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「私には共有できない決定だ」とマルセイユ指揮官ブルーノ・ジェネジオ、ホイビュアの主将剥奪について言及
ホイビュアから主将腕章を剥奪
ニューカッスル・ユナイテッド行きを拒否したホイビュアの決断の余波は、オレンジ・ベロドロームで素早く、そして深刻な形で表れた。マルセイユとニューカッスルは総額1500万ポンドの移籍で完全合意に達していたにもかかわらず、元トッテナム・ホットスパーMFは突如として方針を翻し、フランスのクラブ首脳陣を激怒させた。
31歳の同選手は南フランスに残る意向を示していたが、マルセイユの財政状況を大きく助けるはずだった移籍を進めることを拒んだことで、チーム内でのリーダー的役割を失う結果となった。
その降格を示す証拠は、金曜日のアトレティコ・マドリーとの親善試合で明確だった。チームシートによって主将の変更が確認されたのだ。ホイビュアはブルーノ・ジェネジオ監督によって先発メンバーに含まれたが、キャプテンマークは代わってアメリカ代表のティモシー・ウェアに託された。
ジェネジオ監督はまた、この決定がクラブの経営陣によるものだと明かし、自身は賛同していないと認めた。「率直に言う。これは経営陣の決定であり、私はその考えを共有していない」
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OMに財政的な圧力
マルセイユのオーナーであるフランク・マコート氏は、選手の振る舞いに激怒していると報じられており、フランス国内の報道によれば、このアメリカ人実業家は今回の状況に依然として「いら立ち」を募らせているという。クラブは継続する財政難を受け、今夏は高額な給与総額の圧縮に大きな圧力を受けており、ニューカッスルから保証されていた利益は、切実に必要とされる余裕をもたらすはずだった。
退団を阻止したことで、ホイビュアは微妙な立場に身を置くことになった。チームへの忠誠心が、クラブの長期的な持続可能性と補強計画を妨げるものと見なされているためだ。
このベテランMFはもともと、2024-25シーズンにスパーズからのレンタルでマルセイユに加入していた。この契約には1700万ポンドの買い取り義務条項が含まれており、それは今年初めに正式に発動された。しかし、そのわずか数カ月後にクラブが同選手の売却による現金化を望んでいることは、現在の不安定な経済状況の性質を浮き彫りにしている。
ニューカッスルの不満の夏は続く
ニューカッスル・ユナイテッドにとって、この拒否は、セント・ジェームズ・パークで大きな混乱の夏となっている中で、さらなる打撃となった。ニューカッスルは、マティアス・ヤイスレ新監督の下で中盤の軸となる理想的な経験豊富なオーガナイザーとしてホイビュアを特定していたが、今後は補強先を別に求めなければならない。
クラブはこの移籍期間ですでに大幅な戦力流出に見舞われており、元主将ブルーノ・ギマランイスのアーセナル移籍、主力ウインガーのアントニー・ゴードンのバルセロナ移籍、そしてサンドロ・トナーリのトッテナム移籍という注目の売却を承認している。
補強の難航は、クラブのタイトル空白を終わらせ、チームをチャンピオンズリーグ復帰へ導いた立役者であるエディ・ハウの衝撃的な退任に続くものでもある。ハウは7月31日に辞任した。
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ホイビュアの今後は？
内部的な懲戒処分が科されたにもかかわらず、ホイビュアは欧州の移籍市場閉幕まで残り数週間となる中でも、依然として高い関心を集める存在であり続けている。本人はマルセイユ残留を望んでいるものの、クラブ上層部との関係悪化によって、土壇場で別の行き先へ移る可能性も出てきている。
ACミランはこの状況を注視しているとみられており、主将職剥奪後にマルセイユでの立場が維持できなくなった場合には、デンマーク代表MFにフランスを離れる別の道を提示する可能性がある。
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