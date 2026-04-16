2023年に32歳で現役を引退した後も、ランスベリーは手本だ。彼は、イェーツのような選手が才能を十分に発揮できるよう、些細なことでも助けられたことを喜んでいる。

在籍後半、イェーツがトップチームに定着する姿を間近で見たランズベリーは「その通りだ。彼は証明してきた」と語る。 私がいた頃、彼は頭角を現し始めていた。彼とジョー・ウォラルは、その世代で必ず成功すると皆が感じた選手だ。彼らはさらに飛躍し、素晴らしい活躍を見せている。その姿を見られてとても嬉しい。」

フォレストは昔から若手育成を誇りとしており、デス・ウォーカーやナイジェル・クラフ、ジャーメイン・ジェナス、マイケル・ドーソン、アンディ・リード、ブレナン・ジョンソンなど多くの選手がそのシステムから生まれた。

プレミアリーグに昇格すると1勝の価値が上がり、その哲学を維持するのは難しい。それでもレッズは若い選手を起用すべきだ」

アカデミーから若手が育ち、トップでチャンスを得る姿は素晴らしい。その流れが続けば、クラブの長年の強みになる。これまで育てた選手層を見れば、その証拠は明らかだ」