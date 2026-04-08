ワールドカップ予選プレーオフで敗退し辞任したグラヴィーナ氏は、後任が選ばれる6月22日まで業務を続ける。彼は当初イタリア議会に提出予定だった報告書を公表し、イタリアサッカーの問題は個人のミスではなく構造的な欠陥だと主張した。

「イタリアサッカーの深刻な問題は長年指摘されてきた。異なるのは悪化する統計データだけで、構造的欠陥を証明している」とグラヴィーナは述べた。さらに統治機関間の連携不足を指摘し、「イタリアサッカー全体のためを望むなら、連盟、リーグ、公的機関の責任範囲を明確にする必要がある」と付け加えた。 不正確な情報、時には明白な虚偽が、責任追及を複雑にし、誤解を広めている。」