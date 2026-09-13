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「私が決めるわけではない」 ハンジ・フリックがバルセロナのPKキッカーを誰が決めるのか明かす、ラミン・ヤマルはレバンテ戦で輝く
意外なPKキッカー起用
バルセロナは敵地エスタディ・シウタ・デ・バレンシアでレバンテを相手に4-2の見応えある勝利を収め、国内での無敗行進を維持した。その中で、意外なPKの判定が大きな注目を集めた。
5分にシャビ・エスパルトが先制点を挙げ、続いてヤマルが追加点を決めると、カタルーニャ勢は後半立ち上がりにPKを獲得した。多くはラフィーニャがキッカーを務めると予想していたが、実際にボールの前に立ったのはヤマルだった。ヤマルは冷静に決め、この予想外の12ヤードからの交代は、その場にいたサポーターや記者の間でただちに激しい議論を呼んだ。
- AFP
フリックがPKの優先順位を明確化
試合後の記者会見で、フリックはクラブにおけるPKキッカーの正確な序列について説明を求められた。ドイツ人指揮官は、その決定が自身だけに委ねられているわけではないことを明かし、ピッチ上でそうした場面を左右する集団的なプロセスについて説明した。フリックは「誰がPKを蹴るかを決めるのは私ではない。スタッフが決める。蹴る準備ができていると感じる者が蹴る」と語った。この集団的な権限付与は、高いプレッシャーがかかる試合の局面で、テクニカルスタッフと選手たちの間に共有されている相互の信頼を浮き彫りにしている。
メッシの歴史的記録に並ぶ
このPK成功で、ヤマルはラ・リーガで3試合連続の1試合2得点という大きな節目を迎えた。これにより、シーズン開幕からリーグ戦5試合で3度の1試合2得点を記録した21世紀2人目のバルセロナ選手となり、2012-13シーズンにメッシが成し遂げた伝説的な記録に並んだ。
ヤマルは今季の国内リーグで6得点とし、ラフィーニャ、キリアン・エンバペ、セルヒオ・カメージョと並んで得点ランキング首位に立っている。また、バルセロナがわずか5試合でリーグ戦20得点に到達することにも貢献している。
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バルセロナの次は？
終盤の反撃をしのぎ切り、さらにカリム・アデイェミがアディショナルタイムに勝利を決定づけたことで、バルセロナは5試合で勝ち点15とし、首位の座を維持している。フリック監督のチームは、水曜夜にラシンをホームに迎え、その後土曜には敵地でセビージャとの厳しい一戦に臨むなか、国内での完璧な勢いを維持したいところだ。
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