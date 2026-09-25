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「私たちはよくサッカーについて話す！」。マルク・ファン・ボメルが名参謀シモン・ミニョレを大きく頼りにする理由
ミニョレ、ピッチでのプレーからKBVBの幹部職へ転身
元リヴァプール、クラブ・ブルージュのGKシモン・ミニョレが、ベルギーサッカー協会（KBVB）内でますます大きな影響力を持つ存在として浮上している。現役を引退した38歳のミニョレは、国内のあらゆる育成年代にわたる長期的なスポーツビジョンを守るべく、すぐさまマネジメント職に就いた。
ミニョレはベルギー代表監督のマルク・ファン・ボメルとともに働き、行政方針とピッチ上のパフォーマンスをつなぐ戦略的な橋渡し役を担っている。
2人が国内の試合でともに才能ある選手を視察する姿も確認されており、緊密な協力関係がうかがえる。
- AFP
ファン・ボメル、元GKの戦術的洞察を称賛
ミニョレがベルギー代表の陣営内で存在感を強めていることについて、ファン・ボメル監督は、最近まで現役だったプロフェッショナルが自身のコーチングスタッフと密接に働いている価値を称賛した。指揮官は、現代のロッカールームの力学をミニョレが即座に理解できることが、チーム内の話し合いにおいて非常に貴重な視点をもたらしていると強調した。
ミニョレはチーム選考に直接戦術的な介入をすることはないものの、助言役としての立場により、ファン・ボメルにとって信頼できる相談相手となっている。
「彼のようなスポーツ面での経歴を持つ人物が自分の近くにいるのはうれしい」とファン・ボメル監督は語った。「彼はつい最近までプロとして現役だった。だから、私たちが頻繁にサッカーについて話すのは当然のことだ。それは特定の状況についてかもしれないし、チームと行う話し合いについてかもしれない」
政治学の学位が管理職としての昇進を後押し
ミニョレは、スポーツ行政と政策に関するエグゼクティブ育成に完全に注力するため、従来の指導者講習を意図的に回避した。元代表選手である同氏は政治学の大学学位を持ち、テクニカルディレクター講習を修了し、プロリーグ・ビジネススクールを卒業している。
エリート選手としての経験と学術的資格を兼ね備えるこの独自の組み合わせにより、同氏は現代の国際サッカーガバナンスにおいて極めて稀有な存在となっている。
その学歴的背景により、同氏はKBVBの枠組み内における複雑な構造的課題にも円滑に対処できる。
- Belga
元GK、大規模なスポーツ政策推進の役職就任へ布石か
ベルギー協会で内部再編が続く中、ミニョレの行政面での影響力はさらに拡大する見通しだ。現テクニカルディレクターのヴァンサン・マンナールトがCEO職へ移るとみられる中、ミニョレはより大きなスポーツ面での権限を引き継ぐ最有力候補となっている。
現時点でミニョレは、ファン・ボメルのトップチームにおける当面の目標を支えつつ、下部年代の育成にも取り組むことに集中している。
ベルギーは、国際舞台での成功を維持することを目指し、近代化されたバックルーム体制のもとで前進している。
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