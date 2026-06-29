「神の手」も、奇跡のゴールも、ワールドカップ優勝もなし！ ピーター・シルトンが、VARがあればイングランドとディエゴ・マラドーナの歴史がどう変わっていたかを解説する。

その夏、マラドーナは小柄な体で数々の名プレーを見せ、サッカー界で最も栄光あるトロフィーを手にし、史上最高の選手としての地位を確固たるものにした。

世界中の新聞は魔法のような、しかし奇妙な瞬間で埋め尽くされた。特に象徴的なアステカ・スタジアムでの「スリー・ライオンズ」戦は、サッカー史に不朽の名場面として刻まれた。

後半早々、マラドーナは2得点を奪う。1点目はシルトンの頭上をこぶしで弾き込んだ“神の手ゴール”。2点目は半ピッチを独走し、DFを置き去りにして決めた「世紀のゴール」だった。

だが、当時VARがあれば、これらの場面は消え去っていたかもしれない。VARには批判もあるが、反則を捉えることもある。