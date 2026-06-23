Skyによると、バイエルンはスポーツディレクターの努力で、モロッコ代表FWの基本移籍金を5000万ユーロ未満に抑えた。PSVへのボーナスが発生した場合、総額は5200万ユーロに達する見込みだ。 以前報じられていたのは、固定移籍金5000万ユーロにボーナスで最大5500万ユーロまで上昇する可能性があった。
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破格の安値で大型移籍！マックス・エベルがバイエルンで快挙。
バイエルンは早期にPSVのサイバリに興味を示し、モロッコのW杯初戦前に合意したため、エベルルは移籍金を抑えられた。サイバリはヴィンセント・コンパニーの強い推薦でバイエルンの注目を集めた。 バイエルンでは中盤の軸としての起用が想定されるが、ウイングやトップも務める。
1月のチャンピオンズリーグでバイエルンと対戦した際には2トップの一角に入り、同点弾を記録。PSVは1-2で敗れたが、彼の能力を印象付けた。
試合後、コンパニはサイバリと熱心に会話した。この移籍の兆しとも思えたが、当時サイバリはZiggo Sportに「違います。彼はチームを称賛し、このまま続けようと言ってくれました」と語っていた。
『Sky』と『Bild』によると、当初エベルルら首脳陣はサイバリを最優先候補にしていない。それでもコンパニーは個人面談で本人移籍を説得済みと報告。クラブは最終的にコンパニーの希望を尊重し、獲得に全力を挙げた。
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サイバリはワールドカップ期間中にFCバイエルンへの移籍のためメディカルチェックを受けた。
ワールドカップでモロッコ代表としてブラジル戦とスコットランド戦で得点を挙げた攻撃的選手について、Skyは移籍に障害はないと報じた。 先週、AFP通信は、米国滞在中のドイツ代表チームドクター、ヨッヘン・ハーネ氏の立会いのもとサイバリがメディカルチェックに合格したと報じた。正式発表の時期は未定で、7月にずれ込む可能性もある。
サイバリは2020年にベルギーの強豪KRCゲンクからPSVへ移籍。当初は2軍で力を付け、現在はチームの中心選手だ。昨季は公式戦37試合で19得点9アシストをマークした。