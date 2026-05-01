ネイマールとの絆を語る一方で、元アヤックス所属の彼は、自身の成長に大きな影響を与えた他のレジェンドにも言及し、チームの象徴が万全なコンディションであることの重要性を強調した。

彼はさらに、自身のキャリアに影響を与えたアイコンについてこう語った。「クリスティアーノ・ロナウドもそうだ。彼はアーセナル戦のデビューを含め、僕を大きく助けてくれた。だが、ネイマールは別格だ。彼がいるからサントスの試合を見る。彼が他と違うことは明白だ。彼が100％の状態でいることを願っている。それは僕たち全員にとって重要だからだ。」