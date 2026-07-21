デ・ポールはインスタグラムで、ライバルチームのサポーターがアルゼンチンの失敗を待ち望んでいると批判し、チームへの非難を一蹴した。また、このMFは連覇を逃した失望を認め、「一番つらいのは、アルゼンチンサポーターにトロフィーを届けられなかったことだ」と語った。

彼はこう綴った。「最もつらいのは、またしてもワールドカップを祖国に持ち帰れなかったことだ。その喜びを最も味わうべきはあなたたちだからだ。だが時間が経つにつれ、トロフィーを超えたこのチームへの絆を感じさせてくれる。その声に支えられ、この瞬間を乗り越えたい。

「今日、私は、この敗北を待ち望んでいた人々がどれほどいたかを目の当たりにしている。彼らは、私たちアルゼンチン人が体験していたことを自分たちが味わえなかったという痛みを和らげるためだけに、ワールドカップ期間中、根拠のない陰謀論を世界中に広めていたのだ――私たちの笑顔が彼らの気に障り、私たちのあり方が彼らの神経を逆なでしていたからである。」







