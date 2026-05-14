スロット監督は、リーグ戦で11敗を喫しスタンドから不満の声が出る中でも、来季も残留すると確信していると表明した。

シーズン終盤の会見では首脳陣との関係を強調し、去就についてこう語った。「契約もあるし、話し合いもしている。来季も私がリヴァプールの監督であることに疑いの余地はない」