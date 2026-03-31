「祈る方法を知っているなら、祈ったほうがいいぞ！」――ラミン・ヤマル、ワールドカップのスペイン戦を控え、ロナルド・アラウホとウルグアイ代表に神の加護を願う

ヤマルは、ラ・リーガの強豪バルセロナでクラブレベルでの活躍を続けています。今シーズン、彼は急成長を遂げるキャリアの中で初めて20ゴールの大台を突破しました。まだ18歳という若さを持つこのフォワードには、今後さらなる活躍が期待されています。

15歳でトップチームデビューを果たして以来、彼はこれまでに立ちはだかったあらゆる壁を乗り越えてきた。すでにスペイン国内タイトルを獲得し、代表として欧州王者の座にも輝いている。世界制覇を目指しつつ、バロンドール受賞への道も着実に切り拓いている。

2010年に制した王座奪還を目指す「ラ・ロハ」において、ヤマルは主導的な役割を担うことになるだろう。スペイン代表は北米での優勝候補として多くの期待を集めており、ヤマルの存在が、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームへの支持をさらに後押ししている。

6月26日にメキシコ・サポパンで行われるグループH最終戦で、スター選手を擁するスペインと対戦するウルグアイは、スペインの快進撃に歯止めをかけることを狙っている。