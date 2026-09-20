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「私にとって、これが最も難しいことだ」 ハンジ・フリック、セビージャ戦での逆転勝利でラ・リーガ開幕連勝を維持しながらも、バルセロナが直面した予想外の苦戦について語る
ラフィーニャのハットトリックでバルセロナがセビージャを下す
バルセロナはラモン・サンチェス・ピスファンでセビージャに3-1の逆転勝利を収め、ラ・リーガでの全勝記録を維持した。ただ、フリック監督のチームは勝ち点3獲得のために苦しめられた。ホームのセビージャは19分、ユスフ・フォファナのゴールで先制したが、バルセロナはその3分後、アンドレアス・クリステンセンの正確なパスからハフィーニャが同点弾を決めた。
夏にロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスが退団した後、新たなセンターフォワードの役割である9番として中央で輝きを放つこのブラジル人ウインガーは、後半にさらに2得点を挙げ、72時間で2度目のハットトリックを達成した。ラミン・ヤマルの2アシストを受けたハフィーニャは、ずさんな前半から立て直したバルセロナの中で、今季公式戦での得点数を14に伸ばした。
デビュー戦となったGKドミニク・リヴァコヴィッチはゴールマウスで落ち着いたプレーを見せ、パウ・クバルシとエリック・ガルシアもセビージャのチャンスを制限。バルセロナはリーグ7連勝を決めた。
- ZUMA Press Wire
フリック監督、シュチェスニーではなくリヴァコヴィッチを先発起用した理由を説明
フリック監督はキックオフ前、これまでポーランド人GKが第2選択だと示唆していたにもかかわらず、ヴォイチェフ・シュチェスニーではなくリヴァコヴィッチを起用し、驚きをもたらした。バルセロナの指揮官は、この選択がパフォーマンス分析ではなく直感によるものだったと明かしている。
フリック監督は試合後、『SPORT』を通じて「ご存じのように、常にすべてを分析することだけが重要なわけではない。時にはフィーリングも大事になる」と語った。「今日の私の感覚はそうだった。だからコーチ陣と話し、その上でこの決断を下した。つまり、これは感覚によるものだ。だからといって、分析した結果、シュチェスニーを信頼していないと判断したということではまったくない。だが私にとって、今日はこれが正しい決断だったと思う」
また、この序列はなお流動的だと説明し、フリック監督はこう付け加えた。「彼は良かった。だが最終的には、私が下した決断だ。もちろん以前にもそう言ったことがある。時にはある選手を見て、そのポジションでその選手が第1候補になるかもしれないと感じ、別の決断を下すことがある。今回起きたのはそういうことだ。それほど大きな話ではない。この決断はこの試合のためだけのものだ」
バルセロナの選手層の厚さを管理することが、依然としてフリックの最大の難題だ
バルセロナは7試合を終えて勝ち点21でラ・リーガ首位に立っているものの、フリックは、ベンチにいるスター選手たちをマネジメントすることが自身にとって最も難しい仕事になっていると認めた。
「結局のところ、正直に言えば、今の私にとってこれが一番難しいことだ。チームには非常に高いクオリティーがあるので、誰もが満足できるはずだというのは分かっている。だが、私にとっては簡単ではない」とフリックは語った。「ベンチを見て、ガビがプレーできない、シャビ［エスパルト］がプレーできない、［ジュールズ］・クンデがプレーできない、シュチェスニーがプレーできないというのを目にすると、簡単ではない。
「私にとっても簡単ではない。私はみんなと近い関係にあり、みんなと一緒にいる。それでも、こうした決断を下さなければならない。結局は、そういうものだ。私は常にチームのことを考えている。個人的なものは何もない。チームのためだ。だからこそ、私たちはこの決断を下した。結局のところ、そう、それが私の仕事だ。だが、今は簡単ではない」
- AFP
インターナショナルブレークを経て、ヘタフェ戦とチャンピオンズリーグの試合へ向かう
バルセロナは現在、首位で勝ち点3差のアドバンテージを保ったまま、3週間のインターナショナルブレークに入る。国内リーグは10月13日にヘタフェ戦で再開し、その後フリック監督のチームは10月13日に行われる重要なチャンピオンズリーグのガラタサライ戦へと意識を切り替える。
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