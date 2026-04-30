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「私が理解していたこととは違った」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督はオーナー陣との意見の相違を受け、チェルシー退任は「自分の決断だった」と強調した。
スタンフォード・ブリッジでの敗退という現実
ポチェッティーノは、2024年5月のチェルシー退団は、クラブの方針を巡る根本的な意見の相違による個人的判断だったと主張している。現在米国代表監督を務める彼は番組『The Overlap』でゲイリー・ネヴィルと対談し、「当初の話し合いと実際のプロジェクトが一致していなかった」と明かした。
「私が理解していたことは実現せず、見誤りだったかもしれない」とポチェッティーノは認めた。 「着任時、チームはプレミアリーグ12位で欧州大会からも除外されていた。クラブはオーナー交代真っ最中で、整えるべきこと、優先すべきことが山積みだった」
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ビジョンとサッカー哲学の対立
アルゼンチン人監督は、2023-24シーズンの終盤に好結果を残し、チームが正しい方向へ進んでいると強調した。しかしスポーツディレクターや経営陣の見解が異なることが分かり、自身の信念を曲げないために退任を決断した。
ポチェッティーノは「内部に失望したのは、我々の評価とビジョンでは将来への基盤が整っていたはずだからだ。6位でシーズンを終え、最後の5、6試合は連勝した。カラバオ・カップは決勝に進出し、FAカップ準決勝ではマンチェスター・シティと戦った。 どちらの試合でも勝ってもおかしくない内容だったが、さまざまな要因で勝てなかった。それでもチームは良い方向に向かっていた。しかし、クラブのビジョンと合わなくなったため、互いに別れるのが最善だと判断した。クラブが望む方向に進めるよう、私自身が退く決断をしたのだ。」
データ対人的要素
チェルシーの選手獲得やマネジメント戦略におけるデータや科学への過度な依存が、大きな争点となっていた。選手との人間関係構築を重視するポチェッティーノ監督は、クラブ首脳が好む「デジタル優先」のアプローチによって、サッカーの「アナログ」な側面が失われつつあると警告した。
「私たちはときとして、アナログな要素を過小評価する」とポチェッティーノは語る。「テクノロジーではデジタルがアナログを淘汰したが、サッカーではそうならない。データや科学では測れない要素が残っている。サッカーは still a game of mystery だ。 私はいつも言う。「もし選手が新しい環境でどうプレーするかを予測できるなら、君たちは世界一裕福になるだろう」と。でもそんな方法は存在しない。なぜなら、それは“嗅ぎ分ける”必要があるからだ。データだけでは不十分。「シュートを多く打つか、走るか、スローインがどうなのか」だけでは足りない。 科学や数字では測れないものがある。サッカーは感情が織りなす世界だ。これを無視することはできない。」
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権力構造と今後の道
ポチェッティーノは、成功するクラブではグアルディオラ率いるマンチェスター・シティのように監督が全ての重要決定に関わるべきだと指摘した。一方でチェルシーのように役員やデータ部門が混雑すると、監督と選手の人的な絆が疎かになりやすいと示唆した。
「監督が隅にいて『君はチームを指導するだけだ』ではいけない。起こっていることが多すぎる」とポチェッティーノは続けた。「選手が力を出すには監督と絆が必要だ。そうでなければ難しい。選手と監督の間に感情的なつながり must be. 我々が就任してからはクラブの人材管理方針が明確になった。彼らは[ロマン]・アブラモビッチ時代のチェルシーとは全く異なる計画を持つ。新しいプロジェクトで重要なのは、その計画の内容、達成目標、そしてプロセスをいかに説明し示すかだ。 サッカーでは結果しか見ない人が多く、説明は難しい。意思決定に関わる人も多すぎる。私はサウサンプトン時代にニコラ・コルテセ会長にこう伝え、自分のオフィスのボードにも書いた。『サッカーは普通のビジネスとは違う』。他と比べられず、人はそこで苦しむ。だから計画を説明しなければならない。」