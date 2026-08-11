アメリカ人夫婦が、サッカークラブに関する大ヒットのDisney Plusドキュメンタリーを見たことをきっかけに、テキサス州からレクサムへ移住しようとしている。ニューブローンフェルズ出身のジェフ・アイビーさんとジャニス・アイビーさんは、この2年半でウェールズの同市を7回訪れている。

ジェフさんはすでにレクサム入りし、恒久的な移住に向けて積極的に家探しを進めている。スコットランド系のルーツを通じて英国市民権を保有している一方、ジャニスさんは自宅の売却を進めながら、ビザの取得を待つため米国に残っている。

2020年のライアン・レイノルズ氏とロブ・マック氏によるクラブ買収以降を追った『Welcome to Wrexham』は、世界中からファンを呼び込んできた。2022年に初回放送された同番組は、今年初めにシーズン5が公開され、さらに3シーズンの制作延長も決まっている。