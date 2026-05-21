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「私たちも人間だ」―アンディ・ロバートソンはディオゴ・ジョタの死がチームに与えた影響を振り返り、感情的なアンフィールドでの別れに備えている。
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舞台裏の悲しみ
ロバートソンは同世代屈指の左サイドバックとして記憶されるだろう。圧倒的な存在感とチームメイトとの強い絆が、彼をファンの間で欠かせない存在にした。しかし、リヴァプールでのキャリアで最もつらい時期は、昨年7月にジョタが突然亡くなったときだった。2人は強い絆で結ばれ、その絆はアンフィールドの外壁に描かれた壁画として永遠に刻まれている。
ロバートソンは、ジョタの死後1年間、チームが負った大きな精神的負担を明かした。前シーズンのプレミアリーグ優勝の喜びの直後、悲劇が選手たちを襲った。「あの夏に起きたことに、誰も備えられなかった」とロバートソンは『The Overlap』でイアン・ライトに語った。 「タイトル獲得の祝勝会後に仲間と再会したのは、友人の葬儀に向かう機内だった。言い訳はしたくないが、選手たちにとって本当に厳しい状況だった。結局、私たちも人間だから」
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精神的な負担
ジョタの死はクラブに大きな衝撃を与え、経営陣やスポーツ科学スタッフはトップアスリートの準備方法を見直すことを余儀なくされた。選手たちが過酷な身体的負荷と深い悲しみを同時に抱える状況に苦しんでいると判断したコーチ陣は、トレーニングの負荷を軽減した。
「サッカー界全体にとっても辛い出来事だったが、我々にとっては親友だった。本当に辛かった」とそのディフェンダーは付け加えた。 「当然、プレシーズンは混乱した。悲しみに向き合うには、やるべきことと敬意を示すべきことがあった。私たちもスタッフも同じ悲しみを抱えていたから、監督やスポーツ科学スタッフも最初から負荷はかけられなかった」
- AFP
サッカー界は今もジョタの死を悼んでいる
ジョタの突然の死にサッカー界が衝撃を受けた。彼は知性とマルチな才能、決定力が高く評価され、リヴァプールとポルトガル代表で中心選手だった。努力家であり、大舞台で結果を出す姿はチームメイトや監督、ファンに尊敬された。
2020年にウルヴァーハンプトンからリヴァプールへ移籍すると、プレミアリーグやFAカップ制覇に貢献。ポルトガル代表でも国際舞台で存在感を示した。ピッチ外でもプロ意識と謙虚さでファンに愛され、その死は世界中に大きな損失をもたらした。
- AFP
アンフィールドの時代が終わる
今週末、リヴァプールがプレミアリーグ最終戦でブレントフォードをホームに迎える。ロバートソンはアンフィールドで最後の試合に臨む。32歳の彼は9年間で344試合に出場し、14得点69アシストを記録。2度のプレミアリーグ制覇を含む9つのタイトルを獲得した。
在籍中は公式戦344試合に出場し14得点69アシストを記録。プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回など9つのタイトルを獲得した。