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「私が見た中で最も才能のある選手」――アントニーは「並外れた」ネイマールのW杯代表入りを期待。自身もレアル・ベティスのスターとして代表を狙う。
ラ・リーガでの挽回
26歳のウイングは、マンチェスター・ユナイテッドでのピッチ外の問題を乗り越え、スペインで評価を回復した。 ベティスに完全移籍した今季は13ゴール9アシストをマーク。2025年6月以来となるブラジル代表復帰を射程に捉え、好調の要因を「ラ・リーガへの適応」と語る。
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ブラジルのアイコンを称えて
グローボエスポルテのインタビューで、このウイングは自身のキャリアへの抱負やプレースタイル形成に影響を与えた技術について語り、ネイマールの並外れた才能を強く称賛した。
代表で7試合を共に戦ったアントニーはこう語る。「ネイマールは私が見た中で最も才能のある選手だ。一緒に過ごした時間を通じて、彼の純粋な才能と卓越したボールさばきは圧巻だった」。
伝説的な同世代への敬意
ネイマールとの絆を語る一方で、元アヤックス所属の彼は、自身の成長に大きな影響を与えた他のレジェンドにも言及し、チームの象徴が万全なコンディションであることの重要性を強調した。
彼はさらに、自身のキャリアに影響を与えたアイコンについてこう語った。「クリスティアーノ・ロナウドもそうだ。彼はアーセナル戦のデビューを含め、僕を大きく助けてくれた。だが、ネイマールは別格だ。彼がいるからサントスの試合を見る。彼が他と違うことは明白だ。彼が100％の状態でいることを願っている。それは僕たち全員にとって重要だからだ。」
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ワールドカップへの壁が立ちはだかる
このフォワードは、私生活が落ち着けばプレーも良くなると語る。2023年3月のモロッコ戦（1-2敗戦）以来の代表復帰と2026年ワールドカップ出場を目指し、「2度目のワールドカップへ、今は初めてよりずっと準備ができている」と語った。
来夏のグループCではモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する。