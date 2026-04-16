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「確かに試合を勝たせてくれる」――元レッズ主将のアンリ・ランスベリーが、ノッティンガム・フォレスト「暗黒の達人」ライアン・イェーツを称賛。
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イェーツは、フォレストのサポーターなら誰もが抱く夢を体現している。
シティ・グラウンドのアカデミー出身で、幼少期から応援してきたクラブで260試合以上に出場しているイェーツは、周囲をからかうだけの選手ではない。尽きることのないエネルギーと献身性、時折決めるゴールで、2022年のプレミアリーグ昇格メンバーで唯一残る選手となった。
地元ヒーローとしてチームを牽引する彼は、幼少期から夢見たクラブの顔となり、スタンドを埋めるサポーターの想いを体現する。フォレストに笑顔を、敵に苦虫を噛ませるためなら、時にルールを曲げることも厭わない。
イェーツの挑発がなぜ良いのか
元リヴァプール主将のランスベリーは、その戦術に賛同している。元イングランドU-21代表で「Check Your Bally’s」キャンペーンを支援する彼は、GOALの取材に「イェーツのスタイルはフォレストにとって不可欠か」と問われ、「もちろん、重要な要素だ」と答えた。 僕も昔はあれが少し好きだった。あちこちで小賢しいダイブをするというより、相手チームを動揺させるんだ。
それで試合に勝てるし、1～2人イライラさせれば相手のプレーは乱れる。特に今のプレミアリーグでは大きな助けになる。
「イェーツィのプレーを見るのは大好きだし、彼がキャプテンとして先頭に立っている姿は本当に嬉しい。キャプテンマークを巻くと、彼は模範となってチームを引っ張る。タックルを恐れず、全力で走り、基本を確実にこなす。それを見るのは素晴らしいことだ。」
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ランスベリー、重要なキャンペーンの啓発活動に取り組んでいる
ランズベリーは、ヨーロッパリーグとプレミアリーグでフォレストのイェーツがポルトやバーンリーと対戦するのを注目して見守る。特にバーンリー戦では、彼が重要な社会活動「Check Your Bally's」を広く呼びかける。
ランスベリーは「Check Your Bally’s」キャンペーンについてこう説明する。「バリーズとオッドボールズが提携しました。2016年に私ががん検査を受けたことはご存じでしょう。彼らがフォレストのホームスタジアムでキャンペーンを行うことは、彼らへの大きな敬意です。
この活動に参加でき光栄だ。認知度と寄付金を増やせる日が待ち遠しい。一人でも多くの人に検査を促し、早期発見で命を救えれば大きな成果だ。早期発見なら治療成功率は格段に上がる。」
地元育ちのスターたち：フォレストの注目すべきアカデミー出身選手たち
2023年に32歳で現役を引退した後も、ランスベリーは手本だ。彼は、イェーツのような選手が才能を十分に発揮できるよう、些細なことでも助けられたことを喜んでいる。
在籍後半、イェーツがトップチームに定着する姿を間近で見たランズベリーは「その通りだ。彼は証明してきた」と語る。 私がいた頃、彼は頭角を現し始めていた。彼とジョー・ウォラルは、その世代で必ず成功すると皆が感じた選手だ。彼らはさらに飛躍し、素晴らしい活躍を見せている。その姿を見られてとても嬉しい。」
フォレストは昔から若手育成を誇りとしており、デス・ウォーカーやナイジェル・クラフ、ジャーメイン・ジェナス、マイケル・ドーソン、アンディ・リード、ブレナン・ジョンソンなど多くの選手がそのシステムから生まれた。
プレミアリーグに昇格すると1勝の価値が上がり、その哲学を維持するのは難しい。それでもレッズは若い選手を起用すべきだ」
アカデミーから若手が育ち、トップでチャンスを得る姿は素晴らしい。その流れが続けば、クラブの長年の強みになる。これまで育てた選手層を見れば、その証拠は明らかだ」
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「Check Your Bally's」：内容、時期、場所、理由
「精巣がん啓発月間」のキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環として、Bally Betは今週末のプレミアリーグでVARチェックが行われるたびに、The OddBalls Foundationに100ポンドを寄付します。
判定確認のたびに、ファンは重要な判定の決定を待たされます。今週末、その瞬間がより重要なことを思い出すきっかけになります。試合が止まるたびに、Bally Betは寄付を行い、ピッチ上での確認と日常の自己チェックを結びつけます。
4月19日のプレミアリーグ、ノッティンガム・フォレスト対バーンリー戦では、試合当日の特別企画で財団の活動をさらに後押しします。
スタジアムのLEDや大型スクリーン、マッチデープログラムで「Check Your Bally’s（自分の心もチェックしよう）」と表示し、オフサイドやPKだけでなく自分自身のチェックも呼びかけます。The OddBalls Foundationはシティ・グラウンドにカウンセラーを配置し、ファンが直接相談できる機会も提供します。