火曜日にコペンハーゲンで行われた欧州フットボールクラブ協会（EFC）の第33回総会で、PSGのアル・ケライフィ会長は中立的な見解を示した。組織の議長として出席者に向けて発言し、法的手続きの進展を見守る間は忍耐強くあるべきだと呼びかけた。

「まず第一に、われわれはまだ最終決定ではないものを裁くためにここにいるのではない」とアル・ケライフィ会長は述べた。「第二に、われわれは互いを助け、互いを支えるためにここにいる。もちろん、何か問題があるのであれば……私は弁護士ではないが、彼らには控訴する権利があると思う。したがって、これは最終決定ではない。

「そして、われわれが［何かを］言う立場にはない。これはよりプレミアリーグ、イングランドのクラブの問題だ。どうなるか見てみよう」

アル・ケライフィ会長はまた、EFCの理事も務めるマンチェスター・シティの最高経営責任者フェラン・ソリアーノを称賛した。「フェランは理事会にとって素晴らしい存在だった。彼の知識によってわれわれに価値をもたらしてくれる大きな財産だ」と語った。「彼のキャリアは素晴らしく、マンチェスター・シティも多くの前向きなことをしてきた。しかし、私は裁く立場にはない。われわれも裁く立場にはない。われわれは裁判官ではないし、法廷でもない」



