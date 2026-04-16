2023年に32歳で現役を引退した後も、ランスベリーは手本だ。彼は、イェーツのような選手が才能を開花させるため、些細なことでも助けられたことを喜んでいる。

在籍後半、イェーツがトップチームに定着する姿を間近で見たランズベリーは、この活動的なMFについて「その通りだ。彼は証明してきた」と語る。 私がいた頃、彼は頭角を現し始めていた。彼とジョー・ウォラルは、その世代で必ず成功すると皆が感じた選手だ。彼らはさらに飛躍し、素晴らしい活躍を見せている。その姿を見られてとても嬉しい。」

フォレストは昔から若手育成を誇りとしており、デス・ウォーカーやナイジェル・クラフ、ジャーメイン・ジェナス、マイケル・ドーソン、アンディ・リード、ブレナン・ジョンソンなど多くの選手がそのシステムから生まれた。

プレミアリーグに昇格すると1ポイントが貴重になり、その哲学を維持するのは難しい。それでもレッズは若い選手を起用すべきだ」

アカデミーから若手が育ち、トップでチャンスを得るのを見るのは素晴らしい。このまま若手を輩出し続ければ、大きな強みになる。過去の例を見ても、成功は明らかだ」