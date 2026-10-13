キャリックは輝かしい19年間の現役生活を終えて指導者に転身し、2021年には短期間、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督を務めた。その後、ミドルズブラの監督に就任。リバーサイドで3年間を過ごしたが、2024-25シーズンのチャンピオンシップ終了時に解任された。1月にアモリムが解任されると、クラブ首脳陣はオーレ・グンナー・スールシャールではなくキャリックを暫定的な立て直し役に選んだ。

ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したことで、この決断は当初、見事な一手に思われた。しかし、以前から見られた不安定さが再びクラブを悩ませている。開幕戦でハル・シティに敗れ、イプスウィッチ・タウンには5-2で勝利したものの、それ以降の勝利はなく、チームは試合をコントロールするのに苦しんでいる。マンチェスター・シティには僅差で敗れ、エヴァートン、フラム、トッテナムとの試合でも勝ち点を落とした。成績不振の監督をシーズン途中に解任してきたユナイテッドだけに、キャリックに許される失敗の余地は急速に小さくなっている。



