スロベニアのテレビ局「Sportklub」のインタビューで、元NKチェリェ監督は「正直、ブンデスリーガの水準には少しがっかりした。バイエルン・ミュンヘンは別格で、ボルシア・ドルトムントも予算で対抗している。シュトゥットガルトは驚きだったが、他のチームは期待外れだった」と語った。
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「私にとっては失望だった」：アイントラハト・フランクフルトの元監督アルベルト・リエラが、ブンデスリーガの水準を痛烈に批判
ドイツ1部下位チームの戦術的型にはまりは、マヨルカ島出身のリエラにとって目の上のたんこぶだ。彼はこう嘲笑する。「順位表の下位3分の1のチームは皆、同じやり方でプレーしている。分析すると、毎週同じ相手に勝っている気分だ」
また、クラブの経済力とピッチ上のクオリティには大きな隔たりがあると語る。「ドイツで動く2000万、3000万、甚至4000万ユーロとスロベニアリーグの金額を比べても、別世界ではない。これが現実だ」
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リエラがブンデスリーガの水準を批判
フランクフルト元監督は、ブンデスリーガの弱点を示すため、かつて率いたスロベニアのクラブを引き合いに出した。「チェリェがフランクフルトと対戦しても互角に戦える。差は外から見えるほど大きくない」とリエラは語った。
フランクフルトでの不名誉な終幕により、45歳の彼にとってドイツでの一章は幕を閉じた。今後について彼は「オファーはあったが断った。ヨーロッパの舞台で戦いたい。チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグの順で」と語った。
フランクフルト、14試合出場したリエラを解雇
2月初め、リエラはフランクフルトの監督に就任し、特に守備の安定が期待された。しかし彼は、マンチェスター・シティやリヴァプールなどでプレーした経験を生かしつつ、際立った発言で周囲を苛立たせることも多い。
「私とクラブの相性が悪かっただけです。美しいアンジェリーナ・ジョリーと魅力的なブラッド・ピットでも相性が悪いことがあります。細部が成功を左右するのです」と語った。
14試合を終えた時点でクラブは解任を決断。彼の勝利は4に留まった。