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「神の手」も、奇跡のゴールも、ワールドカップ優勝もなし！ ピーター・シルトンが、VARがあればイングランドとディエゴ・マラドーナの歴史がどう変わっていたかを解説する。
マラドーナはワールドカップ準々決勝のイングランド戦で2得点を挙げた。
その夏、マラドーナは小柄な体で数々の名プレーを見せ、サッカー界で最も栄光あるトロフィーを手にし、史上最高の選手としての地位を確固たるものにした。
世界中の新聞は魔法のような、しかし奇妙な瞬間で埋め尽くされた。特に象徴的なアステカ・スタジアムでの「スリー・ライオンズ」戦は、サッカー史に不朽の名場面として刻まれた。
後半早々、マラドーナは2得点を奪う。1点目はシルトンの頭上をこぶしで弾き込んだ“神の手ゴール”。2点目は半ピッチを独走し、DFを置き去りにして決めた「世紀のゴール」だった。
だが、当時VARがあれば、これらの場面は消え去っていたかもしれない。VARには批判もあるが、反則を捉えることもある。
VARが歴史を変え、GOAT議論も一変していたかもしれない。
ビデオ判定があればイングランドはアルゼンチンに勝てたか？という質問に、元イングランド代表GKシルトンはリンクス・ファイン・フレグランス社の「ザ・オフィシャル・メイクアップ」キャンペーンでGOALに語った。 「当時、我々は大会を制覇できると感じていました。だからこそ、あれほど長く悔やんだのです。
VARがあればアルゼンチンの2ゴールはどちらも無効になっていただろう。2点目はグレン・ホドルが不当なタックルを受けていた。VARがあれば結果は大きく変わっていた。
VARが万人に受け入れられるものではないことは分かっているが、あの日だけでも導入されていればと願うばかりだ。あの時は受け入れがたかった。我々は勝ち進めたはずだし、ちょうど調子が上がってきていたし、素晴らしい選手たちもいた。あとは、いわば歴史が物語っている通りだ。」
イングランド、2026年のワールドカップで再び優勝を狙う
マラドーナは4人のディフェンダーを華麗に抜き去り、シルトンをかわしてこの試合2点目となるゴールを流し込んだ。彼の勢いを止めることのできる者は誰もいなかった。もし誰かが、必然的にイエローカードを受けることを承知の上で、もっと断固とした行動をとってほしかったかと問われると、シルトンは次のように付け加えた。「これには2つの見方がある。イングランドでは、常にフェアプレーを心がけていると思う。
「もし誰かが彼を止めようとしてファウルを犯していたら――多くのチームがそうするように、単に彼をプレーから外そうとしていたなら――試合の映像を見れば分かるが、我々はそういうことはあまりしない。多くのチームなら、ただ選手をプレーから外そうとするだろう。」
現在、イングランド代表は2026年世代でワールドカップに再挑戦中だ。シルトンらが成し遂げられなかった優勝を目指し、トーマス・トゥヘル監督率いるチームはベスト32でコンゴ民主共和国と対戦する。スリー・ライオンズがタイトルを獲得できないまま、すでに60年の月日が流れている。
- Lynx
公式メイクアップ：1986年ワールドカップの伝説の一戦から40年
サッカー史上最も物議を醸した瞬間の当事者であるシルトンは、ついにその出来事に区切りをつけた。 リンクス・ファイン・フレグランスが後押ししたこの異例の和解の場で、シルトンは1986年W杯の悪名高き場面を体現するマスコットと握手した。「ザ・オフィシャル・メイクアップ」と名付けられたこの瞬間は、長年の論争を彼が公に水に流した証拠だ。
この「公式和解」は、ピーターの故郷に近いチェルムズフォードFCのグラウンドで行われ、リンクスは2026年W杯のスポンサーとしてアルゼンチン人マスコットを現地に招いた。試合終了：シルトン×リンクス 1、恨み 0。