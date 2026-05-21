「私たちも人間だ」―アンディ・ロバートソンはディオゴ・ジョタの死がチームに与えた影響を振り返り、感情的なアンフィールドでの別れに備えている。

ジョタの死はクラブに大きな衝撃を与え、経営陣やスポーツ科学スタッフはトップアスリートの準備方法を見直すことを余儀なくされた。選手たちが過酷な身体的負荷と深い悲しみを同時に抱える状況に苦しんでいると判断したコーチ陣は、トレーニングの負荷を軽減した。

「サッカー界全体にとっても辛い出来事だったが、我々にとっては親友だった。本当に辛かった」とそのディフェンダーは付け加えた。 「当然、プレシーズンは混乱した。悲しみに向き合うには、やるべきことと敬意を示すべきことがあった。私たちもスタッフも同じ悲しみを抱えていたから、監督やスポーツ科学スタッフも最初から負荷はかけられなかった」



