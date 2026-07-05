ノルウェーが快進撃、ブラジルは涙。アーリング・ハーランドの活躍でノルウェーが初ベスト8進出。最多優勝国ブラジルは6度目の優勝を逃した。世界メディアが報じた。
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「神のようなサイボーグ」「生きた壁」と呼ばれるエルリング・ハーランド。メディアは、予想外のW杯ヒーローでノルウェーのスーパースターを称賛している。
ノルウェーのメディアもGKナイランドに感謝している。
NRK：「エルリング・ハーランドがノルウェーを天国へ導いた。」
VG：「エルリング・ブラウト・ハーランドがノルウェーに新たな歴史を刻む前、オーリャン・ナイランドは壁のように立ちはだかった。ノルウェーが準々決勝に進出したことはなかった。だが、ハーランドがいないこともなかった。」
Dagbladet：「大地震だ。ノルウェーがブラジルをW杯から蹴落とした。そう、我々は超大国を破った。ノルウェースポーツ史上最大の偉業だ。」
アフテンポステン紙：「ハレルヤ。歴史的なW杯の夜だ。我々はブラジルを倒した。ノルウェーサッカーは想像を超える高みへ達し、世界中が熱狂している。」
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「神のようなサイボーグ」エルリング・ハーランド
ガーディアン紙：「ハーランドの終盤2得点がブラジルを震撼させ、ノルウェーをW杯ベスト8へ導いた。」
ザ・サン紙：「『ハール・キング』エルリングが戦いを制し、ノルウェーが勝利。ヴァイキング船は準々決勝へ。」
マルカ紙：「サイボーグがブラジルを粉砕。」
AS紙：「ハーランドがブラジルを食い尽くす。初W杯で早くも7得点。致命的、超人的。全世界が恐れる『サイボーグ』。」
『Sport』：「神がかり的！ 歴史的！ ハーランド2ゴールでノルウェーがブラジルを破る。」
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ナイランドが「英雄的な活躍」を見せる――アンチェロッティは「奇跡を起こせなかった」
ガゼッタ・デロ・スポルト：「ハーランドはブラジルより偉大だ。2つの見事なゴールが精彩を欠いたセレソンに痛烈な一撃を与え、アンチェロッティは帰国を余儀なくされた。数年前なら、ノルウェーのブラジル戦敗退は世界の終わりを意味したかもしれないが、ワールドカップは完全に様変わりした。アンチェロッティでさえ奇跡を起こせなかった。史上最も成功した監督にとって、これは相当な意味を持つ。」
コリエレ・デロ・スポルト：「イースト・ラザフォードでノルウェーの夢が実現。ハーランドの2ゴールがブラジルの敗北を決定づけた。」
トゥットスポルト：「アーリング・ショー。ハーランドの伝説的2ゴールとナイランドの活躍で、アンチェロッティ率いるブラジルは敗退。」
『レキップ』：「ハランド、ホームのブラジルを撃破。」
『ザ・アスレティック』：「1998年以来のW杯出場となったノルウェーは、ハーランドとナイランドの活躍でどのチームにも勝てることを示した。」
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