来週水曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるニューカッスル戦を控え、ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、リーガ・エスパニョーラでセビージャに5-2で勝利し、チャンピオンズリーグ準々決勝進出を争うライバルたちに強烈な警告を発した。

この試合では、ラフィーニャが素晴らしいハットトリックを決め、バルセロナの圧倒的な試合運びを牽引する活躍を見せた。一方、第1戦でニューカッスル相手に劇的な同点ゴールを決めた10代のスター、ラミン・ヤマルは休養を与えられた。ヤマルはベンチスタートとなったが、後半には出場した。