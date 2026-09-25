ミニョレがベルギー代表の陣営内で存在感を強めていることについて、ファン・ボメル監督は、最近まで現役だったプロフェッショナルが自身のコーチングスタッフと密接に働いている価値を称賛した。指揮官は、現代のロッカールームの力学をミニョレが即座に理解できることが、チーム内の話し合いにおいて非常に貴重な視点をもたらしていると強調した。

ミニョレはチーム選考に直接戦術的な介入をすることはないものの、助言役としての立場により、ファン・ボメルにとって信頼できる相談相手となっている。

「彼のようなスポーツ面での経歴を持つ人物が自分の近くにいるのはうれしい」とファン・ボメル監督は語った。「彼はつい最近までプロとして現役だった。だから、私たちが頻繁にサッカーについて話すのは当然のことだ。それは特定の状況についてかもしれないし、チームと行う話し合いについてかもしれない」