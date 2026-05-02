「私が見た中で最高の試合」――アーセナル・アルテタ監督、PSGとバイエルンは「別次元」と明かす

アーセナルが抱える問題は疲労だけではない。アトレティコ・マドリードとの1-1の引き分けの余波が今も続いている。MFデクラン・ライスはマドリードでの試合の審判に関する発言で規律の危機に立たされている。それでもアルテタ監督は、クラブの歴史に名を刻むため、選手たちにこのチャンスを掴むよう呼びかけた。

「何が懸かっているかは分かっている」と彼は断固とした口調で付け加えた。「我々は突き進まなければならない。今この瞬間に与えられる影響がクラブの歴史を決定づけることになるのだから、全員が自らを律し、この瞬間を自分のものとして受け止めなければならない」

プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルが視界に入る今、チームは疲労と野心の隙間を埋める答えを急ぐ。