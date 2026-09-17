代表チーム内での自身の役割について語ったブッフォンは、その時点においてガットゥーゾを支えることが正しい判断だったと改めて強調した。また、個々の試合結果やPK失敗といった出来事によって、ガットゥーゾのリーダーシップに対する自身の確信が揺らぐことはないと主張した。

ブッフォンは、かつて代表で共闘したチームメートの人柄と、その役職に向ける情熱を称賛した。

「ボスニア戦で敗退した後、私は去ることを選び、それは自分にとって非常に良いものになった」とブッフォンは説明した。「私は監督としてガットゥーゾを推したし、今でも同じことをするだろう。彼は、私たちが当時置かれていた状況において正しい人物だった。PKを1本外したからといって、私の考えは変わらない」