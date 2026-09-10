ブラジル代表の再建をめぐり、カルロ・アンチェロッティと、かつての教え子であるDFチアゴ・シウバの間で公の対立が起きた。2人は2012-13シーズンのパリ・サンジェルマンで良好な関係を築いており、アンチェロッティはシウバについて、34試合を通じて「世界最高のDF」と称賛したことで知られている。

しかし、そうした過去があっても、ブラジルがワールドカップでベスト16敗退を喫した後、ベテラン勢を一掃するというアンチェロッティの決断をシウバが厳しく批判することは妨げられなかった。

この議論が起きたのは、アンチェロッティがオーストラリア代表戦とインド代表戦に向け、国内組10人を含む26人のメンバーを発表したタイミングだった。



