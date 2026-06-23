破格の安値で大型移籍！マックス・エベルがバイエルンで快挙。

バイエルンは早期にPSVのサイバリに興味を示し、モロッコのW杯初戦前に合意したため、エベルルは移籍金を抑えられた。サイバリはヴィンセント・コンパニーの強い推薦でバイエルンの注目を集めた。 バイエルンでは中盤の軸としての起用が想定されるが、ウイングやトップも務める。

1月のチャンピオンズリーグでバイエルンと対戦した際には2トップの一角に入り、同点弾を記録。PSVは1-2で敗れたが、彼の能力を印象付けた。

試合後、コンパニはサイバリと熱心に会話した。この移籍の兆しとも思えたが、当時サイバリはZiggo Sportに「違います。彼はチームを称賛し、このまま続けようと言ってくれました」と語っていた。

『Sky』と『Bild』によると、当初エベルルら首脳陣はサイバリを最優先候補にしていない。それでもコンパニーは個人面談で本人移籍を説得済みと報告。クラブは最終的にコンパニーの希望を尊重し、獲得に全力を挙げた。