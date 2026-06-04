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「私が蹴る」――ジョーダン・ピックフォード、W杯でイングランド代表のPKを蹴ると誓う
ピックフォードがPKキッカーに名乗り出た
エバートンのGKピックフォードは、ワールドカップでイングランド代表としてPKを蹴る機会があれば自ら名乗り出る意向を示した。現在彼はフロリダでニュージーランド、コスタリカ戦に向けた代表合宿に参加し、シュート練習にも取り組んでいる。
32歳の彼は2018年W杯、ユーロ2020、ユーロ2024でイングランド代表として重要なセーブを連発し、PK戦での高い評価を確立している。さらに2019年ネーションズリーグ決勝のスイス戦では自身もPKを成功させた。
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ピックフォードはPKを自信を持って蹴る
ワールドカップでPKを蹴る用意があるかと問われたピックフォードは、記者団に「はい、100％自信があります。練習を重ね、確実に決めます」と語った。
GKの第一責任はイングランドのゴールを守るものだと前置きつつ、決勝トーナメントのPK戦に備えているとも語った。
「セーブにも集中したいので、バランスが大切だ。必要なら国を代表して前に出て蹴る。練習内容はまだ秘密だが、近いうちに少しずつ取り入れるつもりだ」
イングランド代表は、長年PK戦でピックフォードを信頼してきた。
ここ数年、ピックフォードの12ヤードでの自信はイングランド代表でも高く評価されてきた。元イングランド代表監督ガレス・サウスゲートも、ネーションズリーグのスイス戦で彼がPKを成功させた際、その能力を称賛した。
「ピッチに残った選手たちの中で彼は主要なPKキッカーの一人であり、見事に決めた」とサウスゲートは語った。「ロシアW杯でもジョーダンがPKを蹴ることには反対していなかった。他の選手の方が調子が良かったかもしれないが、彼は我々の優秀なPKキッカーの一人だった。ゴールキーパーにPKを蹴らせるのは緊張するが、彼は実力でその場に立っていた。」
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注目はイングランドのワールドカップへの挑戦に集まる
イングランド代表は月曜日、大会最終調整のため米国に到着した。ニュージーランドとコスタリカとの親善試合は、本大会前に戦術を磨く絶好の機会だ。
イングランドは6月17日にダラスでクロアチアとグループL初戦を戦い、23日にガーナ、27日にパナマと対戦する。