンズリーグ

プレミアリーグの新シーズンで惨憺たるスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッドで、マイケル・キャリック監督の立場に厳しい視線が注がれている。チームが順位表の下半分に低迷するなか、キャリック監督が当初は就任をためらっていたことが明らかになり、オールド・トラッフォードで長期にわたって指揮を執るのに適任かどうかにも疑問が生じている。

  • 出足の悪さにオールド・トラッフォードで不安広がる

    昨季、マンチェスター・ユナイテッドを3位に導いて正式契約を勝ち取ったキャリックだが、2026-27シーズンは厳しいスタートを切った。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から6試合でわずか1勝にとどまり、現在13位。最近も10人のトッテナム・ホットスパーを相手に1-1で引き分け、巻き返しへの期待はさらにしぼんだ。

    国内カップ戦でも浮上のきっかけはつかめていない。リーグカップでは初戦でブライトンに敗退に追い込まれ、マンチェスターに漂う重苦しい空気はいっそう強まった。今年に入ってルベン・アモリムが退任した後、キャリックの正式就任を取り巻いていた楽観的な雰囲気からは、ほど遠い状況だ。


  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    バット、率直な会話の内容を明かす

    45歳の監督に対するプレッシャーが高まる中、かつてのチームメイトであるニッキー・バットが、オールド・トラッフォードで指揮を執る前の心境を明かした。ポッドキャスト番組『ザ・グッド、ザ・バッド、アンド・ザ・フットボール』でバットは、このイングランド人監督が当初、現場復帰に強い難色を示していたと説明した。

    バットは当時の個人的なやり取りをこう明かした。「マイケルがユナイテッドの監督に就任する前、彼と一緒にいて、監督業について話していた。彼は『いや、俺には向いていない。負担が大きすぎるし、頭の中も整理がつかない。大きな仕事でなければ引き受けない。その大きな仕事がユナイテッドだ』と言ったんだ」


  • 暫定体制での成功から、以前と変わらぬ苦境へ

    キャリックは輝かしい19年間の現役生活を終えて指導者に転身し、2021年には短期間、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督を務めた。その後、ミドルズブラの監督に就任。リバーサイドで3年間を過ごしたが、2024-25シーズンのチャンピオンシップ終了時に解任された。1月にアモリムが解任されると、クラブ首脳陣はオーレ・グンナー・スールシャールではなくキャリックを暫定的な立て直し役に選んだ。

    ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したことで、この決断は当初、見事な一手に思われた。しかし、以前から見られた不安定さが再びクラブを悩ませている。開幕戦でハル・シティに敗れ、イプスウィッチ・タウンには5-2で勝利したものの、それ以降の勝利はなく、チームは試合をコントロールするのに苦しんでいる。マンチェスター・シティには僅差で敗れ、エヴァートン、フラム、トッテナムとの試合でも勝ち点を落とした。成績不振の監督をシーズン途中に解任してきたユナイテッドだけに、キャリックに許される失敗の余地は急速に小さくなっている。


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  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    今後の一連の試合が正念場に

    クラブ首脳陣は現時点では監督を支持する意向のようだ。しかし、11月の代表戦期間までに控える過酷な7試合が、その去就を左右する可能性がある。この重要な期間には、チェルシー、アストン・ヴィラとの国内での難しい対戦に加え、ローマ、アトレティコ・マドリードとの欧州での強豪対決も待ち受ける。

    厳しい日程は火曜日、アトレティコと対戦するためリヤド・エア・メトロポリターノに乗り込む一戦から始まる。ユナイテッドはサバフに4-0で快勝し、現在チャンピオンズリーグの順位表で4位につけている。スペインでも欧州での好調ぶりを再現したいところだ。その後はすぐにプレミアリーグの激しいライバル対決へと気持ちを切り替え、日曜日にエランド・ロードでリーズ・ユナイテッドと対戦する。

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