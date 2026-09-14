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「私ならイタリア最高の監督になれる！」 ロベルト・デ・ゼルビが奇妙な主張、トッテナムはエバートン戦でも歴史的な得点力不足が続く
トッテナムの歴史的な得点力不足
トッテナムは攻撃面の不振が新たな低水準に達し、エバートンとのスコアレスドローによって得点力不足に苦しむ惨状が続くことになった。シーズン序盤のブレントフォード戦とニューカッスル・ユナイテッド戦での敗戦に加え、ノッティンガム・フォレスト戦でも無得点に終わっていたトッテナムは、これでリーグ開幕4試合連続で得点なしとなった。
この異例の不振は、トッテナムの歴史においてリーグ戦のシーズン開幕でこれほど得点のないスタートを切った初のケースである。直近の一戦でアウェーのトッテナムは勝ち点1を手にしたものの、相手GKをまったく脅かせない現状により、前線には厳しい視線が注がれている。
- AFP
デ・ゼルビは前向きな材料に目を向ける
攻撃面での課題を嘆くのではなく、デ・ゼルビ監督は試合後の会見で、トッテナムが新たに示している守備の粘り強さを強調した。イタリア人指揮官は、ノッティンガム・フォレスト戦とエヴァートン戦での2試合連続無失点を、組織面での進歩の証拠として挙げた。
報道陣に対し、同監督は自身の戦術的アプローチが母国であれば大いに称賛されるはずだと示唆した。「例えばイタリアなら、私は最高の監督であるべきだろう？ 2試合で2度のクリーンシートだからね」とデ・ゼルビ監督は語った。「『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は何と書くだろう？ 2試合連続無失点と書くはずだ。君たちは明日何を書くんだ？ クリーンシートか、それとも無得点か？ 実際に何を書きたいのか教えてくれ」
戦術的な緊張がピッチ上に持ち込まれる
トッテナムの迫力を欠く攻撃をめぐるフラストレーションは終了のホイッスルで明らかとなり、最終的にはピッチ上でのデ・ゼルビとマティス・テルの熱を帯びたやり取りに発展した。後半から途中出場したFWは試合に大きな影響を与えられず、これを受けて指揮官はピッチ上でただちに戦術的な確認を行った。
デ・ゼルビはこのやり取りを大ごとにはせず、単にポジショニングの指示だったと説明した。「そうだ。私はピッチ上で彼に指導した」と同監督は述べた。「ストライカーの体の向きだ。ストライカーはゴールに対して肩を向けた形でプレーできる。もしジェームズ・マディソン、モハメド・クドゥス、サヴィオと一緒にプレーするなら、彼はストライカーとしてプレーしなければならないし、ストライカーはゴールを見なければならない。そうだろう？」
さらにスパーズ指揮官は、テルにはクロスを予測する際の感覚を修正する必要があったと明かした。「あるいはロバートソンのクロスの場面でもそうだ。彼は中にとどまらなければならない。なぜなら、彼はキャリアをストライカーとして始めたからだ。今はウインガーとしてプレーしているが、キャリアのスタートはストライカーだった」とデ・ゼルビは説明。その上で「問題はない」と強調し、あらためてこの選手への愛情を口にした。
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カップ戦とリーグ戦で重要な試練が待ち受ける
デ・ゼルビは今、トッテナムが歴史的に抱えてきた攻撃面の機能不全を立て直すうえで極めて重要な1週間に直面している。差し当たっての挑戦は、カラバオカップ3回戦でアンフィールドに乗り込み、リヴァプールと対戦する厳しい一戦だ。スパーズにとっては、格上相手に得点感覚を取り戻そうとするには難しい環境となる。
その週半ばのカップ戦に続き、トッテナムは土曜日にアストン・ヴィラをホームに迎え、プレミアリーグに戻る。デ・ゼルビがこの2試合で、守備の安定を攻撃面の成果へとどう結びつけるかを早急に見いだせなければ、同監督を巡る見方は戦術的な進歩から一気に本格的な危機へと変わっていくことになる。
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