「私が蹴る」――ジョーダン・ピックフォード、W杯でイングランド代表のPKを蹴ると誓う

エバートンのGKピックフォードは、ワールドカップでイングランド代表としてPKを蹴る機会があれば自ら名乗り出る意向を示した。現在彼はフロリダでニュージーランド、コスタリカ戦に向けた代表合宿に参加し、シュート練習にも取り組んでいる。

32歳の彼は2018年W杯、ユーロ2020、ユーロ2024でイングランド代表として重要なセーブを連発し、PK戦での高い評価を確立している。さらに2019年ネーションズリーグ決勝のスイス戦では自身もPKを成功させた。