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「社会には君のような人間が必要だ」――アトレティコ・マドリードの英雄、アントワーヌ・グリーズマンがMLSへの挑戦を控える中、ディエゴ・シメオネ監督が感動的なスピーチで彼への「愛」を伝えた
感情的な追悼が儀礼を破る
シメオネ監督は、アトレティコ・マドリードとバルセロナのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を前に、この公の場でグリーズマンへの敬意を表した。スポティファイ・カンプ・ノウでグリーズマンの隣に座ったアルゼンチン人監督は、広報担当者の話を遮った。同選手がオーランド・シティへ移籍するため米国へ向かうことを知っていた彼は、かつてクラブでヨーロッパリーグとUEFAスーパーカップを制したこの選手に、自ら敬意を表したかったのだ。
「すみません、すみません」と彼は記者会見の冒頭で切り出した。「質問を始める前に、監督として、そしてアトレティコ・マドリードのファンとして、今日の記者会見にアントワーヌを同席させたかったのです」
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あなたのような人材を必要としている社会
35歳の彼は、アトレティコで通算489試合出場、211ゴール、97アシストという驚異的な実績を残して去っていく。この歴史的な退団について、監督は次のように語った。「これまでのすべての貢献と、謙虚な姿勢に感謝する。君は、今日の若者たちにとって、そして君のような人材を必要としている社会にとって、見習うべき人物だ。 あなたが私たちに与えてくれたすべて、今与えてくれているすべて、そしてこれからも与え続けてほしいと私が強く願うすべてに感謝します。あなたの献身、そして常にプロとして、一人の人間として振る舞ってくれたことに感謝します。家族のような美しい関係を築きつつも、監督と友人／選手という難しい一線を越えないよう、その境界をわきまえてくれたことにも感謝します。私はあなたを、まず選手として、そして友人として捉えています。」
フロリダでMLSの冒険が待っている
グリーズマンは7月10日、オーランド・シティへフリー移籍することになり、2019年にバルセロナへ1億2000万ユーロという巨額で移籍し、その後2200万ユーロで復帰するなど、波乱に満ちた欧州でのキャリアに幕を下ろすことになる。2018年ワールドカップ優勝経験者は次のように語った。「心を開くためには、家族やシメオネ、そして彼の家族と一緒にいる必要があると思うが、彼には本当に多くの恩がある。 レアル・ソシエダと、多くのことを教えてくれたシメオネ監督の指導のおかげで、想像もしていなかったレベルに到達することができた。個人的に、彼を尊敬し、愛している。『エル・チョロ』に指導してもらえたことは、光栄であり誇りだ。」
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最後までタイトルを争う
退団が目前に迫っているにもかかわらず、この攻撃的選手は依然としてチームにとって不可欠な存在であり、今シーズンは全大会通算44試合に出場し13得点を記録している。リーガ・エスパニョーラは残り8試合、欧州での戦いの望みもまだ残っている中、監督は冗談交じりに、自分への愛情があってもスタメンの座は保証されない、と警告した。
「リーグ戦はあと8試合、コパ・デル・レイが1試合、そして神の御心があれば、チャンピオンズリーグもあと5試合戦うことになる」と彼は語った。「君たちには、この時間を存分に楽しんでほしい。僕は君たちを心から愛している。もし今日ここにアトレティコ・マドリードのファンがいたとしても、同じことを言うだろう。 私は彼らと完全に一体となっている。私は君たちの監督だ。明日走らなければ、君たちは外される。それだけのことだ。ごめん。ただ、この言葉を伝えたかったんだ。」