退団が目前に迫っているにもかかわらず、この攻撃的選手は依然としてチームにとって不可欠な存在であり、今シーズンは全大会通算44試合に出場し13得点を記録している。リーガ・エスパニョーラは残り8試合、欧州での戦いの望みもまだ残っている中、監督は冗談交じりに、自分への愛情があってもスタメンの座は保証されない、と警告した。

「リーグ戦はあと8試合、コパ・デル・レイが1試合、そして神の御心があれば、チャンピオンズリーグもあと5試合戦うことになる」と彼は語った。「君たちには、この時間を存分に楽しんでほしい。僕は君たちを心から愛している。もし今日ここにアトレティコ・マドリードのファンがいたとしても、同じことを言うだろう。 私は彼らと完全に一体となっている。私は君たちの監督だ。明日走らなければ、君たちは外される。それだけのことだ。ごめん。ただ、この言葉を伝えたかったんだ。」