「彼が俺を生かしておいてくれたことに対して、俺が謝る必要があるのか？」とリコはポッドキャスト『La Otra Grada』でレアルのディフェンダーに皮肉を言った。リュディガーは「非常に攻撃的な選手」で、あの話題になった1対1で「一線を越えた」と語った。
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「私が生き延びたことに謝罪でも必要か？」レアル・マドリードのアントニオ・リュディガーに再び厳しい批判が寄せられている。
3月初旬、レアルがヘタフェに0-1で敗れた試合で、ドイツ人DFリュディガーは開始30分過ぎ、倒れていたリコの顔に膝をぶつけた。リコは悲鳴を上げたが試合は続行。主審のアレハンドロ・ムニス・ルイスは警告を与えなかった。 VARも介入せず、暴行や悪質なファウルの確認はなかった。
試合後、リコは「もし強く蹴ったならそのまま倒しておくはずだ。彼は僕の顔を殴りたかったんだ」と不可解な表情を浮かべた。
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「リュディガーなら、その場で彼の顎を折っていたかもしれない」
このタックルはスペインのメディアで盛んに議論された。元審判アルフォンソ・ペレス・ブルルはラジオ・マルカで「VARの確認が必要だった。私の見解では、レアル・マドリードのディフェンダーは退場すべきだった」と述べた。
カデナ・SERのダニ・カリドは「リュディガーが相手の顎を折ってもおかしくなかった」と断言。カデナ・コペのフアンマ・カスタニョは「これまでに見た中で最も残忍なファウルの一つ」と批判した。
一方、スポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』は「イエローカードで十分」と処分軽減を主張した。
ルディガー本人は数日後、「意図はなかった」と主張。スローで見れば「恐ろしい」が、「殺すつもりはなかった。故意なら怪我させていた。傷つける気はなかったが、ハードにプレーした」と語った。
ユリアン・ナーゲルスマンはアントニオ・リュディガーに警告した
リュディガーは2025年4月のコパ・デル・レイ決勝でバルセロナ戦の審判にテーピングロールを投げつけ侮辱し、6試合の出場停止処分を受けた。
当時、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは「限界だ。これ以上は許されない」と警告した。
その後、レアル・マドリードがコパ・デル・レイ準々決勝でバイエルンに敗れた際、リュディガーは再び注目された。試合後、ヨシップ・スタニシッチは、問題のタックル後に侮辱されたと主張し、彼を強く批判した。 「倒れていた私に何をしたかは、トニ（リュディガー）に聞いてほしい。だが、あのような行為は絶対に許されない」と怒りを露わにした。さらに「たった一言、それも二度も言われた。直接彼に確認してほしい。もしかしたら、彼は認める度量があるかもしれない」と続けた。
アントニオ・リュディガーの今シーズンの成績
使用例 21 ゴール 1 アシスト 0 イエローカード 2