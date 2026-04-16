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「確かに試合を勝たせてくれる」――ノッティンガム・フォレストの「ダークアーツの達人」ライアン・イェーツを、元レッズ主将のアンリ・ランスベリーが称賛。
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イェーツは、フォレストのサポーター全員が抱く夢を体現している。
シティ・グラウンドのアカデミー出身で、幼少期から愛するクラブで260試合以上に出場したイェーツ。彼はただ周囲をからかうだけの選手ではない。尽きることのないエネルギーと献身的な姿勢、そして時折決めるゴールで、2022年のプレミアリーグ昇格メンバーの中で唯一残る選手だ。
地元ヒーローとしてチームを牽引し、スタンドを埋めるサポーターの夢を体現する。フォレストに笑顔を、敵に苦虫を噛ませるためなら、ルールを曲げることも辞さない。
イェーツの挑発がなぜ良いのか
元リヴァプール主将のランスベリーは、その戦術に賛同している。イングランドU-21代表経験のある彼は、今週末のプレミアリーグで「精巣がん啓発月間」の資金を集める「Check Your Bally’s」キャンペーンに参加中。GOALの取材に、イェーツの資質がフォレストに不可欠かと問われ、「もちろん、重要な要素だ」と答えた。 僕も昔はあれが少し好きだった。あちこちで小賢しくダイブするのではなく、相手チームを動揺させるんだ。
それで試合に勝てるし、1、2人イライラさせれば相手のプレーは乱れる。今のプレミアリーグでは特に有効だ。
「イェーツィのプレーを見るのは大好きだし、彼がキャプテンとして先頭に立つ姿は本当に嬉しい。彼はタックルを恐れず、全力で走り、基本を確実にこなす。その姿はまさに模範だ。」
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ランスベリー、重要なキャンペーンの啓発活動に取り組んでいる
ランズベリーは、ヨーロッパリーグとプレミアリーグでフォレストのイェーツがポルトやバーンリーと対戦するのを注目して見守る。特にバーンリー戦では、彼が重要な社会活動「Check Your Bally's」を広く呼びかける。
ランスベリーは「Check Your Bally’s」キャンペーンについてこう説明する。「バリーズとオッドボールズが提携しました。2016年に私ががん検査を受けたことはご存じでしょう。フォレストのホームスタジアムで彼らがキャンペーンを行うことは、彼らへの敬意を示すものです。
この活動に参加でき光栄だ。認知度と寄付金を増やせる日が待ち遠しい。一人でも多くの人に検査を受けてもらい、早期発見につながれば大きな成果だ。早期発見なら治療の成功率は格段に上がる。」
地元育ちのスターたち：フォレストの注目すべきアカデミー出身選手たち
2023年に32歳で現役を引退した後も、ランスベリーは手本だ。彼は、イェーツのような選手が才能を開花させるため、些細なことでも助けられたことを喜んでいる。
在籍後半、イェーツがトップチームに定着する姿を間近で見たランズベリーは、この活動的なMFについて「その通りだ。彼は証明してきた」と語る。 私がいた頃、彼は頭角を現し始めていた。彼とジョー・ウォラルは、その世代で必ず成功すると皆が感じた選手だ。彼らはさらに飛躍し、素晴らしい活躍を見せている。その姿を見られてとても嬉しい。」
フォレストは昔から若手育成を誇りとしており、デス・ウォーカーやナイジェル・クラフ、ジャーメイン・ジェナス、マイケル・ドーソン、アンディ・リード、ブレナン・ジョンソンなど多くの選手がそのシステムから生まれた。
プレミアリーグに昇格すると1ポイントが貴重になり、その哲学を維持するのは難しい。それでもレッズは若い選手を起用すべきだ」
アカデミーから若手が育ち、トップでチャンスを得るのを見るのは素晴らしい。このまま若手を輩出し続ければ、大きな強みになる。過去の例を見ても、成功は明らかだ」
- Bally Bet
「Check Your Bally's」：内容、時期、場所、理由
「精巣がん啓発月間」のキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環として、Bally Betは今週末のプレミアリーグでVARチェックが行われるたびに、The OddBalls Foundationに100ポンドを寄付します。
判定確認のたびに、Bally Betは寄付を行い、ピッチ内外での「チェック」の重要性を訴えます。
4月19日のプレミアリーグ、ノッティンガム・フォレスト対バーンリー戦では、試合当日の特別企画でオッドボールズ財団の活動をさらに後押しします。
スタジアムのLEDや大型スクリーン、マッチデープログラムで「Check Your Bally’s（自分の心もチェックしよう）」と表示し、オフサイドやPKだけでなく自分自身のチェックも呼びかけます。OddBalls Foundationは会場にカウンセラーを派遣し、ファンが直接相談できる機会も提供します。