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「私たちの笑顔が彼らの気に障る」――ロドリゴ・デ・ポールは、アルゼンチンのワールドカップ戦線をめぐる「根拠のない陰謀論」を痛烈に批判した。
アルゼンチンのスター選手がチームを擁護した
アルゼンチン代表はワールドカップ決勝でスペインに0-1で敗れ、大会を終了した。デ・ポールは母国を熱く擁護した。リオネル・スカローニ監督率いるチームは64年ぶりの連覇を逃し、メットライフ・スタジアムでの延長戦の末に敗れた。
その後、議論は結果だけでなくアルゼンチンの振る舞いにも及び、決勝での反則や規律違反を批判する声が高まっている。
デ・ポールが反撃する
デ・ポールはインスタグラムで、ライバルチームのサポーターがアルゼンチンの失敗を待ち望んでいると批判し、チームへの非難を一蹴した。また、このMFは連覇を逃した失望を認め、「一番つらいのは、アルゼンチンサポーターにトロフィーを届けられなかったことだ」と語った。
彼はこう綴った。「最もつらいのは、またしてもワールドカップを祖国に持ち帰れなかったことだ。その喜びを最も味わうべきはあなたたちだからだ。だが時間が経つにつれ、トロフィーを超えたこのチームへの絆を感じさせてくれる。その声に支えられ、この瞬間を乗り越えたい。
「今日、私は、この敗北を待ち望んでいた人々がどれほどいたかを目の当たりにしている。彼らは、私たちアルゼンチン人が体験していたことを自分たちが味わえなかったという痛みを和らげるためだけに、ワールドカップ期間中、根拠のない陰謀論を世界中に広めていたのだ――私たちの笑顔が彼らの気に障り、私たちのあり方が彼らの神経を逆なでしていたからである。」
逆境における団結
デ・ポールは、大会中の批判がロッカールームの団結を強めたと語った。
「それでも、このユニフォームへの情熱と愛があれば何でもできると再確認した」と彼は付け加えた。「この痛みは長く続くかもしれないが、今日ほど『アルゼンチン人』であることを誇りに思う日はほかにない。」
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決勝戦後も余波が続いている
スペインとの決勝戦が激闘の末に終了し、アルゼンチンのワールドカップでの振る舞いはいまだ注目されている。エンツォ・フェルナンデスが退場したあと、試合終了直後にレアンドロ・パレデスも退場した。FIFAの制裁が報じられており、アルビセレステへの厳しい目は決勝進出後も続く見込みだ。
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