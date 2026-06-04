Goal.com
ライブ
England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「私が蹴る」――ジョーダン・ピックフォード、W杯でイングランド代表のPKを蹴ると誓う

ジョーダン・ピックフォード
イングランド
ワールドカップ

ジョーダン・ピックフォードは、ワールドカップで必要ならイングランド代表としてPKを蹴ると明言した。エバートンのGKである彼は、アメリカ開催の大会に向け「スリー・ライオンズ」の練習に参加しながらPKも練習中だ。ピッチの両端で決定的な役割を狙う。

  • ピックフォードがPKキッカーに名乗り出た

    エバートンのGKピックフォードは、ワールドカップでイングランド代表としてPKを蹴る機会があれば自ら名乗り出る意向を示した。現在彼はフロリダでニュージーランド、コスタリカ戦に向けた代表合宿に参加し、シュート練習にも取り組んでいる。

    32歳の彼は2018年W杯、ユーロ2020、ユーロ2024でイングランド代表として重要なセーブを連発し、PK戦での高い評価を確立している。さらに2019年ネーションズリーグ決勝のスイス戦では自身もPKを成功させた。

    • 広告
  • Jordan PickfordGetty Images

    ピックフォードはPKを自信を持って蹴る

    ワールドカップでPKを蹴る用意があるかと問われたピックフォードは、記者団に「はい、100％自信があります。練習を重ね、確実に決めます」と語った。

    GKの第一責任はイングランドのゴールを守るものだと前置きつつ、決勝トーナメントのPK戦に備えているとも語った。

    「セーブにも集中したいので、バランスが大切だ。必要なら国を代表して前に出て蹴る。練習内容はまだ秘密だが、近いうちに少しずつ取り入れるつもりだ」

  • イングランド代表は、長年PK戦でピックフォードを信頼してきた。

    ここ数年、ピックフォードの12ヤードでの自信はイングランド代表でも高く評価されてきた。元イングランド代表監督ガレス・サウスゲートも、ネーションズリーグのスイス戦で彼がPKを成功させた際、その能力を称賛した。

    「ピッチに残った選手たちの中で彼は主要なPKキッカーの一人であり、見事に決めた」とサウスゲートは語った。「ロシアW杯でもジョーダンがPKを蹴ることには反対していなかった。他の選手の方が調子が良かったかもしれないが、彼は我々の優秀なPKキッカーの一人だった。ゴールキーパーにPKを蹴らせるのは緊張するが、彼は実力でその場に立っていた。」

  • England v Wales - International FriendlyGetty Images Sport

    注目はイングランドのワールドカップへの挑戦に集まる

    イングランド代表は月曜日、大会最終調整のため米国に到着した。ニュージーランドとコスタリカとの親善試合は、本大会前に戦術を磨く絶好の機会だ。

    イングランドは6月17日にダラスでクロアチアとグループL初戦を戦い、23日にガーナ、27日にパナマと対戦する。

親善試合
イングランド crest
イングランド
ENG
ニュージーランド crest
ニュージーランド
NZL