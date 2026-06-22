ドイツ1部下位チームの戦術的型にはまりは、マヨルカ島出身のリエラにとって目の上のたんこぶだ。彼はこう嘲笑する。「順位表の下位3分の1のチームは皆、同じやり方でプレーしている。分析すると、毎週同じ相手に勝っている気分だ」

また、クラブの経済力とピッチ上のクオリティには大きな隔たりがあると語る。「ドイツで動く2000万、3000万、甚至4000万ユーロとスロベニアリーグの金額を比べても、別世界ではない。これが現実だ」