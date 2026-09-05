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「私ならドゥシャン・ヴラホヴィッチを残していただろう！」。ユヴェントスのレジェンド、ジャンルカ・ザンブロッタが、ACミラン戦を前に1億ユーロのストライカー陣に疑問を呈した。
ザンブロッタ、ユーベのFW陣に疑問符
ザンブロッタは、注目のセリエAでのミラン戦を前に、現在のユヴェントスの前線に強い疑問を示した。両クラブで活躍した伝説的SBは、ビアンコネーリには本物の得点力が欠けているとみている。 コロ・ムアニとヴォルテマーデを加えて戦力を強化したにもかかわらず、ユーベは2026年に入ってから安定してゴールを奪えていない。
ザンブロッタはこの2人の結果に納得しておらず、クラブの最近の補強戦略は重要な試合で脆さを残していると感じている。ケナン・ユルディズが負傷で離脱し、アルカディウシュ・ミリクも確実な計算が立たないなか、攻撃面の負担は依然として差し迫った問題のままだ。両クラブでプレーした元選手は、イタリアの2大クラブが激突に向かうなか、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』に自身の考えを語った。
- AFP
ヴラホヴィッチ退団で空白が生じる
ザンブロッタにとって最も深刻な問題は、現在の前線が推定移籍金額に比べて著しく得点力を欠いていることだ。ザンブロッタはヴラホヴィッチを放出するという判断を強く批判し、このセルビア代表FWを、伝統的で信頼できる前線の軸と見なしていた。
「コロ・ムアニとヴォルテマーデは、2026年に合計5ゴールしか決めていない」とザンブロッタは指摘した。「ここで話しているのは、ただのどこかのチームではない。ユヴェントスだ。にもかかわらず、彼らには総額1億ユーロを超える評価額がついているのを私は目にしてきた。それを考えると、思うところがある。
「ユヴェントスのスカッドは人数の面では整っているが、私ならヴラホヴィッチを引き留めるためにあらゆることをしていた。私は常に彼を本物のナンバー9だと見ていた。ただ、もしフリー移籍で出て行くことを望んでいたのなら、それはまた別の話だ」
大一番でミランがより強力に見える
アリアンツ・スタジアムで行われる大一番を前に、ザンブロッタはミランの方が現在はより好調だとみている。ただし、ユベントスにはホームアドバンテージが追い風になる可能性があるとも認めた。また、こうしたビッグマッチは最終的に生のフィジカルコンディションではなく、メンタリティーによって決まるものだと指摘している。
イタリアのトップクラブでプレーすることの計り知れない重圧について語る中で、ザンブロッタはロッソネリの選手層の問題にも言及し、次のように述べた。「ミランには純粋なストライカーがゴンサロ・ラモスとフランチェスコ・カマルダの2人しかいない。
「私の意見では、もう1人獲得すべきだった。3つの大会を戦う上で、必ずしも質の面ではなく、人数の面で必要だった」
- Getty Images
アリアンツ・スタジアムでの一騎打ちに注目せよ
ユヴェントスとミランはこれから、それぞれのシーズンを左右しかねない一戦に向けた最終調整に入る。どちらにとっても勝利は、今後の重要な数週間へ向けて大きなモチベーションと勢いをもたらすことになる。
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