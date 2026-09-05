ザンブロッタにとって最も深刻な問題は、現在の前線が推定移籍金額に比べて著しく得点力を欠いていることだ。ザンブロッタはヴラホヴィッチを放出するという判断を強く批判し、このセルビア代表FWを、伝統的で信頼できる前線の軸と見なしていた。

「コロ・ムアニとヴォルテマーデは、2026年に合計5ゴールしか決めていない」とザンブロッタは指摘した。「ここで話しているのは、ただのどこかのチームではない。ユヴェントスだ。にもかかわらず、彼らには総額1億ユーロを超える評価額がついているのを私は目にしてきた。それを考えると、思うところがある。

「ユヴェントスのスカッドは人数の面では整っているが、私ならヴラホヴィッチを引き留めるためにあらゆることをしていた。私は常に彼を本物のナンバー9だと見ていた。ただ、もしフリー移籍で出て行くことを望んでいたのなら、それはまた別の話だ」