トッテナムの迫力を欠く攻撃をめぐるフラストレーションは終了のホイッスルで明らかとなり、最終的にはピッチ上でのデ・ゼルビとマティス・テルの熱を帯びたやり取りに発展した。後半から途中出場したFWは試合に大きな影響を与えられず、これを受けて指揮官はピッチ上でただちに戦術的な確認を行った。

デ・ゼルビはこのやり取りを大ごとにはせず、単にポジショニングの指示だったと説明した。「そうだ。私はピッチ上で彼に指導した」と同監督は述べた。「ストライカーの体の向きだ。ストライカーはゴールに対して肩を向けた形でプレーできる。もしジェームズ・マディソン、モハメド・クドゥス、サヴィオと一緒にプレーするなら、彼はストライカーとしてプレーしなければならないし、ストライカーはゴールを見なければならない。そうだろう？」

さらにスパーズ指揮官は、テルにはクロスを予測する際の感覚を修正する必要があったと明かした。「あるいはロバートソンのクロスの場面でもそうだ。彼は中にとどまらなければならない。なぜなら、彼はキャリアをストライカーとして始めたからだ。今はウインガーとしてプレーしているが、キャリアのスタートはストライカーだった」とデ・ゼルビは説明。その上で「問題はない」と強調し、あらためてこの選手への愛情を口にした。



