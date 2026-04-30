「私が理解していたこととは違った」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督はオーナー陣との意見の相違を受け、チェルシー退任は「自分の決断だった」と強調した。

ポチェッティーノは、成功するクラブではグアルディオラ率いるマンチェスター・シティのように監督が全ての重要決定に関わるべきだと指摘した。一方でチェルシーのように役員やデータ部門が混雑すると、監督と選手の人的な絆が疎かになりやすいと示唆した。

「監督が隅にいて『君はチームを指導するだけだ』ではいけない。起こっていることが多すぎる」とポチェッティーノは続けた。「選手が力を出すには監督と絆が必要だ。そうでなければ難しい。選手と監督の間に感情的なつながり must be. 我々が就任してからはクラブの人材管理方針が明確になった。彼らは[ロマン]・アブラモビッチ時代のチェルシーとは全く異なる計画を持つ。新しいプロジェクトで重要なのは、その計画の内容、達成目標、そしてプロセスをいかに説明し示すかだ。 サッカーでは結果しか見ない人が多く、説明は難しい。意思決定に関わる人も多すぎる。私はサウサンプトン時代にニコラ・コルテセ会長にこう伝え、自分のオフィスのボードにも書いた。『サッカーは普通のビジネスとは違う』。他と比べられず、人はそこで苦しむ。だから計画を説明しなければならない。」