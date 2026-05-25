コモはつい最近までセリエBで戦っていたが、ファブレガス監督の攻撃的戦術でリーグ2位の得点を挙げ、20勝65得点でシーズンを終えた。これは彼らがイタリアでも強豪であることを示している。

ファブレガス監督は、選手たちが今シーズン築いた不朽の功績を強調した。彼は続けた。「君たちは永遠に記憶される。それ以上のことも言える。また会おう。良い休暇を過ごし、盛大に祝ってくれ。君たちはすべてに値する。ワールドカップに行く者も、そうでない者も、幸運を祈る。来年は何をやる？ チャンピオンズリーグだ！」