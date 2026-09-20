バルセロナはラモン・サンチェス・ピスファンでセビージャに3-1の逆転勝利を収め、ラ・リーガでの全勝記録を維持した。ただ、フリック監督のチームは勝ち点3獲得のために苦しめられた。ホームのセビージャは19分、ユスフ・フォファナのゴールで先制したが、バルセロナはその3分後、アンドレアス・クリステンセンの正確なパスからハフィーニャが同点弾を決めた。

夏にロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスが退団した後、新たなセンターフォワードの役割である9番として中央で輝きを放つこのブラジル人ウインガーは、後半にさらに2得点を挙げ、72時間で2度目のハットトリックを達成した。ラミン・ヤマルの2アシストを受けたハフィーニャは、ずさんな前半から立て直したバルセロナの中で、今季公式戦での得点数を14に伸ばした。

デビュー戦となったGKドミニク・リヴァコヴィッチはゴールマウスで落ち着いたプレーを見せ、パウ・クバルシとエリック・ガルシアもセビージャのチャンスを制限。バルセロナはリーグ7連勝を決めた。



