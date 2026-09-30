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「私たちは互いに助け合うためにここにいる」 PSG会長ナセル・アル・ケライフィがマンチェスター・シティに対するプレミアリーグの衝撃的な有罪評決について言及
プレミアリーグ、マンチェスター・シティの財務違反を有罪認定
プレミアリーグが、マンチェスター・シティに科されたすべての財務関連告発について有罪と認定されたと確認し、イングランドサッカー界に衝撃が走った。問題となった違反は、クラブがアブダビ・ユナイテッド・グループに買収されて以降にさかのぼるもので、財務規則に対する広範な違反が含まれている。
調査担当者は、シティが運営コストを隠し、スポンサー収入を人為的に水増ししていたと判断した。これによりクラブは、UEFAとプレミアリーグが課した支出制限を回避し、不当な競争上の優位を確保していたという。
シティはこの裁定に対して控訴する意向を速やかに表明した。クラブによる法的異議申し立ては、プレミアリーグから正式な制裁や処分が下される前に行われることになる。
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アル・ヘライフィ、マンチェスター・シティへの非難を拒否
火曜日にコペンハーゲンで行われた欧州フットボールクラブ協会（EFC）の第33回総会で、PSGのアル・ケライフィ会長は中立的な見解を示した。組織の議長として出席者に向けて発言し、法的手続きの進展を見守る間は忍耐強くあるべきだと呼びかけた。
「まず第一に、われわれはまだ最終決定ではないものを裁くためにここにいるのではない」とアル・ケライフィ会長は述べた。「第二に、われわれは互いを助け、互いを支えるためにここにいる。もちろん、何か問題があるのであれば……私は弁護士ではないが、彼らには控訴する権利があると思う。したがって、これは最終決定ではない。
「そして、われわれが［何かを］言う立場にはない。これはよりプレミアリーグ、イングランドのクラブの問題だ。どうなるか見てみよう」
アル・ケライフィ会長はまた、EFCの理事も務めるマンチェスター・シティの最高経営責任者フェラン・ソリアーノを称賛した。「フェランは理事会にとって素晴らしい存在だった。彼の知識によってわれわれに価値をもたらしてくれる大きな財産だ」と語った。「彼のキャリアは素晴らしく、マンチェスター・シティも多くの前向きなことをしてきた。しかし、私は裁く立場にはない。われわれも裁く立場にはない。われわれは裁判官ではないし、法廷でもない」
EFC会長、欧州の結束維持を強調
アル・ケライフィの発言は、この余波の中でも欧州の強豪クラブ間の結束を維持しようとする明確な意図を浮き彫りにしている。有罪評決をあくまでイングランド国内の問題と位置づけることで、EFC会長は欧州サッカーの統治層と、その主要メンバーの一つとの関係に亀裂が入るのを避けた。
また、ソリアーノを公に支持したことは、シティの幹部が今なお持ち続ける影響力を際立たせている。プレミアリーグの認定内容が厳しいものであったにもかかわらず、ソリアーノは欧州サッカー界で依然として高く評価される存在であり続けている。
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シティの控訴により正式処分は延期へ
今後は、差し迫るプレミアリーグの制裁に焦点が移る。しかし、シティがただちに控訴したことで、いかなる最終的な決着も確実に先送りとなる。この法的異議申し立ての正確なスケジュールは不明であり、クラブは最終判断が下されるのを待つ間も活動を続けることになる。
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