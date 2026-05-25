最終節、コモはアウェイでクレモネーゼに4-1勝利。同時にACミランがカリアリに敗れ、4位浮上を果たしてクラブ史上初CL出場権を獲得した。サポーターとスタッフは歓喜に湧いた。

今季はコッパ・イタリアでも準決勝に進出し、ファブレガスはクラブのアイデンティティを一新。この最終節の劇的結果でコモはCL最後の出場権を獲得し、クラブ史上2度目の欧州大会進出を決めた。