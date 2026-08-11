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「神に感謝！」。米国のファンがテキサスを離れてレクサムへ移住し、ライアン・レイノルズが爆笑反応
アメリカ人ファンがレクサムへ移住
アメリカ人夫婦が、サッカークラブに関する大ヒットのDisney Plusドキュメンタリーを見たことをきっかけに、テキサス州からレクサムへ移住しようとしている。ニューブローンフェルズ出身のジェフ・アイビーさんとジャニス・アイビーさんは、この2年半でウェールズの同市を7回訪れている。
ジェフさんはすでにレクサム入りし、恒久的な移住に向けて積極的に家探しを進めている。スコットランド系のルーツを通じて英国市民権を保有している一方、ジャニスさんは自宅の売却を進めながら、ビザの取得を待つため米国に残っている。
2020年のライアン・レイノルズ氏とロブ・マック氏によるクラブ買収以降を追った『Welcome to Wrexham』は、世界中からファンを呼び込んできた。2022年に初回放送された同番組は、今年初めにシーズン5が公開され、さらに3シーズンの制作延長も決まっている。
レイノルズ、SNSで爆笑の反応を披露
間もなく引っ越すというニュースはすぐにソーシャルメディアで拡散し、このカップルの献身ぶりに広く注目が集まった。レクサムの共同オーナーであるレイノルズもこの心温まる話に気づき、思いがけない移住に対して自身なりの反応を示さずにはいられなかった。
Xに投稿したハリウッドスターは、よりはるかに重いテーマのテレビシリーズを冗談交じりに引き合いに出した。「彼らが『チェルノブイリ』を見ていなかったことに感謝だ」と投稿した。これは、ウクライナの廃虚となった都市プリピャチ近郊で1986年に起きた原子力災害を題材にした2019年のドラマを指している。
クラブの運命における目覚ましい変化
6年前にロブ・マックとともにクラブを買収して以降、この著名コンビはレッド・ドラゴンズの劇的な変貌を主導してきた。多額の資金投下とグローバルなマーケティングにより、地域社会全体は完全に生まれ変わった。
レクサムは見事に3季連続昇格を果たし、2025年シーズンを前に最終的にチャンピオンシップへ到達した。この大きな快挙により、イングランドサッカー2部への進出は43年ぶりとなった。
フィル・パーキンソン監督が率いるハードワークを身上とするチームは、その後の昨季を7位で終え、プレーオフ圏入りを勝ち点2差でわずかに逃した。フットボールピラミッドを着実に駆け上がるクラブの歩みは、引き続き国際的な注目と、アイヴィーズのような熱心なサポーターを引きつけている。
- Istimewa
新たなリーグ戦に集中している
新たに加わった完全移籍の選手たちが定着に向けて準備を進める中、レクサムは速やかにピッチ上の戦いへと意識を戻さなければならない。金曜日にカラバオカップでミドルズブラに敗れて敗退しており、来週には新たなリーグ戦シーズンが始まる。レクサムは8月17日月曜日、ウェールズのライバルであるカーディフ・シティの本拠地に乗り込み、激しい争いが予想されるダービーマッチに臨む。
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