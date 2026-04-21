このタックルはスペインのメディアで盛んに議論された。元審判アルフォンソ・ペレス・ブルルはラジオ・マルカで「VARの確認が必要だった。私の見解では、レアル・マドリードのディフェンダーは退場すべきだった」と述べた。

カデナ・SERのダニ・カリドは「リュディガーが相手の顎を折ってもおかしくなかった」と断言。カデナ・コペのフアンマ・カスタニョは「これまでに見た中で最も残忍なファウルの一つ」と批判した。

一方、スポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』は「イエローカードで十分」と処分軽減を主張した。

ルディガー本人は数日後、「意図はなかった」と主張。スローで見れば「恐ろしい」が、「殺すつもりはなかった。故意なら怪我させていた。傷つける気はなかったが、ハードにプレーした」と語った。