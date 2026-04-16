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「私たちは子供たちを心から愛しています」――デビッド・ベッカム卿の妻ヴィクトリアが、息子ブルックリンとの確執について沈黙を破った。
ヴィクトリア・ベッカム、家族間の不和について語る
ビクトリアは長男ブルックリンとの不和説について初めて公に言及した。元スパイス・ガールズのメンバーである彼女は、率直なインタビューで、最近の報道にもかかわらず夫デヴィッドと共に子供たちを深く愛していると強調した。
ウォール・ストリート・ジャーナルに彼女はこう語った。「私たちはいつも子どもたちを愛しているの。 私たちは常に、できる限り最高の親でありたいと努めてきました。ご存知の通り、私たちは30年以上も世間の注目を浴びてきましたが、私たちがずっと心がけてきたのは、子供たちを守り、愛することだけです。ええ、それについて私が言いたいのは、本当にそれだけなんです。」
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ブルックリンによるSNS上の過激な主張
1月、ブルックリンはインスタグラムに6ページの声明を投稿し、騒動はさらに表面化した。シェフ志望の彼は、両親が妻ニコラ・ペルツとの関係を「台無しにしよう」としていると批判。また、家族の愛情表現はしばしば「ブランド・ベッカム」維持のためだと示唆した。
投稿では、両親がメディアに情報を流し続けたため発言に踏み切ったと説明。自身の結婚式では、母親が直前でニコラのドレス制作をキャンセルし、披露宴で皆の前で不適切なダンスを強要したと主張した。
多様な結婚式
ブルックリンの結婚式に関する主張に対し、出席者からさまざまな証言が寄せられている。彼は「家族が何よりも公的な宣伝や支持を重視している」と述べたが、式中に不和があったとするゲストもいる。
DJファット・トニーは母親との「気まずいダンス」についてブルックリンの主張を支持。一方、歌手マーク・アンソニーは「真実とは程遠い」と反論した。ブルックリンはまた、ベッカム家では家族の愛が「SNSへの投稿数で測られる」とも語った。
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デビッド・ベッカムの騒動への見解
デビッド・ベッカムは、ブルックリンのインスタグラム投稿について公式に言及していない。しかし、インター・マイアミ共同オーナーとしてダボスで開かれたパネルディスカッションで、子育てとSNS一般について語った。
マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンドは、現代の子育ての難しさに触れ、子どもには「失敗を許す」と語った。不和が報じられた後も、3月のブルックリンの27歳誕生日にデビッドとビクトリアがSNSで祝福を投稿し、和解を示唆した。