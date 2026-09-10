AFP
翻訳者：
「私にうそをついてほしいのか、それとも本当のことを話してほしいのか？」 カルロ・アンチェロッティ対チアゴ・シウバ論争がブラジル代表のチーム内亀裂を露呈させた経緯
元PSGの盟友がブラジルの進む方向を巡って対立
ブラジル代表の再建をめぐり、カルロ・アンチェロッティと、かつての教え子であるDFチアゴ・シウバの間で公の対立が起きた。2人は2012-13シーズンのパリ・サンジェルマンで良好な関係を築いており、アンチェロッティはシウバについて、34試合を通じて「世界最高のDF」と称賛したことで知られている。
しかし、そうした過去があっても、ブラジルがワールドカップでベスト16敗退を喫した後、ベテラン勢を一掃するというアンチェロッティの決断をシウバが厳しく批判することは妨げられなかった。
この議論が起きたのは、アンチェロッティがオーストラリア代表戦とインド代表戦に向け、国内組10人を含む26人のメンバーを発表したタイミングだった。
- Getty Images Sport
シウバ、欧州流の性急な粛清に警鐘
フルミネンセがコパ・リベルタドーレスでプラテンセを下した後、『Radio Tupi』の取材に応じたシウバは、代表レベルのサッカーでははるかに段階的な世代交代が求められると主張した。FCポルトでの力強いローン移籍期間がありながら、最近のワールドカップのメンバーから外れた113キャップのベテランは、経験が依然として不可欠だと強調した。
「嘘をついてほしいのか、それとも本当のことを言ってほしいのか。31歳、32歳、33歳の選手を排除することはできない」とシウバは語った。「ブラジル代表では、物事は一歩一歩進めなければならない。全員をただ切り捨てて、新しい選手を連れてくることはできない」
「彼は欧州サッカーから来ていて、あちらでは変化を起こしやすい」とシウバは付け加えた。「ここではそうはいかない。私はそれに賛成しないが、指揮を執っているのは彼だ」
アンチェロッティ、批判を一蹴しビジョンを示す
アンチェロッティはリオのCBF本部で行われた記者会見で、シウバのコメントに直接反応した。イタリア人指揮官は「見ていない」と簡潔に批判を受け流した上で、今後の代表ウインドーに向けた戦略を説明した。
また、親善試合は将来性のある選手を見極める場である一方、生物学的な年齢を理由に、資格のあるベテランが主要大会でプレーすることを妨げることは決してないと強調した。
アンチェロッティは「この親善試合での我々の目的に照らせば、バランスの取れたリストだ」と説明。「私は基本的に選手の年齢を見ない。今の優先事項は若い選手たちだ。だが、34歳や35歳の選手でも重要な大会でプレーする準備ができているなら、代表に入る」と語った。
- Brazil Photo Press
10人のデビュー候補が新たなブラジル代表時代を先導する
アンチェロッティは、30歳未満でA代表未招集だった10人に初招集を与え、若手重視の姿勢を裏付けた。GKウーゴ・ソウザ、ペドロ・モリスコ、オタヴィオに加え、DFアルトゥール・ジアス、ジャイル、マウロ・ジュニオール、マテウジーニョ、そしてマンチェスター・シティのヴィトール・レイスが新戦力の中心となる。
中盤では、ブレーノ・ビドンとガブリエウ・ボンテンポが初招集を果たし、ビニシウス・ジュニオール、エンドリッキ、エステヴァン、ラフィーニャといった主力組に加わった。
ブラジルは新時代の幕開けとして、9月25日と29日にオーストラリアと対戦し、その後10月3日にコルカタでインドと戦う。
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