「神のようなサイボーグ」「生きた壁」と呼ばれるエルリング・ハーランド。メディアは、予想外のW杯ヒーローでノルウェーのスーパースターを称賛している。

NRK：「エルリング・ハーランドがノルウェーを天国へ導いた。」

VG：「エルリング・ブラウト・ハーランドがノルウェーに新たな歴史を刻む前、オーリャン・ナイランドは壁のように立ちはだかった。ノルウェーが準々決勝に進出したことはなかった。だが、ハーランドがいないこともなかった。」

Dagbladet：「大地震だ。ノルウェーがブラジルをW杯から蹴落とした。そう、我々は超大国を破った。ノルウェースポーツ史上最大の偉業だ。」

アフテンポステン紙：「ハレルヤ。歴史的なW杯の夜だ。我々はブラジルを倒した。ノルウェーサッカーは想像を超える高みへ達し、世界中が熱狂している。」