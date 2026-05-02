Getty Images
翻訳者：
「私が見た中で最高の試合」――アーセナル・アルテタ監督、PSGとバイエルンは「別次元」と明かす
アルテタ、欧州強豪に衝撃
アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督が、PSG対バイエルンの試合の守備に疑問を呈した一方、アーセナルの監督は両チームのクオリティを「観たことのないレベル」と絶賛した。
アルテタは「バイエルン対PSGは、チームと個人のクオリティが私が観た中で最高だった」と絶賛。その上で、両チームがハイペースでプレーできたのは、国内リーグの状況がローテーションと回復を容易にした結果だと指摘した。
- AFP
新鮮さが依然として最大の分かれ目だ
アルテタ監督は、プレミアリーグの過密日程のため、イングランドのチームがPSGやバイエルンと同じフィジカルレベルで準決勝に臨むのはほぼ不可能だと語る。両リーグの環境を比較する際に日程の過密さを無視するのは誤りだと主張した。
「あれほどのクオリティを発揮するには、選手たちは非常にフレッシュでなければならない。リーグの違いは雲泥だ。最近の統計がそれを示している。私たちは全く異なる2つの世界を比較しているのだ。文脈を無視して一部だけを比べるのは公平ではない」とスペイン人監督は付け加えた。
アーセナルのフィットネス面での懸念
土曜のフラム戦を前に、アーセナルは負傷者が増え続け、タイトルへの道が危ぶまれている。勝てばプレミアリーグでマンチェスター・シティに6ポイント差をつけるが、アルテタ監督は膝の故障で出場が不透明なキャプテン、マルティン・オデゴールの状態を懸念している。オデゴールのノルウェー代表は、すでにユリエン・ティンバーやカイ・ハヴェルツが治療中である治療室に加わる見込みだ。
アルテタ監督は「全選手が最高の状態でプレーできれば、私は満足だ。それが最も重要だ。先日対戦した2チームも全員が最高の状態であった」と語った。
- Getty Images Sport
欧州の舞台における論争
アーセナルが抱える問題は疲労だけではない。アトレティコ・マドリードとの1-1の引き分けの余波が今も続いている。MFデクラン・ライスはマドリードでの試合の審判に関する発言で規律の危機に立たされている。それでもアルテタ監督は、クラブの歴史に名を刻むため、選手たちにこのチャンスを掴むよう呼びかけた。
「何が懸かっているかは分かっている」と彼は断固とした口調で付け加えた。「我々は突き進まなければならない。今この瞬間に与えられる影響がクラブの歴史を決定づけることになるのだから、全員が自らを律し、この瞬間を自分のものとして受け止めなければならない」
プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルが視界に入る今、チームは疲労と野心の隙間を埋める答えを急ぐ。