ZUMA Press Wire
翻訳者：
「私が責任を取り、身を引く！」、ブッフォンがジェンナーロ・ガットゥーゾに関する立場を貫く
ブッフォンがガットゥーゾの就任とイタリア代表退任を擁護
ジャンルイジ・ブッフォンは、『コッリエレ・デッロ・スポルト』編集長イバン・ザッザローニのインタビューで、イタリア代表監督としてジェンナーロ・ガットゥーゾを支持した自身の決断を擁護した。 『Tutto in piazza』のポッドキャストで語った元イタリア代表主将は、ボスニア戦での敗退を受けて個人的な責任を負うことについて話した。
ブッフォンは、イタリア代表が新たなサイクルを始めるためには、自身が退くことが必要だったと強調した。
- Newscom World
元主将、監督への支持を堅持
代表チーム内での自身の役割について語ったブッフォンは、その時点においてガットゥーゾを支えることが正しい判断だったと改めて強調した。また、個々の試合結果やPK失敗といった出来事によって、ガットゥーゾのリーダーシップに対する自身の確信が揺らぐことはないと主張した。
ブッフォンは、かつて代表で共闘したチームメートの人柄と、その役職に向ける情熱を称賛した。
「ボスニア戦で敗退した後、私は去ることを選び、それは自分にとって非常に良いものになった」とブッフォンは説明した。「私は監督としてガットゥーゾを推したし、今でも同じことをするだろう。彼は、私たちが当時置かれていた状況において正しい人物だった。PKを1本外したからといって、私の考えは変わらない」
コンテ、アッレグリ、そして過去のユベントス内の確執についての見解
ブッフォンはまた、アントニオ・コンテ、マッシミリアーノ・アッレグリ、ロベルト・マンチーニ、セスク・ファブレガス、ジャン・ピエロ・ガスペリーニら著名な指揮官についても率直な考えを示した。さらに、2010年当時のユヴェントス首脳陣との過去の行き違いを振り返りつつ、クラブが現在抱える問題についての見解も語った。
また、トリノで成功を収めた時期にともにプレーした元チームメートのカルロス・テベスとダニエウ・アウベスに対して、深い敬意を表した。
その評価からは、イタリアサッカーにおける戦術面とマネジメント面の複雑な力学が浮き彫りになった。
- AFP
ブッフォンがイタリアサッカーが直面する現代の課題を評価
ブッフォンは最後に、ユヴェントスとイタリア代表が直面している継続的な構造面とパフォーマンス面の課題について評価した。率直に語るその姿勢は、両者が再びトップレベルの地位を取り戻そうとする中で、貴重な視点を提供している。
この元GKは、イタリアサッカー界全体で今なお影響力のある存在であり続けている。
その見解は、イタリアにおけるサッカーの未来を考える上で、今なお指針となる重要な基準であり続けている。
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