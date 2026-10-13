AFP
翻訳者：
「私には荷が重すぎる」解任圧力が高まる中、マンチェスター・ユナイテッドでの仕事についてのマイケル・キャリックの率直な告白が明らかに
出足の悪さにオールド・トラッフォードで不安広がる
昨季、マンチェスター・ユナイテッドを3位に導いて正式契約を勝ち取ったキャリックだが、2026-27シーズンは厳しいスタートを切った。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から6試合でわずか1勝にとどまり、現在13位。最近も10人のトッテナム・ホットスパーを相手に1-1で引き分け、巻き返しへの期待はさらにしぼんだ。
国内カップ戦でも浮上のきっかけはつかめていない。リーグカップでは初戦でブライトンに敗退に追い込まれ、マンチェスターに漂う重苦しい空気はいっそう強まった。今年に入ってルベン・アモリムが退任した後、キャリックの正式就任を取り巻いていた楽観的な雰囲気からは、ほど遠い状況だ。
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バット、率直な会話の内容を明かす
45歳の監督に対するプレッシャーが高まる中、かつてのチームメイトであるニッキー・バットが、オールド・トラッフォードで指揮を執る前の心境を明かした。ポッドキャスト番組『ザ・グッド、ザ・バッド、アンド・ザ・フットボール』でバットは、このイングランド人監督が当初、現場復帰に強い難色を示していたと説明した。
バットは当時の個人的なやり取りをこう明かした。「マイケルがユナイテッドの監督に就任する前、彼と一緒にいて、監督業について話していた。彼は『いや、俺には向いていない。負担が大きすぎるし、頭の中も整理がつかない。大きな仕事でなければ引き受けない。その大きな仕事がユナイテッドだ』と言ったんだ」
暫定体制での成功から、以前と変わらぬ苦境へ
キャリックは輝かしい19年間の現役生活を終えて指導者に転身し、2021年には短期間、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督を務めた。その後、ミドルズブラの監督に就任。リバーサイドで3年間を過ごしたが、2024-25シーズンのチャンピオンシップ終了時に解任された。1月にアモリムが解任されると、クラブ首脳陣はオーレ・グンナー・スールシャールではなくキャリックを暫定的な立て直し役に選んだ。
ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したことで、この決断は当初、見事な一手に思われた。しかし、以前から見られた不安定さが再びクラブを悩ませている。開幕戦でハル・シティに敗れ、イプスウィッチ・タウンには5-2で勝利したものの、それ以降の勝利はなく、チームは試合をコントロールするのに苦しんでいる。マンチェスター・シティには僅差で敗れ、エヴァートン、フラム、トッテナムとの試合でも勝ち点を落とした。成績不振の監督をシーズン途中に解任してきたユナイテッドだけに、キャリックに許される失敗の余地は急速に小さくなっている。
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今後の一連の試合が正念場に
クラブ首脳陣は現時点では監督を支持する意向のようだ。しかし、11月の代表戦期間までに控える過酷な7試合が、その去就を左右する可能性がある。この重要な期間には、チェルシー、アストン・ヴィラとの国内での難しい対戦に加え、ローマ、アトレティコ・マドリードとの欧州での強豪対決も待ち受ける。
厳しい日程は火曜日、アトレティコと対戦するためリヤド・エア・メトロポリターノに乗り込む一戦から始まる。ユナイテッドはサバフに4-0で快勝し、現在チャンピオンズリーグの順位表で4位につけている。スペインでも欧州での好調ぶりを再現したいところだ。その後はすぐにプレミアリーグの激しいライバル対決へと気持ちを切り替え、日曜日にエランド・ロードでリーズ・ユナイテッドと対戦する。
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