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「祈るばかり」――ニューカッスル、バルセロナとのチャンピオンズリーグ戦を控え、サンドロ・トナリのコンディションについて最新情報を発表。チェルシー戦欠場の理由も明らかに
ハウ監督、トナリの回復に期待
トナリがスポティファイ・カンプ・ノウへの遠征に参加できるかどうか尋ねられたハウ監督は、次のように答えた。「ええ、そうなることを願っています。彼は金曜日の練習後に体調を崩していました。遠征には同行できないことがすぐに明らかになりました。ですから、これまでの他の病気と同様の経過をたどり、比較的早く回復することを祈るばかりです。 ここ2、3週間、チーム内で何かが流行っている。願わくば、今回も同じようなものだと良いのだが。」
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セント・ジェームズ・パークの病気に関する記録
トナリを襲ったこの病気は、クラブ全体に見られる傾向の一部だ。ジェイコブ・ラムジー、ニック・ウォルテメイド、アンソニー・ゴードンも最近相次いで体調不良に見舞われている。ラムジーはエバートン戦のハーフタイムで交代を余儀なくされ、ウォルテメイドはマンチェスター・ユナイテッド戦での勝利を完全に欠場した。ゴードンも同様の理由で、バルセロナとの第1戦ではベンチスタートにとどまった。
2試合合計スコアが1-1で並んでいる中、ハウ監督は中盤をフルメンバーで揃えることを切望している。マグパイズは水曜日の夕方にキックオフを迎えるスペイン遠征に臨むが、カタルーニャの巨人を打ち破るにはトナリのエネルギーが不可欠であることを認識している。クラブは、週末の休養を経て彼がバルセロナ行きの飛行機に搭乗できるかどうか、トナリの状態を注視している。
マグパイズ、負傷者の懸念が高まる
トナリ以外にも、ニューカッスルの医療スタッフは連日多忙を極めている。 チェルシー戦で筋肉を負傷したジョー・ウィロックが最新の懸念材料となっており、太ももの怪我から復帰間近のルイス・マイリーも出場が不透明な状況だ。ハウ監督は、ブルーノ・ギマランエスをはじめとする複数の主力選手が現在治療室に入っている中、困難な時期を乗り切らざるを得ない状況にある。ブラジル人選手はチームと共にスペインへ遠征する予定だが、ハムストリングの怪我のため出場は見送られる見込みで、ファビアン・シャーとエミル・クラフトも引き続き欠場する。
- AFP
バルセロナからの警告メッセージ
来週水曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるニューカッスル戦を控え、ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、リーガ・エスパニョーラでセビージャに5-2で勝利し、チャンピオンズリーグ準々決勝進出を争うライバルたちに強烈な警告を発した。
この試合では、ラフィーニャが素晴らしいハットトリックを決め、バルセロナの圧倒的な試合運びを牽引する活躍を見せた。一方、第1戦でニューカッスル相手に劇的な同点ゴールを決めた10代のスター、ラミン・ヤマルは休養を与えられた。ヤマルはベンチスタートとなったが、後半には出場した。
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