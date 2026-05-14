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「確信している」――アルネ・スロット監督は「今シーズンは芳しくなかった」と認めつつも、リヴァプールの監督職は安泰だと自信を示した。
スロット、アンフィールドの将来語る
スロット監督は、リーグ戦で11敗を喫しスタンドから不満の声が出る中でも、来季も残留すると確信していると表明した。
シーズン終盤の会見では首脳陣との関係を強調し、去就についてこう語った。「契約もあるし、話し合いもしている。来季も私がリヴァプールの監督であることに疑いの余地はない」
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タイトル防衛の難しさを認める
王者として君臨した昨季から一転、トップ4争いに苦戦する今季のリヴァプール。サポーターには受け入れがたい現実だ。残り2試合で1勝すれば来季チャンピオンズリーグ出場が確定するが、スロット監督が就任した初年度に見せた圧倒的な強さは影を潜めている。
スロット監督は「今シーズンは昨季ほど良くない。他の年と比べれば違う議論もあるだろうが、昨季と比べると明らかに見劣りする。批判は当然だ」と率直に語った。
高まる批判への対応
報道によると、クラブのオーナーや役員は監督交代を検討していないが、クラブの雰囲気は一変した。スロット監督は、スタッフや選手に注がれる厳しい視線はリヴァプールのような名門を率いる上で避けられないと語った。
不振の責任を個人に帰すことは拒み、スロットは「選手も監督もクラブ関係者も、全員が責任を負っている」と集団責任を強調した。
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最終目標に集中する
長期的な去就が取り沙汰される中でも、当面の最優先事項はトップ4入りして来季もリヴァプールが欧州最高レベルで戦えるようにすることだ。スロット監督は後任候補の憶測より、AXAトレーニングセンターでの内部協議に集中している。
現代サッカーの厳しさを象徴するように、スロット監督は「リーグ優勝できなければ、批判は避けられない」と語った。