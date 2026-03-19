「私たちはノルウェー北部の小さな漁村出身です」：チャンピオンズリーグでセンセーションを巻き起こしたボーデ・グリムトが、特別な新ユニフォームを発表

特にこのユニフォームは、リオデジャネイロ（ブラジル）、東京（日本）、アムステルダム（オランダ）での映像を盛り込んだ世界規模のビデオキャンペーンを通じて広く紹介される。これは、チャンピオンズリーグでの最近の活躍により高まったボーデ・グリムトの世界的な人気を、世界中の新たなファンや支持者たちと共に示すことを目的としている。

「私たちはノルウェー北部の小さな漁村からやってきましたが、世界中でますます多くの人々がボーデ・グリムトに注目してくれています」と、キャプテンのパトリック・ベルグはビデオの中で語りました。「今、彼らも私たちの仲間になってくれたことを誇りに思います」

ボーデ・グリムトは、リーグ戦終盤の猛追により、予想外の形でチャンピオンズリーグのノックアウトステージ進出を果たした。 リーグ戦最終3節で、ノルウェーのチームはボルシア・ドルトムントとの2-2の引き分けに続き、マンチェスター・シティ（3-1）とアトレティコ・マドリード（2-1）相手にセンセーショナルな勝利を収めた。これにより順位を23位まで上げ、プレーオフ進出を決めた。

そこでボド・グリムトはさらなるセンセーションを巻き起こし、前年の決勝進出チームであるインテル・ミラノを2連勝（3-1、2-1）で大会から退けた。 ラウンド16では、スポルティング・リスボンとの第1戦を3-0で制し、欧州ベスト8入りが目前に迫っていた。しかし、火曜日にポルトガルで行われた第2戦は延長戦の末0-5で敗れ、イェンス・ペッター・ハウゲらチームは結局敗退することとなった。

それにもかかわらず、ボーデ・グリムトは歴史を刻んだ。この新しいユニフォームは、2026年シーズンに向けてデザインされたもので、ノルウェーのリーグは他の多くの欧州リーグとは異なり、暦年を通じて開催される。ボーデ・グリムトは国際大会への出場義務のため、これまでリーグ戦には参戦しておらず、先週末のリーグ開幕戦も試合がなかった。 CLベスト16進出を果たした同チームにとって、リーグ戦初戦は4月初旬、クリスティアンサンBKとの対戦となる。



