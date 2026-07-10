現在ワールドカップに出場中のアルゼンチン代表アルバレスは、米国で移籍への意欲を表明した。 「今、そのことについて話すのは適切なタイミングではないと思うが、隠れたり、何事もなかったかのように振る舞ったりすることもできない」とアルバレスはESPNで語った。「私は正直な人間でありたいと思っている。そして、話すべきクラブの関係者たちとは率直かつ誠実に話し合った。移籍はすべての人にとって最善の選択だと信じているし、自分の夢を叶えたい」

アルゼンチン代表としてW杯全5試合に出場し2試合で先発したが、まだ得点もアシストもない。次のチャンスは日曜未明のスイス戦だ。将来のチームメイトとなるかもしれないヤマルは金曜夜にスペイン代表としてベルギーと対戦し、決勝で2人が直接対決する可能性もある。

昨季アトレティコで49試合20ゴール9アシストをマークしたアルバレスは、2024年に7500万ユーロでマンチェスター・シティから移籍した。