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「私が率いた中で最高のチームだ」―元アーセナル、チェルシーで活躍したセスク・ファブレガスが、歴史的躍進でチャンピオンズリーグ出場権を獲得したコモの選手たちを称賛。
セリエAの歴史に残る夜
最終節、コモはアウェーでクレモネーゼに4-1勝利。同時にミランがカリアリに敗れ、4位浮上。クラブ史上初CL出場権を獲得した。
今季はコッパ・イタリアでも準決勝に進出し、ファブレガスはクラブのアイデンティティを一新。この最終節の劇的結果でコモはCL最後の出場権を得て、クラブ史上2度目の欧州大会進出を決めた。
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ファブレガスがチームメイトに敬意を表した
恒例の試合後円陣で、スペイン人監督はスタディオ・ジョヴァンニ・ジーニのピッチに選手を集め、今シーズンへの想いを語った。ファブレガス監督は、シーズンを通じて予想を覆し、強豪と互角に戦ったチームに語りかける際、感極まった。
「これが今シーズン最後の円陣だ」とファブレガスは語りかけた。「パルマ戦の前日、僕は言ったはずだ。この2試合に勝てばチャンピオンズリーグに行けると。なぜそう言ったのか、自分でも分からない。ただ、直感だった。僕はいつも直感で答えを得る。」
「しかし、すべては君たち次第だった。一人ひとりの努力がこのような美しい結果をもたらした。僕たちはサポートし、解決策を示そうとしただけだ。一生感謝する。これが僕にとって最高のチームになるだろうから」
新入生にとって忘れられない思い出
コモはつい最近までセリエBで戦っていたが、ファブレガス監督の攻撃的戦術でリーグ2位の得点を挙げ、20勝65得点でシーズンを終えた。これは彼らがイタリアでも強豪であることを示している。
ファブレガス監督は、選手たちが今シーズン築いた不朽の功績を強調した。彼は続けた。「君たちは永遠に記憶される。それ以上のことも言える。また会おう。良い休暇を過ごし、盛大に祝ってくれ。君たちはすべてに値する。ワールドカップに行く者も、そうでない者も、幸運を祈る。来年は何をやる？ チャンピオンズリーグだ！」
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チャンピオンズリーグの舞台が待ち受けている
コモは今、クラブ史上初の欧州挑戦へ夏の準備に集中している。ユヴェントスやミランを上回る成績を残し、湖畔の小さなクラブはトップリーグにふさわしいことを証明した。ファブレガスが率い、新たな章へ導く。