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「私が下した最高の決断だ」――PSG会長はルイス・エンリケを「世界最高の監督」と絶賛。フランスの強豪は2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出した。
PSGが再びチャンピオンズリーグ決勝に進出
パリ・サンジェルマン（PSG）はチャンピオンズリーグ準決勝でバイエルン・ミュンヘンを2試合合計6-5で破り、決勝進出を決めた。アル・ケライフィ会長はエンリケ監督を絶賛した。PSGはノックアウトステージを勝ち進み、2年連続で欧州最高峰の舞台へ進出した。 第1戦を5－4で制したエンリケ率いるチームは、第2戦を1－1で引き分け、5月30日ブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。
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PSG会長、エンリケ監督の指導力を称賛
この好調を受け、アル・ケライフィはエンリケがクラブの長期プロジェクトに最適任者だと確信を強めた。2023年の就任以来、元バルセロナ監督はチームに明確なアイデンティティを与え、PSGはスターの集まりではなく、最高レベルで戦う集団へと変わってきた。 CBSスポーツ・ゴラゾの取材に、アル・ケライフィは「エンリケは自分がクラブを率いてきた中で最高の起用だ」と語った。
「ルイス・エンリケはクラブの最大の資産であり、私の下した最高の決断だ」とアル・ケライフィは語った。「彼を招へいするために15年間話し合ってきた。彼は優れた監督であり、人間としても素晴らしい。 日々の業務、選手対応、メディア対応など、すべてを完璧にこなす姿には驚かされる。フランスでのメディア対応は簡単ではないが、彼はその点でも素晴らしい。
「ルイス・エンリケと共に歴史を刻めることを誇りに思う。これが私たちのDNAだ。選手たちは真の戦士であり、パリ・サンジェルマンだけでなくサッカー界全体に革命をもたらした。彼は世界最高の監督だ」と語った。
エンリケ監督率いる結束したチーム
PSG首脳陣は、エンリケ監督の下で最も変わったのはロッカールームのメンタリティだと語る。チームはより団結し、集団での努力と守備の規律を重視するようになった。アル・ケライフィ氏は、成功の鍵はチームの一体感だと語った。
「彼らは協力し、共に過ごし、ピッチ内外で守備に徹している」と語った。「私は彼らを見て、共に生活している。だからこそこのチームを愛する。トレーニングへの闘志、情熱、楽しさ、そして互いを支える姿。困難な時でも全員が支え合う。私たちは家族であり、PSGという一つの家族なのだ」。
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PSGは欧州制覇を目指す
PSGはブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝に向け準備を進める。決勝の相手は準決勝でアトレティコ・マドリードを破ったアーセナルだ。その前にリーグ・アンの残り3試合を消化し、リーグ優勝を確定させる必要がある。終盤戦の初戦はブレストだ。