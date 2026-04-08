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「私だけで終わる話ではない」――ワールドカップの惨敗を受け、辞任したイタリアサッカー協会会長が、国内サッカー界の「構造的な」欠陥を痛烈に批判する11ページの声明を発表した。
機能不全に陥ったシステム
ワールドカップ予選プレーオフで敗退し辞任したグラヴィーナ氏は、後任が選ばれる6月22日まで業務を続ける。彼は当初イタリア議会に提出予定だった報告書を公表し、イタリアサッカーの問題は個人のミスではなく構造的な欠陥だと主張した。
「イタリアサッカーの深刻な問題は長年指摘されてきた。異なるのは悪化する統計データだけで、構造的欠陥を証明している」とグラヴィーナは述べた。さらに統治機関間の連携不足を指摘し、「イタリアサッカー全体のためを望むなら、連盟、リーグ、公的機関の責任範囲を明確にする必要がある」と付け加えた。 不正確な情報、時には明白な虚偽が、責任追及を複雑にし、誤解を広めている。」
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憂慮すべきデータと若者への関心の欠如
この報告書は、セリエAの技術レベルが他の欧州トップリーグと比べて深刻な状況にあることを示している。 代表に選べるU-21選手の出場時間は50リーグ中49位でわずか1.9%。また、セリエAはスプリント距離でもトップ10外だ。
試合のスピードも課題で、平均ボール速度は7.6m/sと、チャンピオンズリーグ（10.4m/s）や他主要リーグ（9.2m/s）を大きく下回る。 外国人枠の制限を求める声もあるが、グラヴィーナ会長は「労働者の自由な移動の原則に反する」として実現は「不可能」と断言した。
制度上の摩擦と資金不足
グラヴィーナはマニフェストで、サッカーが他のスポーツ事業より政府支援が少ないと批判した。 ミラノ・コルティナ冬季オリンピックやターラントの地中海競技大会には「数十億ユーロが投じられた」のに、2032年ユーロでは同等の予算配分がないとし、必要なインフラ整備が進まない原因だと主張した。
成功があるのは、イタリアサッカー連盟（FIGC）が完全に支配する分野だけだと彼は主張する。 「連盟が直接かつ排他的に責任を負う分野（社会的・環境的持続可能性、青少年・学校プロジェクト、ユース代表チームの育成プログラムなど）で成果が出ているのは偶然ではない。一方、複数の利害関係者が関与しシステムが事実上麻痺している分野では成果が出ていない」と文書で説明した。
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未来に向けたロードマップ
報告書の最終章では、グラヴィーナ氏がイタリアサッカー界の再生に不可欠とする大胆な改革が示されている。外国人選手への「成長令」税制の再導入、賭博収益の一部をユース育成やインフラに充当、賭博広告禁止の解除、セリエAからDまでのリーグ構造見直しなどが柱だ。
グラヴィーナ氏は、自身の退任だけでは根本解決にならないと警告し、「個の利益より公益を優先する強い意志と、政治の支援がなければ、誰にもイタリアサッカーの再生は成し遂げられない」と結んだ。後任探しが続くいま、ボールはイタリア当局のコートにある。