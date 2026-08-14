ニューカッスル・ユナイテッド行きを拒否したホイビュアの決断の余波は、オレンジ・ベロドロームで素早く、そして深刻な形で表れた。マルセイユとニューカッスルは総額1500万ポンドの移籍で完全合意に達していたにもかかわらず、元トッテナム・ホットスパーMFは突如として方針を翻し、フランスのクラブ首脳陣を激怒させた。

31歳の同選手は南フランスに残る意向を示していたが、マルセイユの財政状況を大きく助けるはずだった移籍を進めることを拒んだことで、チーム内でのリーダー的役割を失う結果となった。

その降格を示す証拠は、金曜日のアトレティコ・マドリーとの親善試合で明確だった。チームシートによって主将の変更が確認されたのだ。ホイビュアはブルーノ・ジェネジオ監督によって先発メンバーに含まれたが、キャプテンマークは代わってアメリカ代表のティモシー・ウェアに託された。

ジェネジオ監督はまた、この決定がクラブの経営陣によるものだと明かし、自身は賛同していないと認めた。「率直に言う。これは経営陣の決定であり、私はその考えを共有していない」



