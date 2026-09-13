バルセロナは敵地エスタディ・シウタ・デ・バレンシアでレバンテを相手に4-2の見応えある勝利を収め、国内での無敗行進を維持した。その中で、意外なPKの判定が大きな注目を集めた。

5分にシャビ・エスパルトが先制点を挙げ、続いてヤマルが追加点を決めると、カタルーニャ勢は後半立ち上がりにPKを獲得した。多くはラフィーニャがキッカーを務めると予想していたが、実際にボールの前に立ったのはヤマルだった。ヤマルは冷静に決め、この予想外の12ヤードからの交代は、その場にいたサポーターや記者の間でただちに激しい議論を呼んだ。