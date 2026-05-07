この好調を受け、アル・ケライフィはエンリケがクラブの長期プロジェクトに最適任者だと確信を強めた。2023年の就任以来、元バルセロナ監督はチームに明確なアイデンティティを与え、PSGはスターの集まりではなく、最高レベルで戦う集団へと変わってきた。 CBSスポーツ・ゴラゾの取材に、アル・ケライフィは「エンリケは自分がクラブを率いてきた中で最高の起用だ」と語った。

「ルイス・エンリケはクラブの最大の資産であり、私の下した最高の決断だ」とアル・ケライフィは語った。「彼を招へいするために15年間話し合ってきた。彼は優れた監督であり、人間としても素晴らしい。 日々の業務、選手対応、メディア対応など、すべてを完璧にこなす姿には驚かされる。フランスでのメディア対応は簡単ではないが、彼はその点でも素晴らしい。

「ルイス・エンリケと共に歴史を刻めることを誇りに思う。これが私たちのDNAだ。選手たちは真の戦士であり、パリ・サンジェルマンだけでなくサッカー界全体に革命をもたらした。彼は世界最高の監督だ」と語った。