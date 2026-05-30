国内での成功で得た心理的優位を振り返り、手強い相手について分析したオデゴールはこう語った。「チームの力を私たちは知っている。長い間証明し続けてきた。世界で最も制覇が難しいプレミアリーグを制したことは、大きな自信になっている。

自分たちの力とやれることは分かっている。相手の強さは認めつつも、自分たちのサッカーと結果に絶対の自信がある。

「だからこそ、自分たちにできることに集中する。大きな試合だが、準備はできている。チームメイトとピッチで成し遂げられるすべてを信じている。

タイトルを取れたことは格別でした。苦しい時期を乗り越えてつかんだ喜びはひとしおで、このチームメイトと成し遂げられたことが本当に信じられません。あの日は素晴らしい一日となり、ずっと記憶に残るでしょう。

その高揚感を糧に、チームは最高の雰囲気でこの決勝に臨みます。私たちは再び戦う準備ができています。」