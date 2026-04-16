「私たちは子供たちを心から愛しています」――デビッド・ベッカム卿の妻ヴィクトリアが、息子ブルックリンとの確執について沈黙を破った。

1月、ブルックリンはインスタグラムに6ページの声明を投稿し、騒動はさらに表面化した。シェフ志望の彼は、両親が妻ニコラ・ペルツとの関係を「台無しにしよう」としていると批判。また、家族の愛情表現はしばしば「ブランド・ベッカム」維持のためだと示唆した。

投稿では、両親がメディアに情報を流し続けたため発言に踏み切ったと説明。自身の結婚式では、母親が直前でニコラのドレス制作をキャンセルし、披露宴で皆の前で不適切なダンスを強要したと主張した。