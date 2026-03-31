Getty
翻訳者：
「祈る方法を知っているなら、祈ったほうがいいぞ！」――ラミン・ヤマル、ワールドカップのスペイン戦を控え、ロナルド・アラウホとウルグアイ代表に神の加護を願う
ヤマル、ワールドカップ優勝とバロンドール受賞を目指す
ヤマルは、ラ・リーガの強豪バルセロナでクラブレベルでの活躍を続けています。今シーズン、彼は急成長を遂げるキャリアの中で初めて20ゴールの大台を突破しました。まだ18歳という若さを持つこのフォワードには、今後さらなる活躍が期待されています。
15歳でトップチームデビューを果たして以来、彼はこれまでに立ちはだかったあらゆる壁を乗り越えてきた。すでにスペイン国内タイトルを獲得し、代表として欧州王者の座にも輝いている。世界制覇を目指しつつ、バロンドール受賞への道も着実に切り拓いている。
2010年に制した王座奪還を目指す「ラ・ロハ」において、ヤマルは主導的な役割を担うことになるだろう。スペイン代表は北米での優勝候補として多くの期待を集めており、ヤマルの存在が、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームへの支持をさらに後押ししている。
6月26日にメキシコ・サポパンで行われるグループH最終戦で、スター選手を擁するスペインと対戦するウルグアイは、スペインの快進撃に歯止めをかけることを狙っている。
- Getty
バルセロナのチームメイトであるヤマルへの対応について、アラウホのアドバイス
バルセロナのDFアラウホは、この一戦で馴染みのある顔ぶれと対戦することになる。27歳のセンターバックは、AUF TVの取材に対し、ヤマルを封じ込めるのが難しいかどうか、またその任務を担うチームメイトへのアドバイスについて尋ねられると、次のように語った。「はい、彼はピッチ上でいつも通りのプレーをするでしょう。毎日の練習でもそれを示しています。
「（チームメイトにはこう言いたい）祈る方法を知っているなら、祈っておいたほうがいい！ 我々にも素晴らしい選手たちがいるし、彼（ヤマル）は決定力が高いから、1対1の局面を避け、広範囲に展開してプレーする手もある。彼に対抗する手段は我々にもあるんだ。」
アラウージョはさらにこう付け加えた。「スペイン戦について、バルサのチームメイトたちには冗談で『気を抜いたら、俺たちが叩き潰すぞ』と言っていた。冗談はさておき、彼らは素晴らしいライバルだ。素晴らしい選手を擁しており、非常に手強い相手だ。しかし、我々も素晴らしいチームを持っている。だから、素晴らしい試合になるだろう。」
プレッシャーの中でもメッシを彷彿とさせる活躍を見せるヤマル
ヤマルはアラウホと対戦する際、友情はひとまず脇に置いて、厳しいマークを受けることになるだろう。しかし、二人の間には深い敬意が流れている。アラウホは、若いチームメイトが肩に重くのしかかり続けるプレッシャーをいかにうまく処理しているかに感銘を受けている。
アラウホは以前、元バルセロナの背番号10、リオネル・メッシとの比較が絶えない中、スポットライトの最も明るい場所で活躍するヤマルについて次のように語っていた。「ラミンは非常にプロフェッショナルで、練習もしっかりこなしている。試合でやっていることは、練習でもやっている。走り、ゴールを決める。外では様々な議論があるが、最も重要なのはピッチ上で何をするか、練習や試合で何をするかだ。
「そして、私は彼を悪い状態だとは見ていない。むしろ、彼は絶好調であり、非常にプロフェッショナルだと感じている。彼は若く、世界最高の選手の一人であるため大きなプレッシャーに直面している。だから、そういうことが起きるのは自然なことだ。」
- Getty Images Sport
ヤマルは、クラブと代表チームの象徴であり続けている
ヤマルは自身のプレーについて時折疑問の声が上がっており、過剰な期待に溺れないよう注意もされているが、チームを牽引するような活躍は続いている。彼はこの好調を今夏のワールドカップに持ち越したいと考えているだろう。一方、アラウージョらチームメイトは、最も過酷な試練に備えている。